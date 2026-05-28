Руското външно разузнаване: НАТО се подготвя за мащабен конфликт на изток
  Тема: Украйна

28 Май, 2026 12:10 2 130 76

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Началникът на руското външно разузнаване Сергей Наришкин днес обвини военния съюз НАТО, че предприема практическа подготовка за „мащабен конфликт на изток“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той каза още, че ЕС се въоръжава с бързи темпове и се превръща във военен съюз, „насочен срещу Русия“.

„Успоредно с това Северноатлантическият алианс последователно увеличава военния си потенциал на източния фланг, поддържа там висока интензивност на разузнавателната и учебно-тренировъчната дейност, модернизира съществуващата инфраструктура и изгражда нова“, заяви Наришкин, цитиран от ТАСС, на международна среща на висши представители от сферата на сигурността в рамките на първия Международен форум по сигурността под егидата на Съвета за сигурност на Русия.

Според Наришкин европейците „се опитват да провалят всякакви опити на Русия за мирно уреждане на украинския конфликт и оказват всестранна военна и финансова подкрепа на неонацисткия режим в Киев“. По думите му Европа говори за „стратегическо изтощение, а след това и поражение на Русия“ и „за европейските елити е изгодно да удължават украинския конфликт колкото може по-дълго“.

„При това в Брюксел и в столиците на отделните страни е взето решение да си затварят очите пред всякакви злодеяния на киевската хунта, колкото и рязко да контрастират те с прословутите демократични и правозащитни ценности“, отбеляза Наришкин.

Той посъветва Запада да не проверява дали епохата на ядреното възпиране е приключила.

„Редица корпорации, които се занимават с информационни технологии, прогнозират, че в бъдеще технологията на изкуствения интелект ще може да повлияе на баланса на силите и на установения ред на ядрено сдържане. Стига се до гръмки изявления, че ерата на ядреното сдържане е приключила. На това може да се отговори само с едно – ерата на ядреното сдържане, слава богу, дори още не е започнала. И аз не бих посъветвал ястребите в западния лагер да проверяват достоверността на това твърдение“, добави той.


  • 1 Руснаците....

    28 41 Отговор
    Да се надяват, това да са само слухове че за две седмици русия няма да я има на картата.

    Коментиран от #12, #14, #30, #35

    12:13 28.05.2026

  • 2 хаха

    25 37 Отговор
    Гузна въшлясала ватенка, негонена бяга.

    Коментиран от #31

    12:13 28.05.2026

  • 3 Как руснаците започнаха

    29 11 Отговор
    Руско - Финландската война 1939г.?
    Ами с провокация. Същото се подготвя и сега.

    12:13 28.05.2026

  • 4 Докато ги бавите

    21 8 Отговор
    повече се хахъсват. Удри яко и къде боли. Инак провал

    12:15 28.05.2026

  • 5 Хм...

    19 28 Отговор
    Лесно е. Прибирате се в москва и всичко приключва. Само от вас зависи този конфликт да приключи. Не може да обвинявате тези, които подкрепят жертва на агресия.

    Коментиран от #17

    12:16 28.05.2026

  • 6 Българин

    20 21 Отговор
    Който иска мир, се готви за война. Украинците си разпродадоха цялото оръжие и резулата беше, че Путин си помисли, че са слабаци и ги нападна през 2014-та. Ако ЕС иска мир, трябва да има силна войска. При всички други случаи, все ще се намери някой, който да ни нападне!

    Коментиран от #15

    12:17 28.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абе на власт в Европа

    22 20 Отговор
    Са деца и внуци на фашистите от предишната война със СССР. Тези толкова са психично изкривени, че искат тотална война с Русия, дори и да им е ясно, че няма как да победят най-силната ядрена държава в този свят. Не са добре. Но детството им е минало с фашисти, загубили войната. И това е огромна трявма за тях... Ама и нас, останалите европейци, ще погубят.

