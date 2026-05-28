Руското външно разузнаване: НАТО се подготвя за мащабен конфликт на изток

Началникът на руското външно разузнаване Сергей Наришкин днес обвини военния съюз НАТО, че предприема практическа подготовка за „мащабен конфликт на изток“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Той каза още, че ЕС се въоръжава с бързи темпове и се превръща във военен съюз, „насочен срещу Русия“.
„Успоредно с това Северноатлантическият алианс последователно увеличава военния си потенциал на източния фланг, поддържа там висока интензивност на разузнавателната и учебно-тренировъчната дейност, модернизира съществуващата инфраструктура и изгражда нова“, заяви Наришкин, цитиран от ТАСС, на международна среща на висши представители от сферата на сигурността в рамките на първия Международен форум по сигурността под егидата на Съвета за сигурност на Русия.
Според Наришкин европейците „се опитват да провалят всякакви опити на Русия за мирно уреждане на украинския конфликт и оказват всестранна военна и финансова подкрепа на неонацисткия режим в Киев“. По думите му Европа говори за „стратегическо изтощение, а след това и поражение на Русия“ и „за европейските елити е изгодно да удължават украинския конфликт колкото може по-дълго“.
„При това в Брюксел и в столиците на отделните страни е взето решение да си затварят очите пред всякакви злодеяния на киевската хунта, колкото и рязко да контрастират те с прословутите демократични и правозащитни ценности“, отбеляза Наришкин.
Той посъветва Запада да не проверява дали епохата на ядреното възпиране е приключила.
„Редица корпорации, които се занимават с информационни технологии, прогнозират, че в бъдеще технологията на изкуствения интелект ще може да повлияе на баланса на силите и на установения ред на ядрено сдържане. Стига се до гръмки изявления, че ерата на ядреното сдържане е приключила. На това може да се отговори само с едно – ерата на ядреното сдържане, слава богу, дори още не е започнала. И аз не бих посъветвал ястребите в западния лагер да проверяват достоверността на това твърдение“, добави той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Руснаците....
Коментиран от #12, #14, #30, #35
12:13 28.05.2026
2 хаха
Коментиран от #31
12:13 28.05.2026
3 Как руснаците започнаха
Ами с провокация. Същото се подготвя и сега.
12:13 28.05.2026
4 Докато ги бавите
12:15 28.05.2026
5 Хм...
Коментиран от #17
12:16 28.05.2026
6 Българин
Коментиран от #15
12:17 28.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Абе на власт в Европа
Коментиран от #11, #47
12:18 28.05.2026
9 Свободен
Руснаците вече нямат никаква връзка с реалността!
Пълна деградация и последваща цироза с метален изход!
Поне служат за урок докъде води алкохолизма!
Коментиран от #34
12:19 28.05.2026
10 Кламук
12:20 28.05.2026
11 Свободен
До коментар #8 от "Абе на власт в Европа":Спри пиенето, изтрезней и ще откриеш съвсем различен свят!
Коментиран от #18, #20
12:20 28.05.2026
12 Мило чифтокопитно
До коментар #1 от "Руснаците....":Ако европейците можеха, досега да са заличили Русия от картата.
Не че не са опитвали.
Коментиран от #23, #55
12:21 28.05.2026
13 Последния софиянец
👍😂👍
Коментиран от #26
12:21 28.05.2026
14 Свободен
До коментар #1 от "Руснаците....":Само тук там ще се въртят объркани руснаци, незнаещи към коя от новите републики да се присъединят!
Коментиран от #29
12:22 28.05.2026
15 Ми слабаци са
До коментар #6 от "Българин":Кво мислиш, щеше да стане с укра, ако не бяха всичките помощи от над 50 страни? Трилиони долари, военна техника, разузнаване, ракети... а вече и съвместни военни производства на дронове и ракети. Неясно е само, защо Русия търпи още всичкото това? Ултиматум и ако не престанат, кайма.
Коментиран от #25, #63
12:22 28.05.2026
16 Силиций
Странна руска мисъл? Или само Русия можеше да се готви за "мащабен конфликт на запад" докато официално декларираше , че никого нямало да напада и това било "само учение" ??
12:23 28.05.2026
17 Приключва ли?
До коментар #5 от "Хм...":Така както с Наполеон, когато си бяха в Москва?
Или с Хитлер?
Западът винаги е искал да ограби, разграби и разрушу Русия.
Само хора с дефицит на оборудване между ушите не могат да го видят.
Коментиран от #50, #67
12:23 28.05.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Свободен":При него не е от пиенето, а при тебе❗
Отваряш малко литература и ....
