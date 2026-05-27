Депутатите ограничиха правомощията на Румен Спецов в "Лукойл"

Със 157 гласа "за", 1 "против" и 21 "въздържали се" парламентът прие на първо четене промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

С измененията, внесени от "Прогресивна България", се ограничават правомощията на особения управител на групата на "Лукойл" в България, чрез засилване на държавния контрол върху дейността му, информират от БНР.

Въвежда се възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на предприятията. Досега те бяха необжалваеми.

Особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита всеки месец пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията.

Един от вносителите на законопроекта Стефан Белчев от ПБ изтъкна:

"Очакваните резултати са защита на бюджета, прозрачност, както и правна сигурност. Ограничават се рисковете от искове за обезщетение от засегнати предприятия, заради евентуални лоши практики от страна на особения търговски управител. Въвеждането на съдебен контрол минимизира рисковете от злоупотреби и защитава държавата и всички нас като данъкоплатци".

От опозицията припомниха, че досегашният законопроект е станал известен с това, че е приет за 29 секунди от Енергийната комисия, ръководена от Павела Митова в миналия парламент. И за да се избегнат рисковете от прибързано законодателство, макар да одобряват отчетността, настояха за становище от Министерството на финансите заради опасността от съдебни претенции към България.

Мартин Димитров от ДБ:

"Действително има нужда от много по-добра отчетност от страна на така наречения особен управител. Но, има още една тема, по която искам да ви обърна внимание. Конкретният момент е, когато има публична информация за възможни арбитражни претенции към България. Затова искам, представител на Министерството на финансите да дойде и по тази тема да ни каже, че позицията на България не се влошава от този законопроект, защото ние винаги трябва да бъдем в защита на българската държава."

Представител на МФ така и не се появи в пленарната зала, а от "Възраждане" се обявиха за още по-радикална промяна.

Димо Дренчев:

"Да не се окаже, че с приемането на този закон всъщност България си признава грешката. Признава, че предишният е бил противоконституционен и да улесним "Литаско" да ни осъдят за 3 милиарда евро. Още повече, че самата фигура на особения управител трябва да бъде премахната и ние ще внесем такива предложения това нещо да стане", заяви Димо Дренчев от "Възраждане".

Срокът за внасяне на предложения преди второ четене беше намален на 5 дни.