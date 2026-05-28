Новини
Свят »
Украйна »
Първият дипломат на ЕС: Всички европейци останаха в Киев, а Америка си тръгна
  Тема: Украйна

Първият дипломат на ЕС: Всички европейци останаха в Киев, а Америка си тръгна

28 Май, 2026 13:20 2 685 72

  • русия-
  • украйна-
  • киев-
  • кая калас-
  • виталий кличко-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове

Впоследствие обаче украинското външно министерство отхвърли твърденията на Калас, че посолството на САЩ е единствената дипломатическа мисия, напуснала Украйна след последните заплахи на Русия

Първият дипломат на ЕС: Всички европейци останаха в Киев, а Америка си тръгна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Европейските посолства остават в Киев въпреки подновените руски заплахи и атаки, а Съединените щати изтеглиха дипломатическия си персонал. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.

При пристигането си на неформалната среща на външните министри на страните от ЕС в Лимасол тя обвини Москва, че се опитва да разпространява страх чрез засилени атаки срещу Украйна, след като не успя да постигне големи победи на бойното поле.

"Всички европейци останаха, а Америка си тръгна", изтъкна Калас и добави, че оставането в Киев изисква и "смелост" от дипломатическите мисии.

Тя подчерта необходимостта от европейско единство, като посочи, че блокът е "много, много по-слаб", когато действа поотделно, отколкото заедно.

Впоследствие обаче украинското външно министерство отхвърли твърденията на Калас, че посолството на САЩ е единствената дипломатическа мисия, напуснала Украйна след последните заплахи на Русия.

"Съобщенията за напускането на посолството на САЩ не са верни", заяви Георгий Тихий, говорител на украинското външно министерство.

Посолството на САЩ в Киев остава отворено, съобщиха от дипломатическата мисия, отричайки съобщенията за промени в дейността им след предупреждения от Русия, че дипломати и чужденци трябва да напуснат украинската столица, преди атаките да ескалират, предава "Ройтерс".

Няколко държави от ЕС призоваха посланиците си от Русия, след като в понеделник Москва отправи предупреждение към чужденците да напуснат.

В социалната мрежа X посолството на САЩ в Киев заяви, че не е имало промени в дейността му.

"Посолството на САЩ е отворено. Няма промени в дейността ни и всички съобщения са неверни", подчертава то.

Съветникът по комуникациите на украинския президент Володимир Зеленски - Дмитро Литвин, заяви, че Украйна е чула, че някои американски дипломати са напуснали Киев по време на последния масиран руски удар в неделя.

Той добави, че Украйна е благодарна на всички посолства, които работят в Киев и подкрепят Украйна.

Временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в Киев Джули Дейвис е била в Лвов за събитие през уикенда.

"Държавният департамент няма по-висок приоритет от безопасността и сигурността на американците и редовно преглежда състоянието на сигурността на посолството в Киев", се посочва в публикацията на посолството в X.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    69 2 Отговор
    важно е да имате памперси да не се оцапате много...

    Коментиран от #14

    13:22 28.05.2026

  • 2 Еврогаргите са глЮпави

    70 1 Отговор
    САЩ знаят за какво става дума.

    Коментиран от #5

    13:22 28.05.2026

  • 3 Мими Кучева🐕

    47 4 Отговор
    ЕС дипломатите са гирои!🦍🦍🦍🤣👍

    13:22 28.05.2026

  • 4 Останаха като жив щит

    59 1 Отговор
    да вардят 404, като се надяват Путин да ги съжали.

    13:23 28.05.2026

  • 5 хихи

    63 1 Отговор

    До коментар #2 от "Еврогаргите са глЮпави":

    "Орешник" ще има за всички остнали от сърце...

    Коментиран от #12

    13:23 28.05.2026

  • 6 az СВО Победа 81

    47 1 Отговор
    Оказа се, че е излъгала, но това е типично за нея!

    Коментиран от #23

    13:23 28.05.2026

  • 7 Феникс

    46 0 Отговор
    Явно така наречените европейци имат доста разходен материал от имигранти, ще ги заменят лесно и бързо!

    13:25 28.05.2026

  • 8 Доналд Дък, паток

    17 0 Отговор
    Адашът е визионер.

    13:25 28.05.2026

  • 9 Последния Софиянец

    45 0 Отговор
    Кая пак се изказа неподготвена.

    13:26 28.05.2026

  • 10 ЧеБурашка

    37 0 Отговор
    Е, ще си тръгнете и вие...

