Петър Ганев: Целта на закона не са по-ниски цени, а разпределение на парите в системата

27 Май, 2026 08:28 1 193 18

„На практика се създава огромен ресурс за натиск, който в началото вероятно ще е насочен към веригите. Това ще ги направи внимателни в отношенията им с доставчици. Ще се внимава с промоциите и собствените марки“, допълни още експертът

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Когато говорим за нелоялни търговски практики – и в момента ги има, но сега ги разширяваме на над 30, включвайки промоции, собствени марки. Ние разписваме безкрайно широк пакет, по-широк от този в Германия. Това заяви Петър Ганев от Института за пазарна икономика в ефира на Нова телевизия, цитиран от novini.bg.

По думите му се налага глоба на база обосновано съмнение за нелоялна практика, а ти трябва да докажеш, че не е. Ще бъдат силно ограничени промоциите на собствените марки, които често са по-евтини.

„Целта на закона не са по-ниски цени, а разпределение на парите в системата – да остават повече при производителя“, обясни той.
„На практика се създава огромен ресурс за натиск, който в началото вероятно ще е насочен към веригите. Това ще ги направи внимателни в отношенията им с доставчици. Ще се внимава с промоциите и собствените марки“, допълни още експертът.

Той очаква да изчезнат някои от по-ниските цени.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    Аха!Най после си признаха че им е важно да си разпределят парите.

    Коментиран от #6

    08:36 27.05.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    7 0 Отговор
    партийната система

    08:36 27.05.2026

  • 3 Земеделец

    12 2 Отговор
    Щом целта на закона не са по-ниски цени, значи не се прави отново нищо за хората! Това са поредните глупости от който потребителите не се интересуват! Явно целта на закона е да има за кражби! Ако реално искате да направите нещо оставете земеделците и животновъдите да произвеждат и да имат достъп до крайния потребител, а не да ги мачка цялата държавна размина!

    08:46 27.05.2026

  • 4 оня с коня

    13 0 Отговор
    В заглавието ясно се казва че целта ва Правителствената Акция НЕ СА по-ниските цени.В края на Статията Правителственият Експерт заявява че очаква някои от по-ниските цени да изчезнат.В средата на статията пък се разсъждава как ще се осъществява някакво преразпределение на Парите в някаква система,което изобщо не касае редовия Купувач.Е питам аз:Премахване по-евтините цени във Веригите от Държавния Апарат не е ли ГЕНОЦИД В ДЕЙСТВИЕ,отпочнат от Новото Правителство на Радев?

    08:48 27.05.2026

  • 5 Българин

    11 1 Отговор
    Погледнете как го правят в Гърция! Ние имаме вода и ходим жадни. Там свободно се продават сирена, кашкавал и т.н произведени в домашни условия. Земеделска продукция собствено производство също се продава свободно, а не само бюрократите да ги мачкат със все повече и повече изисквания и бумащини.

    08:52 27.05.2026

  • 6 име

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не, бе, не си разбрал. Важно им е да си съберат ДДСто, да не намаляват постъпленията. Затова не искат по-ниски цени. Никой управляващ няма да иска по-малки постъпления от ДДС, много ясно, че държавата няма нищо да направи за да ограничи инфлацията.

    08:52 27.05.2026

  • 7 Пешо Кюстендилецо

    9 1 Отговор
    Вах неговата макя! Ама това ли прайте бе? Ама вие примоциите начи борила, а? Начи у Кауфландо да нема промоции на сирене по 6 евро, а да плащаме по 10 и нагоре, а? Кашкавал 15 евро без промоция, а? Па ние от промоциите живееме бе! Иначе нема и да се комкаме. Рака да ми исаане, че фрълих за вас! Па оно си беше по-добре.

    Коментиран от #8

    08:57 27.05.2026

  • 8 Наглите

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Пешо Кюстендилецо":

    Герберасти и Шиши, няма да се върнат на власт. По-голяма чума от герберастията за България няма

    09:09 27.05.2026

  • 9 Факти

    7 1 Отговор
    Обещаха, че ще свалят цените, а сега ще махат промоциите, благодарение на които оцеляват най-бедните. Аз се чудя защо промоциите започнаха да изчезват през последните седмици.

    Коментиран от #10

    09:10 27.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анонимен

    2 0 Отговор
    Шемет

    09:25 27.05.2026

  • 12 Реално

    4 1 Отговор
    Само Пеевски предприе мерки за по-ниски цени с магазините за хората. Гюров се закани да закрива магазините за хората, но не знам дали стана и дали Радев сега ще ги закрие.

    Коментиран от #17

    09:29 27.05.2026

  • 13 Ники

    2 0 Отговор
    Много е важно да си учил политикономия на комунизма

    09:34 27.05.2026

  • 14 Бургазлийка

    2 0 Отговор
    Разровете общинските болници, че там е Бермудски триъгълник от кражби. Сицилианската мафия ряпа да яде!

    09:35 27.05.2026

  • 15 Сова

    2 0 Отговор
    Поколението Z , където скачайте по площада , къде сте?

    10:08 27.05.2026

  • 16 Пич Вземи да се бръснеш !

    2 0 Отговор
    И Ревизираш Мозъчното Си Съдържание !

    И Редефинираш !

    Регламентите !

    От Начало !

    10:11 27.05.2026

  • 17 Къде Чу Ти ?

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Реално":

    За Магазини !

    За Хората !

    Магазина За Хората !?

    Е В Бюфета !

    На Народното !

    Събрание !

    Коментиран от #18

    10:14 27.05.2026

  • 18 Да! Да--! Да--- !

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Къде Чу Ти ?":

    Останалото Е!

    Терористичен !

    Заговор !

    И За храните !

    И За Здравеопазването !

    10:20 27.05.2026

