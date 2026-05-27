Петър Ганев: Целта на закона не са по-ниски цени, а разпределение на парите в системата

Когато говорим за нелоялни търговски практики – и в момента ги има, но сега ги разширяваме на над 30, включвайки промоции, собствени марки. Ние разписваме безкрайно широк пакет, по-широк от този в Германия. Това заяви Петър Ганев от Института за пазарна икономика в ефира на Нова телевизия, цитиран от novini.bg.
По думите му се налага глоба на база обосновано съмнение за нелоялна практика, а ти трябва да докажеш, че не е. Ще бъдат силно ограничени промоциите на собствените марки, които често са по-евтини.
„Целта на закона не са по-ниски цени, а разпределение на парите в системата – да остават повече при производителя“, обясни той.
„На практика се създава огромен ресурс за натиск, който в началото вероятно ще е насочен към веригите. Това ще ги направи внимателни в отношенията им с доставчици. Ще се внимава с промоциите и собствените марки“, допълни още експертът.
Той очаква да изчезнат някои от по-ниските цени.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
08:36 27.05.2026
6 име
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не, бе, не си разбрал. Важно им е да си съберат ДДСто, да не намаляват постъпленията. Затова не искат по-ниски цени. Никой управляващ няма да иска по-малки постъпления от ДДС, много ясно, че държавата няма нищо да направи за да ограничи инфлацията.
08:52 27.05.2026
8 Наглите
До коментар #7 от "Пешо Кюстендилецо":Герберасти и Шиши, няма да се върнат на власт. По-голяма чума от герберастията за България няма
09:09 27.05.2026