    Коментиран от #11, #47

    12:18 28.05.2026

  • 9 Свободен

    22 22 Отговор
    Тези хора май не изтрезняват!
    Руснаците вече нямат никаква връзка с реалността!
    Пълна деградация и последваща цироза с метален изход!
    Поне служат за урок докъде води алкохолизма!

    Коментиран от #34

    12:19 28.05.2026

  • 10 Кламук

    17 16 Отговор
    Е нали това искахте ??? Хайде сега на поклон пред Си, че само той ви остана. Даже и БРИКС-а се покри като пр...ня в гащи.

    12:20 28.05.2026

  • 11 Свободен

    15 16 Отговор

    До коментар #8 от "Абе на власт в Европа":

    Спри пиенето, изтрезней и ще откриеш съвсем различен свят!

    Коментиран от #18, #20

    12:20 28.05.2026

  • 12 Мило чифтокопитно

    18 14 Отговор

    До коментар #1 от "Руснаците....":

    Ако европейците можеха, досега да са заличили Русия от картата.
    Не че не са опитвали.

    Коментиран от #23, #55

    12:21 28.05.2026

  • 13 Последния софиянец

    11 7 Отговор
    Ама верно ли че държави със...3% за военна отбрана ще нападат...22 ядрени Републики+ Ядрената .С . Корея воюващи в Украйна, които са със...44% от бюджета за въоръжение?!?
    👍😂👍

    Коментиран от #26

    12:21 28.05.2026

  • 14 Свободен

    14 11 Отговор

    До коментар #1 от "Руснаците....":

    Само тук там ще се въртят объркани руснаци, незнаещи към коя от новите републики да се присъединят!

    Коментиран от #29

    12:22 28.05.2026

  • 15 Ми слабаци са

    15 16 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Кво мислиш, щеше да стане с укра, ако не бяха всичките помощи от над 50 страни? Трилиони долари, военна техника, разузнаване, ракети... а вече и съвместни военни производства на дронове и ракети. Неясно е само, защо Русия търпи още всичкото това? Ултиматум и ако не престанат, кайма.

    Коментиран от #25, #63

    12:22 28.05.2026

  • 16 Силиций

    17 9 Отговор
    Ами, когато на изток вече има мащабен конфликт,НАТО за какво да се готви на изток ??
    Странна руска мисъл? Или само Русия можеше да се готви за "мащабен конфликт на запад" докато официално декларираше , че никого нямало да напада и това било "само учение" ??

    12:23 28.05.2026

  • 17 Приключва ли?

    17 17 Отговор

    До коментар #5 от "Хм...":

    Така както с Наполеон, когато си бяха в Москва?
    Или с Хитлер?
    Западът винаги е искал да ограби, разграби и разрушу Русия.
    Само хора с дефицит на оборудване между ушите не могат да го видят.

    Коментиран от #50, #67

    12:23 28.05.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 6 Отговор

    До коментар #11 от "Свободен":

    При него не е от пиенето, а при тебе❗
    Отваряш малко литература и ....
    О, чудо това което е написал/а колегата е самата истина ❗
    А ти дори нямаш представа за това, но пишеш за някакви хапчета, за които също не знаеш нищо❗

    Коментиран от #46

    12:25 28.05.2026

  • 19 Мол ния!

    7 5 Отговор
    Ска беева в ярост:
    " Какви удари по Киев, като и снощи дронове и ракети бият по цялата П едерация, включително Петербург и москалбад?!? И в момента НИЕ не можем да спим спокойно!
    А при КАЯ КАЛАС всичко е отлично, и си спи спокойно "!!!
    Ха-ха-ха

    12:26 28.05.2026

  • 20 Много е различен

    10 5 Отговор

    До коментар #11 от "Свободен":

    Русия няма да им се предаде, при условие че има такива мощни оръжия!! Мислиш ли, че ако те умират, ще мислят за света след тях??
    Евро шушумигите се надяват, че Русия доброволно ще им се предаде. А РВСН няма да воюват? А подводният флот няма на воюва??? А за какво са тогава??. А триадата?

