Меси с 400 милиона по-назад от Роналдо

В днешната епоха на милионни трансфери и лъскави спонсорски договори, футболът се превърна в истинска фабрика за милиардери. Водещите играчи не само печелят баснословни суми на терена, но и умело инвестират и управляват своите приходи с помощта на цели екипи от финансови експерти. Сред всички тях един човек изпъква с недостижимо богатство – Кристиано Роналдо.
Португалската мегазвезда Кристиано Роналдо оглавява класацията на най-заможните футболисти в света с впечатляващите 1,4 милиарда щатски долара. Тази сума го поставя на върха на пиедестала, далеч пред конкуренцията. Роналдо не само доминира на футболното поле, но и в света на бизнеса, превръщайки името си в глобален бранд.
Лионел Меси, който в момента блести в Интер Маями, заема третото място в престижната класация със състояние от 1 милиард долара. Макар и да е световен шампион и носител на безброй индивидуални отличия, аржентинецът изостава с цели 400 милиона долара от своя вечен съперник Роналдо.
Второто място е заето от английската икона Дейвид Бекъм, който продължава да трупа състояние като собственик на Интер Маями. С 1,2 милиарда долара, Бекъм доказва, че славата и бизнес нюхът могат да вървят ръка за ръка дълго след края на активната кариера.
Топ 10 на най-богатите футболисти:
1. Кристиано Роналдо – 1,4 милиарда долара
2. Дейвид Бекъм – 1,2 милиарда долара
3. Лионел Меси – 1 милиард долара
4. Неймар – 450 милиона долара
5. Килиан Мбапе – 250 милиона долара
6. Карим Бензема – 220 милиона долара
7. Златан Ибрахимович – 190 милиона долара
8. Уейн Рууни – 170 милиона долара
9.Ерлинг Холанд – 100 милиона долара
10. Мохамед Салах – 90 милиона долара
1 ШиШи
13:17 27.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Софийски селянин,
13:23 27.05.2026
4 пляскащата с сици
да не говорим че трябваше да лежи в затвора за укриване на данъци в размер някъде около 50 милиона
ама нали гони топката и макаците цвърчат по трибуните та го промушиха мазно между закона
13:28 27.05.2026
5 Бойко Борисов
13:40 27.05.2026
6 Смешници
Само за информация проверете състоянието на Матьо Фламини.
Мартин Брайтуайт също би трябвало да просъства. Със сигурност има и други, но защо да си направите труда да направите качествена и достоверна класация.
13:55 27.05.2026
7 Бай Илия - фукария
Живи да ги ожалиш...
13:57 27.05.2026