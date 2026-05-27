Депутатите ограничиха правомощията на Румен Спецов в "Лукойл"

27 Май, 2026 14:37 1 322 17

Особеният търговският управител ще бъде задължен да се отчита всеки месец пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията.

Депутатите ограничиха правомощията на Румен Спецов в "Лукойл" - 1
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Със 157 гласа "за", 1 "против" и 21 "въздържали се" парламентът прие на първо четене промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

С измененията, внесени от "Прогресивна България", се ограничават правомощията на особения управител на групата на "Лукойл" в България, чрез засилване на държавния контрол върху дейността му, информират от БНР.

Въвежда се възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на предприятията. Досега те бяха необжалваеми.

Особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита всеки месец пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията.

Един от вносителите на законопроекта Стефан Белчев от ПБ изтъкна:

"Очакваните резултати са защита на бюджета, прозрачност, както и правна сигурност. Ограничават се рисковете от искове за обезщетение от засегнати предприятия, заради евентуални лоши практики от страна на особения търговски управител. Въвеждането на съдебен контрол минимизира рисковете от злоупотреби и защитава държавата и всички нас като данъкоплатци".

От опозицията припомниха, че досегашният законопроект е станал известен с това, че е приет за 29 секунди от Енергийната комисия, ръководена от Павела Митова в миналия парламент. И за да се избегнат рисковете от прибързано законодателство, макар да одобряват отчетността, настояха за становище от Министерството на финансите заради опасността от съдебни претенции към България.

Мартин Димитров от ДБ:

"Действително има нужда от много по-добра отчетност от страна на така наречения особен управител. Но, има още една тема, по която искам да ви обърна внимание. Конкретният момент е, когато има публична информация за възможни арбитражни претенции към България. Затова искам, представител на Министерството на финансите да дойде и по тази тема да ни каже, че позицията на България не се влошава от този законопроект, защото ние винаги трябва да бъдем в защита на българската държава."

Представител на МФ така и не се появи в пленарната зала, а от "Възраждане" се обявиха за още по-радикална промяна.

Димо Дренчев:

"Да не се окаже, че с приемането на този закон всъщност България си признава грешката. Признава, че предишният е бил противоконституционен и да улесним "Литаско" да ни осъдят за 3 милиарда евро. Още повече, че самата фигура на особения управител трябва да бъде премахната и ние ще внесем такива предложения това нещо да стане", заяви Димо Дренчев от "Възраждане".

Срокът за внасяне на предложения преди второ четене беше намален на 5 дни.


  • 1 честен ционист

    9 2 Отговор
    Този все повече ми прилича на оня, де купи Кремиковци за 1лв.

    Коментиран от #9

    14:38 27.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 5 Отговор
    Заради Спецов ще платим 3 млрд неустойка на Лукойл.

    14:39 27.05.2026

  • 3 Кокорчо 🌈🌈🌈

    6 1 Отговор
    В моето легло е без ограничения.

    14:40 27.05.2026

  • 4 Рибар от бургас

    9 0 Отговор
    Всеки ден на на нефтеното пристанище се разтоварват танкери.
    Някои от тях излизат и след няколко часа се връщат.
    Любопитен съм от къде идва ресурса за ЛУК Ойл след като има забрана за руски петрол.

    Коментиран от #5, #7

    14:41 27.05.2026

  • 5 Бъди умен!

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Рибар от бургас":

    Не любопитствай!

    14:49 27.05.2026

  • 6 Руменчо Спецов

    7 1 Отговор
    Отдавна трябваше да е в ,, панделата! И той менторът му с прякор ,, пеньоара"

    14:51 27.05.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Рибар от бургас":

    Естествено - от коч.ината на Svin Ята и от зайчарника в Банкя

    14:52 27.05.2026

  • 8 Стрезов

    3 1 Отговор
    Той трябва да си подаде оставката и да се предаде на следствието.

    Коментиран от #11

    14:54 27.05.2026

  • 9 Ами така е То

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Някои купиха ,,, нещо"(летища, фабрики , заводи , язовири,)за 1 лев! А някой си купуваше ниви на 9 септември!

    14:56 27.05.2026

  • 10 коментатор

    5 1 Отговор
    Той си е назначен за бушон , който взе да дава на късо и ще изгърми .Използваха го по всички възможни начини

    14:57 27.05.2026

  • 11 Спецов

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Стрезов":

    Шубе ме е от бай Ставри

    14:58 27.05.2026

  • 12 Георги

    2 0 Отговор
    тея копейки в парламента спънаха заучената схема на специалистът по това Спецов. Лукойл щеше да стане собственост на малоимотен български гражданин от малцинствата с постоянен адрес в някое село. Така щяхме да избегнем говедасрките санкции, ама сега - те!

    15:12 27.05.2026

  • 13 Смешник

    1 1 Отговор
    По принцип Спецов трябва да го освободят Той не е подходящ за тая работа

    15:20 27.05.2026

  • 14 цербер

    2 0 Отговор
    Продуктите не са от нефтен произход,а от преработката на самия нефт. НАЛИ Е ЯСНО?!

    15:23 27.05.2026

  • 15 Боташите имитират борба с корупцията

    1 0 Отговор
    и олигархията, Щом и на леля Асенка Шпека не е в следствения арест!

    15:47 27.05.2026

  • 16 Механик

    2 0 Отговор
    Те само да не му ограничат интимните контакти с А.Василев, че тогава зле...

    15:49 27.05.2026

  • 17 Изгонете некадърника Спецов, крадеца на

    1 0 Отговор
    Шиши и леля Асена! Спецов е ниско интелигентен с мания да краде

    16:03 27.05.2026

