Първият дипломат на ЕС: Всички европейци останаха в Киев, а Америка си тръгна

Европейските посолства остават в Киев въпреки подновените руски заплахи и атаки, а Съединените щати изтеглиха дипломатическия си персонал. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.
При пристигането си на неформалната среща на външните министри на страните от ЕС в Лимасол тя обвини Москва, че се опитва да разпространява страх чрез засилени атаки срещу Украйна, след като не успя да постигне големи победи на бойното поле.
"Всички европейци останаха, а Америка си тръгна", изтъкна Калас и добави, че оставането в Киев изисква и "смелост" от дипломатическите мисии.
Тя подчерта необходимостта от европейско единство, като посочи, че блокът е "много, много по-слаб", когато действа поотделно, отколкото заедно.
Впоследствие обаче украинското външно министерство отхвърли твърденията на Калас, че посолството на САЩ е единствената дипломатическа мисия, напуснала Украйна след последните заплахи на Русия.
"Съобщенията за напускането на посолството на САЩ не са верни", заяви Георгий Тихий, говорител на украинското външно министерство.
Посолството на САЩ в Киев остава отворено, съобщиха от дипломатическата мисия, отричайки съобщенията за промени в дейността им след предупреждения от Русия, че дипломати и чужденци трябва да напуснат украинската столица, преди атаките да ескалират, предава "Ройтерс".
Няколко държави от ЕС призоваха посланиците си от Русия, след като в понеделник Москва отправи предупреждение към чужденците да напуснат.
В социалната мрежа X посолството на САЩ в Киев заяви, че не е имало промени в дейността му.
"Посолството на САЩ е отворено. Няма промени в дейността ни и всички съобщения са неверни", подчертава то.
Съветникът по комуникациите на украинския президент Володимир Зеленски - Дмитро Литвин, заяви, че Украйна е чула, че някои американски дипломати са напуснали Киев по време на последния масиран руски удар в неделя.
Той добави, че Украйна е благодарна на всички посолства, които работят в Киев и подкрепят Украйна.
Временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в Киев Джули Дейвис е била в Лвов за събитие през уикенда.
"Държавният департамент няма по-висок приоритет от безопасността и сигурността на американците и редовно преглежда състоянието на сигурността на посолството в Киев", се посочва в публикацията на посолството в X.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хихи
Коментиран от #14
13:22 28.05.2026
2 Еврогаргите са глЮпави
Коментиран от #5
13:22 28.05.2026
3 Мими Кучева🐕
13:22 28.05.2026
4 Останаха като жив щит
13:23 28.05.2026
5 хихи
До коментар #2 от "Еврогаргите са глЮпави":"Орешник" ще има за всички остнали от сърце...
Коментиран от #12
13:23 28.05.2026
6 az СВО Победа 81
Коментиран от #23
13:23 28.05.2026
7 Феникс
13:25 28.05.2026
8 Доналд Дък, паток
13:25 28.05.2026
9 Последния Софиянец
13:26 28.05.2026
10 ЧеБурашка
Коментиран от #72
13:26 28.05.2026
11 Дориана
13:26 28.05.2026
12 Даже и в Донецк.
До коментар #5 от "хихи":На главите на ошанките.
Коментиран от #19
13:27 28.05.2026
13 Те щото
13:27 28.05.2026
14 Свободна Европа
До коментар #1 от "хихи":Ако продължаваме така, ще се наиграем. Войната ще почне без много много да се церемони.
13:27 28.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Крепкие орешки!
13:28 28.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тенджера
13:29 28.05.2026
19 оказа, че в западните медии
До коментар #12 от "Даже и в Донецк.":няма такъв материал за Донбас. Има в италианските медии тук, как изнасят трупове на 50 натовци и 18 украинеца и ги качват в самолет линейка Жалко, че в БГ не ви показват истината. Жалко за вас.
Коментиран от #27, #30
13:30 28.05.2026
20 АБВ
Коментиран от #21, #29, #71
13:30 28.05.2026
21 Кокорчо 🌈🌈🌈
До коментар #20 от "АБВ":Галя от посолството приема всеки ден от 10 до 17 ч
13:31 28.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хъ хъ
До коментар #6 от "az СВО Победа 81":" Посолството на САЩ в Киев е отворено.Няма промени в дейност ни."
13:32 28.05.2026
24 Кое не е така ?!
И тогава мнозина ще се правят, че никога не са я защитавали.
Руските олигарси първи ще побързат да предадат или ликвидират Путин, защото такива режими почти винаги свършват отвътре — със страх, предателства и разпад.
Европа ще си отдъхне. Украйна ще започне да се възражда.
А за мен ще остане удовлетворението пред Бога и пред хората, че години наред съм взимал правилното решение и съм помагал според силите си в съпротивата срещу руския фашизъм.
Ще останат и родните „копейки“, които времето бавно ще прибере в политическото бунище.
Ще остане и тихият срам на онези „неутрални“, които са за мир — „руzzкий мир“.
Но нормалните хора ще помнят друго — че имаше хора, които не се обърнаха на другата страна.
И че свободата никога не идва без цена.
Струваше си да се помогне.
Струваше си да не се мълчи.