    Коментиран от #72

    13:26 28.05.2026

  • 11 Дориана

    53 0 Отговор
    Защото само Тръмп и Америка виждат в лицето на корумпирана Украйна, че "царят е гол".А, вие си стойте в Украйна и продължавайте да давате пари и оръжия докато се самоунищожите.

    13:26 28.05.2026

  • 12 Даже и в Донецк.

    2 32 Отговор

    До коментар #5 от "хихи":

    На главите на ошанките.

    Коментиран от #19

    13:27 28.05.2026

  • 13 Те щото

    29 2 Отговор
    американците са по-глупави.

    13:27 28.05.2026

  • 14 Свободна Европа

    31 0 Отговор

    До коментар #1 от "хихи":

    Ако продължаваме така, ще се наиграем. Войната ще почне без много много да се церемони.

    13:27 28.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Крепкие орешки!

    43 0 Отговор
    Вова удряй по тъпите урсулски кратуни!

    13:28 28.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тенджера

    51 1 Отговор
    Живеем в съюз, на който тази посредствена женица е "първи дипломат"... Осъзнавате ли какъв проблем е това, изобщо?

    13:29 28.05.2026

  • 19 оказа, че в западните медии

    41 3 Отговор

    До коментар #12 от "Даже и в Донецк.":

    няма такъв материал за Донбас. Има в италианските медии тук, как изнасят трупове на 50 натовци и 18 украинеца и ги качват в самолет линейка Жалко, че в БГ не ви показват истината. Жалко за вас.

    Коментиран от #27, #30

    13:30 28.05.2026

  • 20 АБВ

    32 4 Отговор
    Посолството на САЩ може би е отворено. Въпросът е с какъв персонал работи ? Охрана ? Някоя секретарка ? Преводачка ? Чистачка ?

    Коментиран от #21, #29, #71

    13:30 28.05.2026

  • 21 Кокорчо 🌈🌈🌈

    25 0 Отговор

    До коментар #20 от "АБВ":

    Галя от посолството приема всеки ден от 10 до 17 ч

    13:31 28.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хъ хъ

    2 19 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 81":

    " Посолството на САЩ в Киев е отворено.Няма промени в дейност ни."

    13:32 28.05.2026

  • 24 Кое не е така ?!

    5 47 Отговор
    Помнете ми думата — руската koчинa скоро ще рухне.
    И тогава мнозина ще се правят, че никога не са я защитавали.
    Руските олигарси първи ще побързат да предадат или ликвидират Путин, защото такива режими почти винаги свършват отвътре — със страх, предателства и разпад.
    Европа ще си отдъхне. Украйна ще започне да се възражда.
    А за мен ще остане удовлетворението пред Бога и пред хората, че години наред съм взимал правилното решение и съм помагал според силите си в съпротивата срещу руския фашизъм.
    Ще останат и родните „копейки“, които времето бавно ще прибере в политическото бунище.
    Ще остане и тихият срам на онези „неутрални“, които са за мир — „руzzкий мир“.
    Но нормалните хора ще помнят друго — че имаше хора, които не се обърнаха на другата страна.
    И че свободата никога не идва без цена.
    Струваше си да се помогне.
    Струваше си да не се мълчи.

    Коментиран от #44, #50, #63

    13:33 28.05.2026

  • 25 зеленчук

    31 0 Отговор
    Всички еврейци-гейци, естонци ит.н. трябват в куев да посрещнат Орешника !

    13:34 28.05.2026

  • 26 Тома

    31 0 Отговор
    Останали са пазачите и чистачките

    13:36 28.05.2026

  • 27 оказа,се,че

    1 41 Отговор

    До коментар #19 от "оказа, че в западните медии":

    че в западните медии се говори за 35 000 избити руснаци на месец.Това РИА новости няма да ти го съобщи.
    😆😆😆

    Коментиран от #28, #32, #69

    13:37 28.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Най-много

    32 0 Отговор

    До коментар #20 от "АБВ":

    Оставили са един негър, за да не кажат, че всички са само украинци.

    13:39 28.05.2026

  • 30 Ол1гофрен,

    8 12 Отговор

    До коментар #19 от "оказа, че в западните медии":

    Искаш ли имената на западните медии, които пишат за вторият Орешник и къде е паднал?

