Първият дипломат на ЕС: Всички европейци останаха в Киев, а Америка си тръгна

Европейските посолства остават в Киев въпреки подновените руски заплахи и атаки, а Съединените щати изтеглиха дипломатическия си персонал. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.

При пристигането си на неформалната среща на външните министри на страните от ЕС в Лимасол тя обвини Москва, че се опитва да разпространява страх чрез засилени атаки срещу Украйна, след като не успя да постигне големи победи на бойното поле.

"Всички европейци останаха, а Америка си тръгна", изтъкна Калас и добави, че оставането в Киев изисква и "смелост" от дипломатическите мисии.

Тя подчерта необходимостта от европейско единство, като посочи, че блокът е "много, много по-слаб", когато действа поотделно, отколкото заедно.

Впоследствие обаче украинското външно министерство отхвърли твърденията на Калас, че посолството на САЩ е единствената дипломатическа мисия, напуснала Украйна след последните заплахи на Русия.

"Съобщенията за напускането на посолството на САЩ не са верни", заяви Георгий Тихий, говорител на украинското външно министерство.

Посолството на САЩ в Киев остава отворено, съобщиха от дипломатическата мисия, отричайки съобщенията за промени в дейността им след предупреждения от Русия, че дипломати и чужденци трябва да напуснат украинската столица, преди атаките да ескалират, предава "Ройтерс".

Няколко държави от ЕС призоваха посланиците си от Русия, след като в понеделник Москва отправи предупреждение към чужденците да напуснат.

В социалната мрежа X посолството на САЩ в Киев заяви, че не е имало промени в дейността му.

"Посолството на САЩ е отворено. Няма промени в дейността ни и всички съобщения са неверни", подчертава то.

Съветникът по комуникациите на украинския президент Володимир Зеленски - Дмитро Литвин, заяви, че Украйна е чула, че някои американски дипломати са напуснали Киев по време на последния масиран руски удар в неделя.

Той добави, че Украйна е благодарна на всички посолства, които работят в Киев и подкрепят Украйна.

Временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в Киев Джули Дейвис е била в Лвов за събитие през уикенда.

"Държавният департамент няма по-висок приоритет от безопасността и сигурността на американците и редовно преглежда състоянието на сигурността на посолството в Киев", се посочва в публикацията на посолството в X.