Петър Ганев: Целта на закона не са по-ниски цени, а разпределение на парите в системата

Когато говорим за нелоялни търговски практики – и в момента ги има, но сега ги разширяваме на над 30, включвайки промоции, собствени марки. Ние разписваме безкрайно широк пакет, по-широк от този в Германия. Това заяви Петър Ганев от Института за пазарна икономика в ефира на Нова телевизия, цитиран от novini.bg.

По думите му се налага глоба на база обосновано съмнение за нелоялна практика, а ти трябва да докажеш, че не е. Ще бъдат силно ограничени промоциите на собствените марки, които често са по-евтини.

„Целта на закона не са по-ниски цени, а разпределение на парите в системата – да остават повече при производителя“, обясни той.

„На практика се създава огромен ресурс за натиск, който в началото вероятно ще е насочен към веригите. Това ще ги направи внимателни в отношенията им с доставчици. Ще се внимава с промоциите и собствените марки“, допълни още експертът.

Той очаква да изчезнат някои от по-ниските цени.