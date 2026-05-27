Васил Терзиев: Картата за градския транспорт влиза в мобилния ви телефон

27 Май, 2026 14:44 796 19

Бета версията на приложението ще бъде подобрявана подобрявана активно с помощта на обратната връзка от гражданите и при реално използване в ежедневна среда

Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столичната община представи Sofia2Go – новото мобилно приложение, чрез което превозните документи за градския транспорт могат да бъдат интегрирани директно в дигиталния портфейл на мобилния телефон. Новата функционалност - все още в beta версия, разширява начина на достъп до услугата и дава на гражданите по-гъвкав и удобен вариант за използването ѝ в ежедневието.

„Полагаме последователни усилия все повече услуги на общината да бъдат дигитални и по-достъпни за хората, така че да отговарят на съвременния начин на живот. С това приложение улесняваме придвижването с градски транспорт и правим още една стъпка към по-свързана, по-модерна и по-удобна София“, заяви кметът на София Васил Терзиев на официално събитие по повод представянето на приложението.

Той подчерта, че дигитализацията е част от по-широките усилия на Столичната община да организира услугите около нуждите и ежедневието на хората, а не хората около ограниченията на системата.

Дигиталната карта е допълнителна възможност, насочена към по-голяма гъвкавост и удобство. Физическите карти за градски транспорт остават в употреба и гражданите могат да продължат да ги използват по досегашния начин.

По-лесен достъп до градския транспорт

Приложението позволява на потребителите с персонализирани карти за градски транспорт да ги добавят и да ги използват чрез дигиталния портфейл (Google Wallet и Apple Wallet), без необходимост от носене на физическа карта. Превозният документ става достъпен директно през телефона и може да бъде използван при валидиране по същия начин, както досега.

За гражданите, които не разполагат с персонализирана карта, е създадена възможност за издаване на виртуална неперсонализирана карта. Тя може да бъде зареждана с различни видове превозни документи, включително краткосрочни билети и дневни карти, и да се използва изцяло дигитално. Така отпада необходимостта от хартиени билетчета, посещения на гишета или закупуване на билет от шофьора.

Приложението дава възможност и за дистанционно зареждане на превозни документи в няколко стъпки. Основните действия като създаване на карта, избор и закупуване на превозен документ и неговото използване могат да се извършват директно през мобилното устройство, без необходимост от физическо присъствие.

По-добра достъпност чрез дигитализация

„Когато говорим за транспорт, всъщност говорим за достъпност. За достъп до работа, образование, услуги и възможностите на града. И всяка промяна, която правим, независимо дали е нова линия, ново метро или дигитален инструмент, има една основна цел - да направи придвижването по-лесно, по-предвидимо и по-достъпно за хората“, посочи заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев.

Той подчерта, че дигитализацията е важна част от модернизацията на градския транспорт като инструмент за по-добра услуга и по-добра информираност на пътниците.

Част от този процес е и отварянето на транспортни данни, което позволява в реално време да се проследява движението на превозните средства и улеснява създаването на приложения и услуги, които помагат на хората по-лесно да планират пътуванията си.

Beta версия с активно участие на гражданите

Към момента Sofia2Go се въвежда като Beta версия. Подходът цели услугата да бъде подобрявана активно с помощта на обратната връзка от гражданите и при реално използване в ежедневна среда.

„Пуснахме приложението като Beta версия не защото подценяваме качеството, а защото вярваме, че добрите дигитални услуги се подобряват заедно с хората, които ги използват всеки ден. Няма как система с толкова много различни сценарии на употреба да бъде напълно симулирана в тестова среда. Така се развиват всички големи дигитални платформи – чрез активно използване, обратна връзка и последователни подобрения. Важното е не дали има нужда от оптимизация, а дали има екип, който реагира бързо и подобрява услугата“, заяви Васил Терзиев.

Екипите на Столичната община, Центъра за градска мобилност и разработчиците следят системата в реално време и работят по последователното отстраняване на установени проблеми и оптимизации на интерфейса.

Паралелно с дигитализацията, Столичната община работи и за системното развитие на градския транспорт като реална алтернатива на личния автомобил чрез разширяване на метрото, обновяване на подвижния състав, подобряване на свързаността между отделните видове транспорт и по-добра интеграция между системите.

По време на представянето кметът Васил Терзиев благодари на Центъра за градска мобилност, на екипите по разработката, на заместник-кмета по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев, на заместник-кмета по дигитализация Иван Гойчев, както и на общинските съветници, подкрепили реализирането на проекта.

