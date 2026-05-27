Болницата в Трявна е наводнена от проливните дъждове в последните дни. Най-засегнати са поликлиниката и лабораторията. Според ръководството на болницата и Община Трявна единственият вариант за справяне е държавата да осигури средства за незабавен ремонт.

Сериозни щети нанесе бурята в Трявна, след като преди около две седмици градът беше ударен от силна градушка с размерите на яйце, а последвалите проливни дъждове допълнително усложниха ситуацията. Най-тежко е положението в сградата на общинската болница, чийто покрив е изцяло компрометиран. Заради течовете се е наложило в детското отделение и в клиничната лаборатория да бъдат преместени апаратура и мебели, за да може работата на медицинските екипи да продължи нормално.

Д-р Татяна Станчева, директор на МБАЛ „Теодоси Витанов“: „Цялото покривно пространство е компрометирано, отвсякъде има течове. Застрашително е клинична лаборатория, там се наложи да се местят апарати. Ако тези апарати дефектират, лабораторията затваря, защото ако този теч продължи, този теч е потенциална опасност за персонала и пациентите.“

Денчо Минев, кмет на Община Трявна: „Следва да се започнат незабавни действия по ремонт на покрива, но подобна дейност е много голяма за Община Трявна и е необходима подкрепата на държавата в такава ситуация. Очакваме държавата да застане зад Община Трявна в пълен обем, за да може да гарантираме спокойствието и здравето както на хората, така и на медицинския персонал.“

От общината посочват, че ремонтът трябва да започне незабавно, но мащабът на щетите надхвърля възможностите на местната власт.