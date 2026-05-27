Болницата в Трявна е наводнена

27 Май, 2026 13:44

Има опасност лабораторията да затвори

Болницата в Трявна е наводнена - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Болницата в Трявна е наводнена от проливните дъждове в последните дни. Най-засегнати са поликлиниката и лабораторията. Според ръководството на болницата и Община Трявна единственият вариант за справяне е държавата да осигури средства за незабавен ремонт.

Сериозни щети нанесе бурята в Трявна, след като преди около две седмици градът беше ударен от силна градушка с размерите на яйце, а последвалите проливни дъждове допълнително усложниха ситуацията. Най-тежко е положението в сградата на общинската болница, чийто покрив е изцяло компрометиран. Заради течовете се е наложило в детското отделение и в клиничната лаборатория да бъдат преместени апаратура и мебели, за да може работата на медицинските екипи да продължи нормално.

Д-р Татяна Станчева, директор на МБАЛ „Теодоси Витанов“: „Цялото покривно пространство е компрометирано, отвсякъде има течове. Застрашително е клинична лаборатория, там се наложи да се местят апарати. Ако тези апарати дефектират, лабораторията затваря, защото ако този теч продължи, този теч е потенциална опасност за персонала и пациентите.“

Денчо Минев, кмет на Община Трявна: „Следва да се започнат незабавни действия по ремонт на покрива, но подобна дейност е много голяма за Община Трявна и е необходима подкрепата на държавата в такава ситуация. Очакваме държавата да застане зад Община Трявна в пълен обем, за да може да гарантираме спокойствието и здравето както на хората, така и на медицинския персонал.“

От общината посочват, че ремонтът трябва да започне незабавно, но мащабът на щетите надхвърля възможностите на местната власт.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Е па,нали болниците вече са търговски дружества.Да извадят пари за ремонт ,а не да се жалват.

    Коментиран от #3

    13:46 27.05.2026

  • 2 Софийски селянин,

    3 0 Отговор
    Нещо не ми се вярва като се има в предвид че тя е на високо място, на баира..
    Около нея няма дерета и река..
    Иначе е солидна и масивна сграда построена при загниващият Соц.

    13:50 27.05.2026

  • 3 бою циганина

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    гепи направи мнооого частни болници за да вземе хляба на общинските а те да тънат в мизерия

    13:52 27.05.2026

  • 4 Кирил

    2 1 Отговор
    Бързо директора с 6 цифрени бонуси и кражби тип тиквата да я подсуши с клечки за уши, на стойност 100 милиона евро.

    13:58 27.05.2026

  • 5 Важното ,

    2 0 Отговор
    че има яки общински поръчки чрез контактите на другарката кметица ! Щерка и зет софиЕнци на сладки служби !

    14:06 27.05.2026