    12:26 28.05.2026

  • 21 Оптимист

    5 5 Отговор
    Сега не е толкова лесно да зафучиш атома.Не може да палнеш самолета и да идеш да хвърляш атомни Тия гадни спътници те гледат какви ги вършиш.

    Коментиран от #37

    12:26 28.05.2026

  • 22 Решение

    10 7 Отговор
    Русия действа мекушаво и само окуражава запада.Дайте им ултиматум да се прибират зад желязната завеса и дръжте краварите отговорни за действията на европейците.

    Коментиран от #27

    12:27 28.05.2026

  • 23 Скъпо двукопитно..

    7 10 Отговор

    До коментар #12 от "Мило чифтокопитно":

    Добре,че са ядрените ракети иначе руснаците щяха да са в морето около сахалин.

    Коментиран от #51

    12:27 28.05.2026

  • 24 Мдаааа

    6 7 Отговор
    И така трябва! Медведев всеки ден заплашва Европа с ядрени ракети. Никой не знае утре какво ще направят ушанките които пазят главите им от студ но не и от идиотизъм. Те не проумяват, че никой не желае да живее като тях в каменната ера. Дори и нашите българановци милеещи за руско господство ходят назапад а не в Сибир. Жалкото е, че отново трябва да се готвим за война, ако искаме мир. Европа си стоеше мирно, но един КГБист реши пак да става император. Сега същия реве, че Европа се въоръжава. Е трябва да си идиот за да чакаш тоя император да ти дойде на гости без покана.

    12:28 28.05.2026

  • 25 Българин

    1 12 Отговор

    До коментар #15 от "Ми слабаци са":

    Путин ги търпи, защото не е умен. Ако беше с вашият акъл, до сега да е решил проблемите на Русия и да беше приключил с Украйна! Но Русия няма този късмет.

    Коментиран от #32

    12:29 28.05.2026

  • 26 ФАКТ

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "Последния софиянец":

    Руските милиционери само квичат безпомощно и се жалват.

    12:29 28.05.2026

  • 27 Туй нЯщо преди...

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Решение":

    Монгольята и Оризо-Гризачите на Ким да превземат... ПОКРОВСК ( 25 км от Донецк) , Купянск и Селото Малая Токмачка,...или след... 3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон?!!
    Тее БА у измръзляка Мало умен
    АааааааХахахаха

    12:31 28.05.2026

  • 28 Юро ш

    2 5 Отговор
    Ако мобилизират украинските бежанки от мъжки пол и арабелите от Афганистан, Сирия, Пакистан и половината Африка, НАТО ще сформират страховита армия, на която биха завидели дори Хитлер и Наполеон.

    12:31 28.05.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 4 Отговор

    До коментар #14 от "Свободен":

    О, тук вече е пълно с укр..опитеци които т-ерор-изират местните❗
    Укр...инчета бият нашите деца- медиите мълчат❗
    Укр...и се стрелят и раняват наша жена- медиите го споменават бегло, все пак е стрелба с оръжие❗
    Укр...инка намушква с нож четирима българи-
    медиите я представят за рускоговоряща от Балтийските републики,а тя е на укропомощи❗
    И това е само част, малка част от всички нарушения и престъпления които "защитни ите на Европа" вършат у нас❗

    12:32 28.05.2026

  • 30 Виж картата

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Руснаците....":

    Отдолу има мащаб. 2+2=4
    Американците една Куба не могат да подчинят 60 години, а наште евро-пеъроханци тръгнали цяла Русия да унищожават.

    Коментиран от #40

    12:33 28.05.2026

  • 31 Откъде знаеш

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    Вие на село при кокошките въшки и бълхи имате ли?

    12:34 28.05.2026

  • 32 България

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    То и у... Афганистан, Югославия, Ирак, ИЧКЕРИЯ, Либия, Сирия, Украйна...се немат тоа пусти..късмет!! Ха-ха-ха
    Ха-ха-ха
    А с.. Узкоглазия педофил...па ИЗОБЩО
    Хахахахаха

    12:35 28.05.2026

  • 33 военен съюз, „насочен срещу Русия“

    3 3 Отговор
    Ами срещу кого друг да е насочен. Коя друга страна в Европа напада съседите си?

