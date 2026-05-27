Меси с 400 милиона по-назад от Роналдо

В днешната епоха на милионни трансфери и лъскави спонсорски договори, футболът се превърна в истинска фабрика за милиардери. Водещите играчи не само печелят баснословни суми на терена, но и умело инвестират и управляват своите приходи с помощта на цели екипи от финансови експерти. Сред всички тях един човек изпъква с недостижимо богатство – Кристиано Роналдо.

Португалската мегазвезда Кристиано Роналдо оглавява класацията на най-заможните футболисти в света с впечатляващите 1,4 милиарда щатски долара. Тази сума го поставя на върха на пиедестала, далеч пред конкуренцията. Роналдо не само доминира на футболното поле, но и в света на бизнеса, превръщайки името си в глобален бранд.

Лионел Меси, който в момента блести в Интер Маями, заема третото място в престижната класация със състояние от 1 милиард долара. Макар и да е световен шампион и носител на безброй индивидуални отличия, аржентинецът изостава с цели 400 милиона долара от своя вечен съперник Роналдо.

Второто място е заето от английската икона Дейвид Бекъм, който продължава да трупа състояние като собственик на Интер Маями. С 1,2 милиарда долара, Бекъм доказва, че славата и бизнес нюхът могат да вървят ръка за ръка дълго след края на активната кариера.

Топ 10 на най-богатите футболисти:

1. Кристиано Роналдо – 1,4 милиарда долара

2. Дейвид Бекъм – 1,2 милиарда долара

3. Лионел Меси – 1 милиард долара

4. Неймар – 450 милиона долара

5. Килиан Мбапе – 250 милиона долара

6. Карим Бензема – 220 милиона долара

7. Златан Ибрахимович – 190 милиона долара

8. Уейн Рууни – 170 милиона долара

9.Ерлинг Холанд – 100 милиона долара

10. Мохамед Салах – 90 милиона долара