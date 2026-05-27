Румен Радев: Франция е сред водещите партньори на България в модернизацията на армията

27 Май, 2026 15:51 336 8

София очаква подкрепата на Елисейския дворец за изпълнение на постигнатия европейски консенсус за Северна Македония

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България и Франция споделят общи позиции по темите за сигурността и диверсификацията на енергийните доставки за Европа. Двустранното сътрудничество между двете страни се развива в ключови области като отбраната, енергетиката и европейските политики. Това каза министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Париж преди срещата си с френския президент Еманюел Макрон, отбеляза БТА.

Министър-председателят Румен Радев каза, че ще обсъди с френския президент Еманюел Макрон сигурността на Европа, енергийната политика, подкрепата за Украйна и европейската перспектива на Република Северна Македония.

Радев подчерта, че Франция е сред водещите партньори на България в модернизацията на армията. Той отбеляза, че предстои реализацията на договори за доставка на 3D радара, гаубици от ново поколение и оборудване, свързано с модулните многофункционални патрулни кораби на Военноморските сили.

По думите му България и Франция споделят общи позиции по темите за сигурността и диверсификацията на енергийните доставки за Европа. Премиерът посочи, че двустранното сътрудничество в областта на ядрената енергетика се разширява, включително с доставките на свежо ядрено гориво за шести блок на АЕЦ „Козлодуй“.

Радев изрази очакване Франция да изпълни в срок ангажимента за доставката на 12 електрически влака на компанията „Алстом“ до края на август, тъй като това е важно за плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост.

Министър-председателят заяви, че по време на разговорите с Макрон ще постави и въпроса за Република Северна Македония. Радев припомни, че още през 2021 г. е поставил пред европейските лидери темата за вписването на българите в Конституцията на Република Северна Македония, а по-късно тази позиция е намерила място в преговорната рамка на страната с Европейския съюз. По думите му България очаква подкрепата на Франция за изпълнение на постигнатия европейски консенсус.

Премиерът отбеляза още, че България и Франция имат сходни виждания по отношение на необходимостта от силна обща селскостопанска и кохезионна политика в Европейския съюз. Според него стратегическата автономия на Европа изисква и гарантиране на хранителен суверенитет.

Радев съобщи още, че после ще отпътува за Брюксел, където ще има среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. По думите му България ще отстоява приоритети като справедлив европейски бюджет, пълноценна кохезионна политика и подкрепа за икономическата конкурентоспособност на страната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    3 2 Отговор
    От фатмак какво да очакваш освен да ти дрънка глупости за милиционерщина и военна простотия... кой за квот е учил...

    15:53 27.05.2026

  • 2 Вярно

    2 0 Отговор
    Но сикаджииската герберска мутра и вмро отидоха в сша и платиха Ф-ките които още не сме получили

    Коментиран от #7

    15:57 27.05.2026

  • 3 Опрай

    0 0 Отговор
    муунчу всичката работа, та само едната армия му остава да модернизира.

    15:58 27.05.2026

  • 4 Европейските

    2 0 Отговор
    лидери са чували вече лакардиите радьови, едни и същи дрънканици. Раздаде задачите на мравките работнички, а той от екскурзия на екскурзия с нашите пари. Радко затяга колана!

    16:01 27.05.2026

  • 5 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 0 Отговор
    ПЪЛНИ П€ Д€ рад€в щини,КЛИШ€ТА, ОТ КОИТО НИТО €ДНО Н€ € ВЯРНО!
    ГАРАНЦИЯ -ФРАНЦИЯ, Ч€ фат ма кът Щ€ $€ О АК ъ,
    И НЯМА ДА ИЗКАРА МАНДАТА, НО Щ€ НИ ВКАРА В БАТАКА!

    16:01 27.05.2026

  • 6 Още от ВСВ

    0 0 Отговор
    Френската армия е пример за подражание. Очаквам парадна мощ с танцова стъпка и розови балони.

    16:02 27.05.2026

  • 7 Не си в час

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вярно":

    Ще бъдат доставени самолетите както е описано в договора. Съща така пилотите все още не са обучени.

    16:05 27.05.2026

  • 8 А това :

    0 0 Отговор
    ." Това е важната мисия на Европа. Това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила без да има възможности да прихваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия. Това е сериозен риск. Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украйна."
    Що го изтървахте?
    Щото и това каза, и още доста.

    16:05 27.05.2026

