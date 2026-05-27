Румен Радев: Франция е сред водещите партньори на България в модернизацията на армията

България и Франция споделят общи позиции по темите за сигурността и диверсификацията на енергийните доставки за Европа. Двустранното сътрудничество между двете страни се развива в ключови области като отбраната, енергетиката и европейските политики. Това каза министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Париж преди срещата си с френския президент Еманюел Макрон, отбеляза БТА.

Министър-председателят Румен Радев каза, че ще обсъди с френския президент Еманюел Макрон сигурността на Европа, енергийната политика, подкрепата за Украйна и европейската перспектива на Република Северна Македония.

Радев подчерта, че Франция е сред водещите партньори на България в модернизацията на армията. Той отбеляза, че предстои реализацията на договори за доставка на 3D радара, гаубици от ново поколение и оборудване, свързано с модулните многофункционални патрулни кораби на Военноморските сили.

По думите му България и Франция споделят общи позиции по темите за сигурността и диверсификацията на енергийните доставки за Европа. Премиерът посочи, че двустранното сътрудничество в областта на ядрената енергетика се разширява, включително с доставките на свежо ядрено гориво за шести блок на АЕЦ „Козлодуй“.

Радев изрази очакване Франция да изпълни в срок ангажимента за доставката на 12 електрически влака на компанията „Алстом“ до края на август, тъй като това е важно за плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост.

Министър-председателят заяви, че по време на разговорите с Макрон ще постави и въпроса за Република Северна Македония. Радев припомни, че още през 2021 г. е поставил пред европейските лидери темата за вписването на българите в Конституцията на Република Северна Македония, а по-късно тази позиция е намерила място в преговорната рамка на страната с Европейския съюз. По думите му България очаква подкрепата на Франция за изпълнение на постигнатия европейски консенсус.

Премиерът отбеляза още, че България и Франция имат сходни виждания по отношение на необходимостта от силна обща селскостопанска и кохезионна политика в Европейския съюз. Според него стратегическата автономия на Европа изисква и гарантиране на хранителен суверенитет.

Радев съобщи още, че после ще отпътува за Брюксел, където ще има среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. По думите му България ще отстоява приоритети като справедлив европейски бюджет, пълноценна кохезионна политика и подкрепа за икономическата конкурентоспособност на страната.