    Коментиран от #42

    12:35 28.05.2026

  • 34 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Свободен":

    А бе монголоиден отпадъко кой ти гръмна тъпата продажна тиква

    12:36 28.05.2026

  • 35 Шопо

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Руснаците....":

    Вийната между Русия и НАТО ще бъде с ядрено оръжие.

    Коментиран от #39

    12:36 28.05.2026

  • 36 Превантивни ядрени удари

    1 3 Отговор
    Понеже модовете пак спят, препоръчва се на всички злобни, мизерни и неграмотни тролчета, да си купят йод на таблетки, ковид маска и бял чаршаф. Като пуснат бг алерт, да тръгват към Орландовци без да се бутат и без да всяват паника.

    12:37 28.05.2026

  • 37 За това са

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Оптимист":

    Посейдонът, атомните подводници Борей и другите със стратегическите ракети. Юрий Соломонов, главен конструктор на Борей, каза в интервю: " Дори само една от тези подводници да успее да си изстреля ракетите, войната е решена! Такава мощ имат...!" А Ясен? Това е тиха подводница, изтребител. Т Циркони и Калибър ракети. Приближава се до бреговете на врага на 500 км и от крайбрежието на врага нищо не остава. И кво ще видят техните спътници? Даже сащ нямат ПРО за тези ракети. Летят с над 6 Маха в атмосферата. Иджис, Таад, Петриот... Не могат изобщо да ги спрат. Да не говорим за Посейдон! За тях никой в този свят няма защита.

    12:37 28.05.2026

  • 38 хаха

    6 1 Отговор
    Министерството на външните работи на Армения заяви, че е получило писмо от руския министър на енергетиката Сергей Цивилев, адресирано до Министерството на териториалната администрация и инфраструктурата на Армения, към 15:00 часа и ще го проучи и ще отговори, ако е необходимо. Според съобщения в медиите, писмото е предупредило Армения за едностранно спиране или прекратяване на споразуменията за доставки на газ, петролни продукти и нешлифовани диаманти, ако Ереван продължи процеса си на кандидатстване за членство в Европейския съюз.


    Въшлясалите ватенки са се охвърляли до ушите в кафяво!

    12:37 28.05.2026

  • 39 Чернобил

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Шопо":

    И ще продължи около 30 минути.

    12:37 28.05.2026

  • 40 Ае .виж ми Дедо ВИЯ

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Виж картата":

    И Легай,..пе ..Дал залухав
    Хихихихихи

    12:38 28.05.2026

  • 41 Бай Араб

    3 3 Отговор
    Румен Радев не трябва да се допуска на срещи на НАТО , защото ще докладва всичко на Кремъл.Подготовката за унищожението на врага трябва да се засекрети от Румен Радев

    12:38 28.05.2026

  • 42 България

    3 5 Отговор

    До коментар #33 от "военен съюз, „насочен срещу Русия“":

    Нападала 2 пъти съседите си Защо бе джурул?
    Защото мачкат българите.
    Русия няма да гледа как убиват и тормозят милиони руснаци.
    Вие боклуците ликвидирахте българите в Украйна

    12:38 28.05.2026

  • 43 Майор Деянов, на всеки километър

    4 4 Отговор
    "...руското разузнаване..."

    Няма такова.
    Руската разведка проспа Украйна, проспа Сирия, Венецуела, Куба. Явно четат сводките за времето ☝️

    12:39 28.05.2026

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор
    Това не е новина , а факт❗ Факт който стана НЕОСПОРИМ след разкриването на плановете за операцията на Чърчил още през 1945-та година❗ Уж нещо "НЕМИСЛИМО" ❗

    12:39 28.05.2026

  • 45 Боко

    0 2 Отговор
    Ще играе ядрото 👌

    12:39 28.05.2026

  • 46 Лекар

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ти май си от същото отделение :(

    Коментиран от #70

    12:39 28.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Историк

    3 2 Отговор
    Типична КГБ тактика- Русия заплашва всички членки на НАТО с война, а обвинява НАТО. Войнстваща Русия ще продължава да бъде заплаха за света, докато я управлява зловещата КГБ. Докато не бъде изолирана напълно от света, мир няма да има. Агент Краснов във Вашингтон е същия злодей като Путин.