    Коментиран от #33

    13:40 28.05.2026

  • 31 анатолчо простакМАМИН

    40 1 Отговор
    Първия дипломат на ЕС, първо не е дипломиран "дипломат". Казано простичко, не е никакъв дипломат.
    Освен това, ЕС не е никакъв съюз, а една насилствена кошара в която вкарват такива шилета като нас, за да ги доят. Простичко казано, Кая е "господин НИ-КОЙ".

    13:40 28.05.2026

  • 32 Оказа се,

    33 1 Отговор

    До коментар #27 от "оказа,се,че":

    че в западните медии пишат за2.800млн.загинали укри. А колко са ранените смятай.

    Коментиран от #34, #35, #38

    13:40 28.05.2026

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    28 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ол1гофрен,":

    ДАНО ИМА И ТРЕТИ ОРЕШНИК И ДА ПАДНЕ КЪДЕТО ЩЕ

    13:41 28.05.2026

  • 34 оня с коня

    24 1 Отговор

    До коментар #32 от "Оказа се,":

    за тия не ми е жал като гледам помияярите коити са дезертирали тука и не усещат че не са желани щото саБОКЛУЦИ

    13:42 28.05.2026

  • 35 Ол1гофрен,

    0 16 Отговор

    До коментар #32 от "Оказа се,":

    Кои медии?Имена?

    Коментиран от #37, #39

    13:42 28.05.2026

  • 36 Читател

    26 2 Отговор
    Абе Калас и Урсула и мерц са ясни предупредиха ви после ама не разбрах ме

    13:42 28.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Оказа се,

    2 29 Отговор

    До коментар #32 от "Оказа се,":

    Че в Старобилск не е имало"дечица",а подразделение на Рубикон състоящо се от дроневоди.

    Коментиран от #41, #45

    13:45 28.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Вижте какво прави Биби

    27 1 Отговор
    Предупреждението на Путин е грижа за вашият живот. Подлият и лицемерен зелен ски продължава да се pen4u . И колкото повече се .... , толкова повече заслужава да го бият . А пък вие от глупост го защитете с вашите тела . Глупци с широко затворени очи ! Отворете очи и вижте Биби .

    13:47 28.05.2026

  • 41 А ние в Италия

    27 1 Отговор

    До коментар #38 от "Оказа се,":

    видяхме дечица.Върнаха се репортерите от там и ни показаха детски трупчета, убити в съня си.

    13:49 28.05.2026

  • 42 Орк

    3 13 Отговор
    Стратегическа глухота - диагноза от Кремъл

    13:49 28.05.2026

  • 43 Култура Миянко

    26 2 Отговор
    Що ИзраХелл да може да предупреждава че всеки трябва да напусне дадена територия и след това да да стреля по цивилни ,по журналисти ,по медици и по сили на ООН ,а за Русия да не може ?Кой го реши това ?

    13:53 28.05.2026

  • 44 спонтанен сарказъм

    15 2 Отговор

    До коментар #24 от "Кое не е така ?!":

    ще се разплача! Като порастна искам да стана като тебе!

    13:54 28.05.2026

  • 45 Смех в блатото

    2 5 Отговор

    До коментар #38 от "Оказа се,":

    Не бе ,били са извънземни от Плутон,много кръвожадни .

    13:55 28.05.2026

  • 46 Рублевка

    21 2 Отговор
    Кая Калас иска да използва дипломатите за жив щит на зеления мухъл и неговата хунта.

    13:58 28.05.2026

  • 47 Софиянец

    21 1 Отговор
    Ами на краварите им пука за техните хора, а на Хер Урсула и пияндето Кая ич им не е за шепата дбилни евро чиновници! Хихихихи

    14:03 28.05.2026

  • 48 Българин

    17 3 Отговор
    Евопейските посланици искат да умрат за Украйна.ЕС е пред разпад.

    14:05 28.05.2026

  • 49 Хихихи

    17 1 Отговор
    Безмозъчните евро чиновници ще са по-полезни мъртви за ес и кииф! Ще бъдат увековечени в жалката им пропаганда, като жертви на "демокрацията", буахахха

    14:05 28.05.2026

  • 50 АБВ

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Кое не е така ?!":

    Патетично, но безкрайно глупаво.
    И нищо оригинално, чели сме същото многократно дълги години. И накрая пак нищо !

    14:07 28.05.2026

  • 51 Това

    12 1 Отговор
    Показва колко са тъпоъгълни от ЕС, само да не реват че дипломатите са им станали на BBQ

    14:08 28.05.2026

  • 52 Ха ха

    3 8 Отговор
    американците са като нашите ганьовски копейки.Смели само от бащината сива панелка .Седнали на бащиното прокъсано диванче и смело громящи врага само от нета .