Коментиран от #44, #50, #63
13:33 28.05.2026
25 зеленчук
13:34 28.05.2026
26 Тома
13:36 28.05.2026
27 оказа,се,че
До коментар #19 от "оказа, че в западните медии":че в западните медии се говори за 35 000 избити руснаци на месец.Това РИА новости няма да ти го съобщи.
😆😆😆
Коментиран от #28, #32, #69
13:37 28.05.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Най-много
До коментар #20 от "АБВ":Оставили са един негър, за да не кажат, че всички са само украинци.
13:39 28.05.2026
30 Ол1гофрен,
До коментар #19 от "оказа, че в западните медии":Искаш ли имената на западните медии, които пишат за вторият Орешник и къде е паднал?
Коментиран от #33
13:40 28.05.2026
31 анатолчо простакМАМИН
Освен това, ЕС не е никакъв съюз, а една насилствена кошара в която вкарват такива шилета като нас, за да ги доят. Простичко казано, Кая е "господин НИ-КОЙ".
13:40 28.05.2026
32 Оказа се,
До коментар #27 от "оказа,се,че":че в западните медии пишат за2.800млн.загинали укри. А колко са ранените смятай.
Коментиран от #34, #35, #38
13:40 28.05.2026
33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #30 от "Ол1гофрен,":ДАНО ИМА И ТРЕТИ ОРЕШНИК И ДА ПАДНЕ КЪДЕТО ЩЕ
13:41 28.05.2026
34 оня с коня
До коментар #32 от "Оказа се,":за тия не ми е жал като гледам помияярите коити са дезертирали тука и не усещат че не са желани щото саБОКЛУЦИ
13:42 28.05.2026
35 Ол1гофрен,
До коментар #32 от "Оказа се,":Кои медии?Имена?
Коментиран от #37, #39
13:42 28.05.2026
36 Читател
13:42 28.05.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Оказа се,
До коментар #32 от "Оказа се,":Че в Старобилск не е имало"дечица",а подразделение на Рубикон състоящо се от дроневоди.
Коментиран от #41, #45
13:45 28.05.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Вижте какво прави Биби
13:47 28.05.2026
41 А ние в Италия
До коментар #38 от "Оказа се,":видяхме дечица.Върнаха се репортерите от там и ни показаха детски трупчета, убити в съня си.
13:49 28.05.2026
42 Орк
13:49 28.05.2026
43 Култура Миянко
13:53 28.05.2026
44 спонтанен сарказъм
До коментар #24 от "Кое не е така ?!":ще се разплача! Като порастна искам да стана като тебе!
13:54 28.05.2026
45 Смех в блатото
До коментар #38 от "Оказа се,":Не бе ,били са извънземни от Плутон,много кръвожадни .
13:55 28.05.2026
46 Рублевка
13:58 28.05.2026
47 Софиянец
14:03 28.05.2026
48 Българин
14:05 28.05.2026
49 Хихихи
14:05 28.05.2026
50 АБВ
До коментар #24 от "Кое не е така ?!":Патетично, но безкрайно глупаво.
И нищо оригинално, чели сме същото многократно дълги години. И накрая пак нищо !
14:07 28.05.2026
51 Това
14:08 28.05.2026
52 Ха ха
14:08 28.05.2026
53 пляскащата с сици
златни тоалетни, яхти ,жилища на Ривиера ето ви и още
„Портфейлът на Зеленски“ Миндич е изнесъл контрабандно близо тон злато, когато е избягал от Украйна за Израел, според „Хаарец“.
НАБУ е поискала от Израел помощ за намирането на 800 килограма злато и 17 милиона долара, които Миндич е изнесъл контрабандно, когато е напуснал Украйна с частен самолет.
14:11 28.05.2026
54 1111
14:11 28.05.2026
55 Ха-ха-ха
14:12 28.05.2026
56 Скоро
14:13 28.05.2026
57 виктория
14:17 28.05.2026
58 Смешник
14:18 28.05.2026
59 хахахахха
14:18 28.05.2026
60 Бангаранга по киЯф
14:19 28.05.2026
61 Беж,лиске да бягаме
14:19 28.05.2026
62 Розови понита
14:37 28.05.2026
63 Айс Вентура
До коментар #24 от "Кое не е така ?!":Много червеи изпьлзяха след дъждовете.
14:38 28.05.2026
64 Механик
Голям смех със смелите европейци.
14:39 28.05.2026
65 Чуй Куме
14:41 28.05.2026
66 Ъперкът
14:43 28.05.2026
67 Перо
14:45 28.05.2026
68 Узурпатор
14:45 28.05.2026
69 Цък
До коментар #27 от "оказа,се,че":Зеленски като предозира избива по 50000 руснаци. На него това му е работата, но когато разумни хора му вярват почвам да се тревожа за тяхното психично състояние
14:46 28.05.2026
70 Орешник
14:46 28.05.2026
71 Иронично
До коментар #20 от "АБВ":Бачората е пратил чистачи от Непал да чистят посолството. Хубави кинти ще си докара ха ха
14:49 28.05.2026
72 Сгреших
До коментар #10 от "ЧеБурашка":Сгреших – Карас изобщо не беше там, та как може да се говори за напускане?
15:01 28.05.2026