    Коментиран от #66

    12:42 28.05.2026

  • 49 петър 1-ви велики

    2 2 Отговор
    още по мое време се опитах да цивилизовам мужиците ,да учат френски,на обноски,на култура най-общо казано,но за съжаление опитите продължават до ден днешен!

    Коментиран от #58

    12:42 28.05.2026

  • 50 То се вижда

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Приключва ли?":

    Кой има дефицит на оборудване между ушите

    12:43 28.05.2026

  • 51 Бай Араб

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Скъпо двукопитно..":

    Нищо нямат,спокойно . Каквото са им орешниците такова им е всичко, пълен боклук.

    12:44 28.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Нормално

    2 0 Отговор
    Когиш Фашагите, монгольяк айдуците на тоалетни чинии и климатици, мякащи монголски пе.. ндели ти висат като Шлю ХИ на . дуваро , а готвиш джепането и... чувалье за монголска ЛЕШ.

    12:45 28.05.2026

  • 54 Според Наришкин европейците се опитват д

    0 1 Отговор
    Според Наришкин европейците се опитват да провалят всякакви опити на Русия за мирно уреждане на украинския конфликт и оказват всестранна военна и финансова подкрепа на неонацисткия режим в Киев
    НАПИШКИН ПАК СЕ ОЛЯ ЦЕЛИЯ. ВСИЧКО ПРЕХВЪРЛИ ОТ БОЛНАТА НА ЗДРАВАТА ГЛАВА. ЕДВА ЛИ ИМАТ И ЕДНА ТРЕТА ОТ ОРЪЖИЕТО, КОЕТО ДРЪНКА БАНДАТА НА ДЖУДЖЕТАТА НАРЕЧЕНА ПУТИН. НО ВЕЧЕ СА ОСЪЗНАЛИ И ТЪРСЯТ ИЗХОД БЕЗ ОРАНДЖАВИЯ ПСИХОПАТ.

    12:47 28.05.2026

  • 55 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мило чифтокопитно":

    Този път ще се получи и докато това се случва Китай ще граби Русия както Русия грабеше Германия след края на ВСВ.

    12:48 28.05.2026

  • 56 Депати

    1 0 Отговор
    По добре Европа да си даде оръжията на Русия за да ги пази,както направи Укройна.

    12:49 28.05.2026

  • 57 Ха-ха-ха

    3 0 Отговор
    Виж им биографиите. На Шолц, на Мерц, на Аналена Бербок, на Меркел, на Йошка Фишер, на Урсула фон дер..., на Кая Калас.. и на много други... Не е скрито. Има го, ама ти си, като тях, за това си на тяхна страна!

    12:51 28.05.2026

  • 58 ДО петър 1-ви велики ПЕТРЕ, ПРАВ СИ!

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "петър 1-ви велики":

    опитите продължават до ден днешен! И ВСЕ ПО НЕУСПЕШНО. БАЩИЦАТА - ГОСПОДАР И МУЖИЦИТЕ - КРЕПОСТНИ, НЯМА В КАКВО И КАК ДА ГИ ОБЛЕЧЕШ. ОСТАВА И ПРЕДИ И СЕГА ВОДКАТА - ЕЛЕКСИР ЗА ШИРОКАТА ВАТНИШКА ДУША.

    12:58 28.05.2026

  • 59 Мунчо

    4 1 Отговор
    Нищо подобно, войната веднага ще приключи след като оттеглите грандоманските си
    териториални претенции към друга държава и си изтеглите войските.