    14:08 28.05.2026

  • 53 пляскащата с сици

    10 0 Отговор
    пари да даваме казвате
    златни тоалетни, яхти ,жилища на Ривиера ето ви и още

    „Портфейлът на Зеленски“ Миндич е изнесъл контрабандно близо тон злато, когато е избягал от Украйна за Израел, според „Хаарец“.

    НАБУ е поискала от Израел помощ за намирането на 800 килограма злато и 17 милиона долара, които Миндич е изнесъл контрабандно, когато е напуснал Украйна с частен самолет.

    14:11 28.05.2026

  • 54 1111

    12 0 Отговор
    Много си тъпа,ма жено.Говоря за Кая Калас.И тя ми била първи дипломат на ЕС.Хем грозна,хем проста.Наистина ли ЕС иска да вкара Европа във война? О,да Зеленски отдавна мечтае.

    14:11 28.05.2026

  • 55 Ха-ха-ха

    13 0 Отговор
    Сащ знаят, защо са си тръгнали. А тези ще захапят дървото. Ама днешна Европа доказва, че няма изобщо акъл за нищо. Еми тези ако изчезнат, Европа ще остане на мигрантите.

    14:12 28.05.2026

  • 56 Скоро

    12 0 Отговор
    Като цъфне атомната гъба друга песен ще запеете.

    14:13 28.05.2026

  • 57 виктория

    10 0 Отговор
    ЕС е като Гюро Михайлов!!!

    14:17 28.05.2026

  • 58 Смешник

    11 0 Отговор
    Ами ще напуснат разбира се Те много добре знаят какво може да се случи Лавров предупреди Рубио На тая куха лейка Калас какво да и обясняват

    14:18 28.05.2026

  • 59 хахахахха

    7 0 Отговор
    като искат да бъдат изпечени да остават, светът ще е по добро място без тях

    14:18 28.05.2026

  • 60 Бангаранга по киЯф

    9 0 Отговор
    Само така всички евроджендъри да си стоят у бандерско-хазарския кенеФФ киЯф където братушките да правят с орешниците,цирконите и искандерите на кайма ...

    14:19 28.05.2026

  • 61 Беж,лиске да бягаме

    9 0 Отговор
    Аааа,курабийката що така😂😂

    14:19 28.05.2026

  • 62 Розови понита

    3 0 Отговор
    Ще стоят там като жив щит? Ха ха ха тия не са добре

    14:37 28.05.2026

  • 63 Айс Вентура

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Кое не е така ?!":

    Много червеи изпьлзяха след дъждовете.

    14:38 28.05.2026

  • 64 Механик

    2 0 Отговор
    Само един Орешник и в Киев ще има много "изпуснали се" еропейци. Ще цепнат границата да бягат.
    Голям смех със смелите европейци.

    14:39 28.05.2026

  • 65 Чуй Куме

    2 0 Отговор
    Предупредени са, значи остават там на собствен риск. Явно животите на чуждите дипломати не е важен за тяхните правителства щом не ги отзовават. Днес няма драма, утре плач ще има.

    14:41 28.05.2026

  • 66 Ъперкът

    3 0 Отговор
    Каята призовава за единство под ракетен обстрел? Добре, тогава ще ги търсят под развалините на части.

    14:43 28.05.2026

  • 67 Перо

    4 0 Отговор
    ЕС искат да видят зарята от близо, “матросовски те” джендъри са предупредени!

    14:45 28.05.2026

  • 68 Узурпатор

    5 0 Отговор
    Да си стоят там, няма да плачем за тях я…

    14:45 28.05.2026

  • 69 Цък

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "оказа,се,че":

    Зеленски като предозира избива по 50000 руснаци. На него това му е работата, но когато разумни хора му вярват почвам да се тревожа за тяхното психично състояние

    14:46 28.05.2026

  • 70 Орешник

    2 0 Отговор
    Стойте си, на мен не ми пречи. Ще се видим отблизо.

    14:46 28.05.2026

  • 71 Иронично

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "АБВ":

    Бачората е пратил чистачи от Непал да чистят посолството. Хубави кинти ще си докара ха ха

    14:49 28.05.2026

  • 72 Сгреших

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ЧеБурашка":

    Сгреших – Карас изобщо не беше там, та как може да се говори за напускане?

    15:01 28.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания