Адвокат Минчо Спасов пред ФАКТИ: В момента Петьо Еврото е с чисто съдебно минало и може да се кандидатира дори за главен прокурор

Софийският градски съд призна за виновен бившия следовател Петьо Петров, по прякор Еврото, за изготвяне на фалшиви документи и му наложи административно наказание (глоба) от 2556 евро. Присъдата подлежи на обжалване и протест. Освен това съдът отмени постоянния му арест и оттегли Европейската му заповед за арест. Петьо Петров беше обвинен за документна измама в особено големи размери. Делото срещу него, известно като „Осемте джуджета“, се гледа задочно, тъй като той се издирва от 3 години с Европейска заповед за арест. Какъв съдебен казус е „Осемте джуджета“… Пред ФАКТИ говори адвокат Минчо Спасов, който бе страна по делото, защото представлява Пролетина Златанова.



- Г-н Спасов, след вчерашната присъда срещу Петьо Петров – Пепи Еврото, при която съдът го призна за виновен, но му наложи единствено глоба от 2556 евро и дори отмени европейската заповед за арест, какъв сигнал изпраща това към обществото и към хората, които очакват справедливост по случая „Осемте джуджета“?

- Сигналът е, че българската правораздавателна система катастрофира.



- Какво се случи?

- Вината е в самата прокуратура. Тя се опита като Барон Мюнхаузен сама да се извади от блатото. Защото основните обвиняеми, които реално трябваше да бъдат разследвани, бяха прокурорите и следователите, работили по случая, които са нарушили служебните си задължения. Но прокурор Юлиана Христова от Апелативната прокуратура се позова на член 132 от Конституцията и реши, че магистратите имат имунитет. Само че този текст не беше прочетен докрай. Защото член 132 от Конституцията казва, че „… магистратите не носят отговорност, освен ако са извършили престъпление“. А тук именно за това става дума – те са извършили нарушение.



- Прокуратурата поиска 14 години затвор за Пепи Еврото, а съдът на практика го освободи от наказателна отговорност срещу административна санкция. Как си обяснявате този огромен разрив между обвинението и решението на съда?

- Прокуратурата поиска 14 години затвор за Петьо Петров – Еврото, но се скъса причинно-следствената връзка в делото, а така съдът му наложи административна санкция. Нещо повече – това наказание на Петьо Петров не влиза в свидетелството му за съдимост. Тоест, в момента Петьо Еврото е с чисто съдебно минало и спокойно може да се кандидатира дори за главен прокурор. Аз два пъти поисках отвод на прокурора, защото той се държеше повече като защитник на Петьо Еврото, отколкото като обвинител. Петров беше осъден единствено като подбудител по административен текст, а по основното обвинение – за присвояването на средствата чрез документна измама – беше оправдан. Именно тук прокуратурата скъса логическата връзка между Петьо Петров – Еврото и изчезването на златото. Това стана, след като обвиненията бяха свалени от прокурорите Деянов, Пейчинов и Любена Петрова, бившата съпруга на Петьо Петров. Така реално беше затворен пътят към търсенето на истинската отговорност по случая „Осемте джуджета.



- В решението на съда изобщо не става въпрос за изчезналото злато, което бе основна част от същността на цялото дело „Осемет джуджета“. Златото просто се изпари от казуса. Така ли излиза …

- Точно така. Явно видяхме ново свойство на златото – да се изпарява. (Усмихва се) Така се скъса логическата връзка между Петьо Петров – Еврото и отнемането на златото. И като единствено свидетелство за съществуването на златото остана само Мариан Маринов – братът на бившия вътрешен министър Младен Маринов, който физически е взел златото от прокуратурата и го е отнесъл в неизвестна посока.



- А темата за самото злато изобщо не беше повдигната при вземането на съдебното решение…

- Очевидно златото се е изпарило. Последният човек, който според съда го е видял, е шофьорът, натоварил го в автомобила – Мариан Маринов. Но неговото име практически не фигурира в делото. Това е така, защото той нито беше разпитан, нито срещу него беше образувано наказателно производство.



- И така стигнахме до административна санкция глоба…

- Оправдателната присъда по по-тежкото обвинение дойде, защото прокуратурата прекъсна причинно-следствената връзка между Петьо Петров и прокурорите, участвали в цялата тази схема. В обвинителния акт липсваше именно тази връзка. Бяха допуснати изключително тежки процесуални нарушения. Прокурор Юлиана Христова от Апелативната прокуратура очевидно се срамуваше от постановлението, с което освободи от отговорност прокурорите Деянов и Пейчинов, защото това постановление дори не беше връчено на нас като пострадали. А съдът допусна огромна грешка, като прие, че сме били уведомени само защото документът е присъствал в материалите по делото. Говорим за дело от 140 тома. Няма как да се очаква, че при едно запознаване с материалите ще откриеш всеки ключов документ и веднага ще реагираш. За да започне да тече срок за обжалване, един акт, едно решение трябва реално да бъде връчено.



- Ще има ли жалба от вас, или от другите засегнани. Ще има продължение на делото „Осемте джуджета“ на следваща инстанция?

- В следващите 14 дни ще стане ясно дали ще има жалба. (б.р. – визира се дата 21 май) Това зависи от решенията на пострадалите – Пролетина Златанова, която представлявам като засегната страна, Явор Златаров – като засегната страна, както и от самата прокуратура, която също може да протестира присъдата.



- Свалена заповед за задържане под стража, свалена заповед за издирване? Какво означава това за Петьо Петров?

- Реално сега Петьо Петров – Еврото е свободен човек. Няма европейска заповед за арест, няма мярка за неотклонение и той може спокойно да се разхожда по софийските улици. Остава само да го посрещнем на летището с букет цветя, както посрещнахме Дара след Евровизия. Това следва от административната глоба, която му бе наложена от съда.



- По време на делото няколко пъти споменахте, че Петьо Петров може да има два паспорта, предвид още времето, когато е бил действащ следовател. Какво можете да кажете сега за това?

- Направих официално запитване до дирекция „Български документи за самоличност“ дали на Петьо Петров са издавани два паспорта. Отговорът беше, че такава информация не се съхранява. Това е официалният отговор на държавата, колкото и абсурдно да звучи.