    12:58 28.05.2026

  • 60 Георги

    1 2 Отговор
    естествено, че не се готви. Това би било катастрофално и за ЕС и за Русия. В случая ЕС има много повече за губене и няма да посмее.

    Коментиран от #65

    12:59 28.05.2026

  • 61 Коста

    1 2 Отговор
    Добре, че Русия започна СВО. Че Германия и другите да имат предтекст да нападнат Русия.

    13:00 28.05.2026

  • 62 хмммм

    2 3 Отговор
    Русия ще счупи черепът на НАТОвските сатанисти!

    Коментиран от #64

    13:01 28.05.2026

  • 63 Хм...

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ми слабаци са":

    Нормалните хора помагат на жертва на агресия. Защо си изненадан?

    13:01 28.05.2026

  • 64 БайБоцимир

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "хмммм":

    Чакай първо да стигнат до Киев. Вероятно след един век, ако останат мужици.

    Коментиран от #71

    13:03 28.05.2026

  • 65 Напротив

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Георги":

    Даже урсула обяви, 1 трилион евро за подготовка на война с Русия. Отделно Германия открито също се готви. Огромни средства, взеха заем пак около 1 трилион за военна подготовка. Даже не го крият. Министърът на отбраната им казва директно, че се готвят за война с Русия... Това я чака Европа. Пак същото..

    Коментиран от #69

    13:04 28.05.2026

  • 66 Орк

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Историк":

    Ти ли ще я изолираш с тая проскубана фашистская европа, мизернико?

    13:09 28.05.2026

  • 67 да бе

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Приключва ли?":

    На запада никога не му е пукало за московия. От тях са очаквали да си спазват договорите, но и това е било твърде високо очакване. За това и периодично са ги връщали в закарпатските мочурища.

    13:11 28.05.2026

  • 68 Истината и само истината

    2 0 Отговор
    Няма нищо неочаквано.... Русия е в режим на военна икономика и друго не произвежда, оставаше НАТО и Европа да седим и да гледаме....

    13:11 28.05.2026

  • 69 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Напротив":

    парите са си пари, войната си е война. ЕС има много повече за губене от Русия. Ако в Русия става каквото каже джуджето, то в европа, все още народа има думата. Русия няма да нападне ЕС защото Китай няма да им позволи - това е голям пазар , който ще изгубят. ЕС пък няма да нападне заради високата цена, която ще трябва да плати и най-вероятното реми с много разрушения. Нито на едните , нито на другите им стиска.

    13:13 28.05.2026

  • 70 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Лекар":

    А ти си лекар, колкото щъркелите са бозайници ❗

    13:14 28.05.2026

  • 71 Бай бай

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "БайБоцимир":

    На дипломатите от западните държави е предложено да се евакуират, колкото се може по-далеч от Киев.

    13:14 28.05.2026

  • 72 Рублевка

    1 0 Отговор
    Ах, Боже мой! Германците /Урсула е германка/ тотално са изперкали. Русия няма да ги жали, както жали урките. Ще бъдат пожалени от Русия само страни, с които е сключила тайни двустранни договори. При ядрен удар жертвите в Европа са 98% от населението. Какво не е ясно? Русия има най-големите запаси от уражеен уран и плутоний в света. Има за всички.

    Коментиран от #73, #75

    13:17 28.05.2026

  • 73 Русия е свършена.

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Рублевка":

    Понял?Раша Ка.Пут.Понял?

    13:21 28.05.2026

  • 74 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #76

    13:23 28.05.2026

  • 75 Майор Мишев

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Рублевка":

    Не само най големите запаси ,но което в случая е по важно ,Русия има на модерните методи да ги достави ефективно във всяка точка на земното кълбо ,това дали на вас ви харесва или не в случая няма абсолютно никакво значение !

    13:24 28.05.2026

  • 76 Пиночет

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Дон Корлеоне":

    А ти пускаш ли вече в най любимото си ,чемисе е.....бее ?!!!

    13:25 28.05.2026

