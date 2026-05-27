Меси с 400 милиона по-назад от Роналдо

27 Май, 2026 13:15 553 7

Поглед към най-богатите футболисти в света и разликите между тях

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В днешната епоха на милионни трансфери и лъскави спонсорски договори, футболът се превърна в истинска фабрика за милиардери. Водещите играчи не само печелят баснословни суми на терена, но и умело инвестират и управляват своите приходи с помощта на цели екипи от финансови експерти. Сред всички тях един човек изпъква с недостижимо богатство – Кристиано Роналдо.

Португалската мегазвезда Кристиано Роналдо оглавява класацията на най-заможните футболисти в света с впечатляващите 1,4 милиарда щатски долара. Тази сума го поставя на върха на пиедестала, далеч пред конкуренцията. Роналдо не само доминира на футболното поле, но и в света на бизнеса, превръщайки името си в глобален бранд.

Лионел Меси, който в момента блести в Интер Маями, заема третото място в престижната класация със състояние от 1 милиард долара. Макар и да е световен шампион и носител на безброй индивидуални отличия, аржентинецът изостава с цели 400 милиона долара от своя вечен съперник Роналдо.

Второто място е заето от английската икона Дейвид Бекъм, който продължава да трупа състояние като собственик на Интер Маями. С 1,2 милиарда долара, Бекъм доказва, че славата и бизнес нюхът могат да вървят ръка за ръка дълго след края на активната кариера.

Топ 10 на най-богатите футболисти:

1. Кристиано Роналдо – 1,4 милиарда долара

2. Дейвид Бекъм – 1,2 милиарда долара

3. Лионел Меси – 1 милиард долара

4. Неймар – 450 милиона долара

5. Килиан Мбапе – 250 милиона долара

6. Карим Бензема – 220 милиона долара

7. Златан Ибрахимович – 190 милиона долара

8. Уейн Рууни – 170 милиона долара

9.Ерлинг Холанд – 100 милиона долара

10. Мохамед Салах – 90 милиона долара


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ШиШи

    3 0 Отговор
    А Роналдо с 4 млрд. по-назад от мен!

    13:17 27.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Софийски селянин,

    2 0 Отговор
    И кво от това колкото и разкошно и в лукс да живеят умирачката в кърпа им е вързана..

    13:23 27.05.2026

  • 4 пляскащата с сици

    2 2 Отговор
    той във всяко едно отношение е по назад
    да не говорим че трябваше да лежи в затвора за укриване на данъци в размер някъде около 50 милиона
    ама нали гони топката и макаците цвърчат по трибуните та го промушиха мазно между закона

    13:28 27.05.2026

  • 5 Бойко Борисов

    3 0 Отговор
    Аз съм най богатия футболист

    13:40 27.05.2026

  • 6 Смешници

    1 0 Отговор
    И вие и медията, от която сте копирали статията сте пълни смешници с тези "Класации"

    Само за информация проверете състоянието на Матьо Фламини.

    Мартин Брайтуайт също би трябвало да просъства. Със сигурност има и други, но защо да си направите труда да направите качествена и достоверна класация.

    13:55 27.05.2026

  • 7 Бай Илия - фукария

    0 0 Отговор
    Горкият!
    Живи да ги ожалиш...

    13:57 27.05.2026