„Подобни промени се случват тогава, когато институциите, гражданите и бизнесът работят заедно за създаването на практически работещи решения“, заяви Терзиев.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
  • 1 Делю Хайдутин

    5 0 Отговор
    Гледай на теб да не влезе

    14:45 27.05.2026

  • 2 честен ционист

    5 0 Отговор
    Васик би му прилягало да е надзирател в концлагера.

    14:46 27.05.2026

  • 3 Директора👨‍✈️

    6 1 Отговор
    Сложете името на приложението в заглавието!!! Имате ли акъл???

    Sofia2Go

    14:48 27.05.2026

  • 4 И кой

    8 1 Отговор
    е твореца и срещу какви пари ?

    14:52 27.05.2026

  • 5 Без име

    6 4 Отговор
    Къде отиде статията за незаконното украинско строителство във Варна?

    14:58 27.05.2026

  • 6 А после и в главата?

    11 2 Отговор
    Това е то, съвсем безобидно и "полезно", "по-лесно", "удобно" и т.н... всичко става електронно... Електронният концлагер, камерите навсякъде... И не само, че може и да нямаш, но ако имаш "електронните пари", някой друг ще те наблюдава постоянно и ще ти казва: "днес не може да зареждаш колата, понеже в понеделник си заредил.. На 15-ти ще можеш пак..". "Нямаш право да ядеш месо, понеже си ял миналият четвъртък...". "Това лято не може да отидеш на екскурзия или на море. Изразходвал си вече нормата ти СО2 за тази година..."!
    И "не можеш да пазаруваш, понеже не си се "ваксинирал"! Ако се "ваксинираш", ще ти дадем, пак право да си използваш "цифровата сметка"! Това ви чака!

    Коментиран от #8

    15:01 27.05.2026

  • 7 Хаха

    7 2 Отговор
    Един километър метро не е направил, но пуска карта...

    15:02 27.05.2026

  • 8 честен ционист

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "А после и в главата?":

    Айде бре, много бързо ви нарасна положението в клуба на богатите, та чак и претенции?

    15:05 27.05.2026

  • 9 в кратце

    1 0 Отговор
    Картата за градския транспорт ще влиза в мобилния ви телефон и ще се разполага на екрана за снимки,като Иванка -Тръмповата щерка.

    15:07 27.05.2026

  • 10 Георги

    4 0 Отговор
    мдааа, ДСил си пада по обратните връзки...

    15:17 27.05.2026

  • 11 Шушляк

    5 0 Отговор
    Неставаш за кмет
    Нямам търпение да дойдат новите избори и да бъдеш изритан звучно от общината

    15:19 27.05.2026

  • 12 1-20

    2 0 Отговор
    Този жалък гном нали знае че на бета тестерите се плаща.

    Коментиран от #13, #17

    15:30 27.05.2026

  • 13 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "1-20":

    Всеки Ганчо отдавна е бетатестер, без дори и да подозира.

    15:34 27.05.2026

  • 14 Пари за глупости

    2 0 Отговор
    Няма кой да реди тротоара, но за приложения пари има. Как софиянци са ползвали градски транспорт последните 140г да се чуди човек. Чудят се как да ни следят.

    15:36 27.05.2026

  • 15 А БЕ ПЕТРОХАНЕЦО!

    1 0 Отговор
    А бре чувяк…вземи и се скрий най-добре… изобщо не ме интересува къде влиза картата за градския транспорт…интересува ме как така например квартал Изток, в който живея 60 г., пак ще остане непочистен и с пълни кофи с боклук под твоето не кадърно управление!!!

    15:40 27.05.2026

  • 16 надарена кака

    0 0 Отговор
    Аз си пътувам с колата и карта за градския транспорт няма смисъл да влиза в мобилния ми телефон.

    15:43 27.05.2026

  • 17 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "1-20":

    не е задължително

    15:52 27.05.2026

  • 18 азз

    1 0 Отговор
    ФАсилчо....снощи след концерта на Мейдън трябваше да присъстваш на метростанция Васил Левски и да си видиш гр-АДския си транспорт...стотици хора наблъскани на перона,очакващи обещания удължен траспорт...вместо това - никой от персонала и полицаите не беше в час,ескалаторите се движеха хаотично нагоре-надолу и по чудо нямаше сериозно пострадали...
    Много хора те споменаваха с "любовни чуства,и теб и цялата ти женска рода...
    Каквото пипна в тоя град,като кмет - все го съсипа.....

    16:01 27.05.2026

  • 19 Васко Мазгата futuring лама Иво

    1 0 Отговор
    Картата за градския транспорт влиза в мобилния ви телефон както влизам в прерожденец на хижа Петрохан

    16:05 27.05.2026

