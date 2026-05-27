Новини
България »
Бургас »
"Слънчев бряг" заедно с Елените и Равда остават без вода

"Слънчев бряг" заедно с Елените и Равда остават без вода

27 Май, 2026 13:43 766 6

  • безводие-
  • сух режим-
  • вода-
  • слънчев бряг-
  • елените-
  • равда

От държавното дружество ВиК - Бургас аргументират действията си с наложително свързване на централен водопровод

"Слънчев бряг" заедно с Елените и Равда остават без вода - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-големият български курорт "Слънчев бряг", както и всички населени места от Равда до Елените, останаха без капка вода в сряда. Инфраструктурният проблем настъпва в момент, когато хотелите вече посрещат първите си гости, а мащабните строително-монтажни дейности парализираха местния бизнес, съобщават от пресцентъра на ВиК - Бургас.

Хотелиерите по Южното Черноморие се оказаха напълно изненадани от масовото спиране на водоподаването. Представители на туристическия бранш сигнализираха, че липсата на жизненоважния ресурс застрашава изхранването на гостите и покриването на елементарните хигиенни нужди, посочи "Дунав мост".

От държавното дружество ВиК - Бургас аргументират действията си с наложително свързване на централен водопровод, който е ключова част от интегрирания воден цикъл на региона. Според институцията, община Несебър е била официално уведомена за спирането още преди месец, но информацията очевидно не е достигнала навреме до реалния бизнес.

Управителите на хотели се наложи да организират кризисни щабове през нощта срещу сряда, за да осигурят алтернативни източници на вода за своите гости.

Александър Александров: "Реално във вторник, в късния следобед, разбрахме, че водата ще бъде спряна в целия район - от Равда до Елените. Това означава, че всички населени места няма да имат вода."

Хотелиерът управлява обект с над 700 гости, сред които около 100 са деца.

Александър Александров: "Обслужването ще бъде изключително затруднено, но сме направили организация така, че ефектът върху гостите да бъде минимален. Осигурили сме питейна вода, вода за санитарно-хигиенни нужди, както и за готвене. Но не можем да издържим прекалено дълго време така."

Комуникацията между отговорните институции и бранша се оказва критичното слабо звено в ситуацията.

Стойка Терзиева: "Аз лично разбрах за спирането на водата от колеги, а те - от свои роднини и познати, които работят във ВиК. Така информацията достигна до нас."

Тя настоява за въвеждането на работещ диалог между браншовите организации и звената, отговорни за инфраструктурните проекти, за да се планира по-добре времето за подобни тежки ремонти.

Стойка Терзиева: "Когато разбрахме за спирането на водата, изпратихме писмо до всеки един гост на хотела. Обяснихме, че ситуацията не зависи от нас, но определихме няколко пункта с тоалетни и душове, където има допълнително осигурена вода в големи съдове. Осигурили сме и допълнителен персонал за почистването им."

На гостите се предоставя бутилирана вода през целия ден, както и специализирани кърпи за спешни хигиенни нужди.


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украинка

    6 1 Отговор
    А нам все равно...
    Ще се къпем в морето.

    13:48 27.05.2026

  • 2 корумпетата на бишата власт по службите

    5 1 Отговор
    клати отвсякъде със саботажи новото правителство, а то спи

    13:48 27.05.2026

  • 3 Нищо де, то кат

    3 0 Отговор
    завали ще имат вода в излишък...

    14:01 27.05.2026

  • 4 Супер

    5 0 Отговор
    планувано , бе , ако изобщо това е истината ! До сега фекалиите плаваха в морето , сега ще плъзнат и на суша !

    14:04 27.05.2026

  • 5 Хаха

    3 0 Отговор
    Представители на туристическия бранш сигнализираха, че липсата на жизненоважния ресурс застрашава изхранването на гостите и покриването на елементарните хигиенни нужди

    Да ги правят в морето 🤣

    14:05 27.05.2026

  • 6 Дудов

    0 0 Отговор
    И кво ме занимавате с глупости.Тооляма работа че украинци, англичани и лакоми печалбари няма да се къпят ?Ами много хубаво.

    14:10 27.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове