"Слънчев бряг" заедно с Елените и Равда остават без вода

Най-големият български курорт "Слънчев бряг", както и всички населени места от Равда до Елените, останаха без капка вода в сряда. Инфраструктурният проблем настъпва в момент, когато хотелите вече посрещат първите си гости, а мащабните строително-монтажни дейности парализираха местния бизнес, съобщават от пресцентъра на ВиК - Бургас.

Хотелиерите по Южното Черноморие се оказаха напълно изненадани от масовото спиране на водоподаването. Представители на туристическия бранш сигнализираха, че липсата на жизненоважния ресурс застрашава изхранването на гостите и покриването на елементарните хигиенни нужди, посочи "Дунав мост".

От държавното дружество ВиК - Бургас аргументират действията си с наложително свързване на централен водопровод, който е ключова част от интегрирания воден цикъл на региона. Според институцията, община Несебър е била официално уведомена за спирането още преди месец, но информацията очевидно не е достигнала навреме до реалния бизнес.

Управителите на хотели се наложи да организират кризисни щабове през нощта срещу сряда, за да осигурят алтернативни източници на вода за своите гости.

Александър Александров: "Реално във вторник, в късния следобед, разбрахме, че водата ще бъде спряна в целия район - от Равда до Елените. Това означава, че всички населени места няма да имат вода."

Хотелиерът управлява обект с над 700 гости, сред които около 100 са деца.

Александър Александров: "Обслужването ще бъде изключително затруднено, но сме направили организация така, че ефектът върху гостите да бъде минимален. Осигурили сме питейна вода, вода за санитарно-хигиенни нужди, както и за готвене. Но не можем да издържим прекалено дълго време така."

Комуникацията между отговорните институции и бранша се оказва критичното слабо звено в ситуацията.

Стойка Терзиева: "Аз лично разбрах за спирането на водата от колеги, а те - от свои роднини и познати, които работят във ВиК. Така информацията достигна до нас."

Тя настоява за въвеждането на работещ диалог между браншовите организации и звената, отговорни за инфраструктурните проекти, за да се планира по-добре времето за подобни тежки ремонти.

Стойка Терзиева: "Когато разбрахме за спирането на водата, изпратихме писмо до всеки един гост на хотела. Обяснихме, че ситуацията не зависи от нас, но определихме няколко пункта с тоалетни и душове, където има допълнително осигурена вода в големи съдове. Осигурили сме и допълнителен персонал за почистването им."

На гостите се предоставя бутилирана вода през целия ден, както и специализирани кърпи за спешни хигиенни нужди.