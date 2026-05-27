Министри и експерти на извънредна среща за незаконните строежи до Варна

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на земеделието и храните Пламен Абровски, заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов, експерти от Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Варна, Регионалната дирекция по горите – Варна и други ще обсъдят на работна среща в Областна администрация Варна днес въпроси, свързани със строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино край к. к. „Златни пясъци“ близо до Варна.

Веднага след срещата те ще се отправят към местността Баба Алино, за да извършат проверка на незаконно изградения комплекс.