О, чудо това което е написал/а колегата е самата истина ❗
А ти дори нямаш представа за това, но пишеш за някакви хапчета, за които също не знаеш нищо❗
Коментиран от #46
12:25 28.05.2026
19 Мол ния!
" Какви удари по Киев, като и снощи дронове и ракети бият по цялата П едерация, включително Петербург и москалбад?!? И в момента НИЕ не можем да спим спокойно!
А при КАЯ КАЛАС всичко е отлично, и си спи спокойно "!!!
Ха-ха-ха
12:26 28.05.2026
20 Много е различен
До коментар #11 от "Свободен":Русия няма да им се предаде, при условие че има такива мощни оръжия!! Мислиш ли, че ако те умират, ще мислят за света след тях??
Евро шушумигите се надяват, че Русия доброволно ще им се предаде. А РВСН няма да воюват? А подводният флот няма на воюва??? А за какво са тогава??. А триадата?
12:26 28.05.2026
21 Оптимист
Коментиран от #37
12:26 28.05.2026
22 Решение
Коментиран от #27
12:27 28.05.2026
23 Скъпо двукопитно..
До коментар #12 от "Мило чифтокопитно":Добре,че са ядрените ракети иначе руснаците щяха да са в морето около сахалин.
Коментиран от #51
12:27 28.05.2026
24 Мдаааа
12:28 28.05.2026
25 Българин
До коментар #15 от "Ми слабаци са":Путин ги търпи, защото не е умен. Ако беше с вашият акъл, до сега да е решил проблемите на Русия и да беше приключил с Украйна! Но Русия няма този късмет.
Коментиран от #32
12:29 28.05.2026
26 ФАКТ
До коментар #13 от "Последния софиянец":Руските милиционери само квичат безпомощно и се жалват.
12:29 28.05.2026
27 Туй нЯщо преди...
До коментар #22 от "Решение":Монгольята и Оризо-Гризачите на Ким да превземат... ПОКРОВСК ( 25 км от Донецк) , Купянск и Селото Малая Токмачка,...или след... 3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон?!!
Тее БА у измръзляка Мало умен
АааааааХахахаха
12:31 28.05.2026
28 Юро ш
12:31 28.05.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "Свободен":О, тук вече е пълно с укр..опитеци които т-ерор-изират местните❗
Укр...инчета бият нашите деца- медиите мълчат❗
Укр...и се стрелят и раняват наша жена- медиите го споменават бегло, все пак е стрелба с оръжие❗
Укр...инка намушква с нож четирима българи-
медиите я представят за рускоговоряща от Балтийските републики,а тя е на укропомощи❗
И това е само част, малка част от всички нарушения и престъпления които "защитни ите на Европа" вършат у нас❗
12:32 28.05.2026
30 Виж картата
До коментар #1 от "Руснаците....":Отдолу има мащаб. 2+2=4
Американците една Куба не могат да подчинят 60 години, а наште евро-пеъроханци тръгнали цяла Русия да унищожават.
Коментиран от #40
12:33 28.05.2026
31 Откъде знаеш
До коментар #2 от "хаха":Вие на село при кокошките въшки и бълхи имате ли?
12:34 28.05.2026
32 България
До коментар #25 от "Българин":То и у... Афганистан, Югославия, Ирак, ИЧКЕРИЯ, Либия, Сирия, Украйна...се немат тоа пусти..късмет!! Ха-ха-ха
Ха-ха-ха
А с.. Узкоглазия педофил...па ИЗОБЩО
Хахахахаха
12:35 28.05.2026
33 военен съюз, „насочен срещу Русия“
Коментиран от #42
12:35 28.05.2026
34 Ха ХаХа
До коментар #9 от "Свободен":А бе монголоиден отпадъко кой ти гръмна тъпата продажна тиква
12:36 28.05.2026
35 Шопо
До коментар #1 от "Руснаците....":Вийната между Русия и НАТО ще бъде с ядрено оръжие.
Коментиран от #39
12:36 28.05.2026
36 Превантивни ядрени удари
12:37 28.05.2026
37 За това са
До коментар #21 от "Оптимист":Посейдонът, атомните подводници Борей и другите със стратегическите ракети. Юрий Соломонов, главен конструктор на Борей, каза в интервю: " Дори само една от тези подводници да успее да си изстреля ракетите, войната е решена! Такава мощ имат...!" А Ясен? Това е тиха подводница, изтребител. Т Циркони и Калибър ракети. Приближава се до бреговете на врага на 500 км и от крайбрежието на врага нищо не остава. И кво ще видят техните спътници? Даже сащ нямат ПРО за тези ракети. Летят с над 6 Маха в атмосферата. Иджис, Таад, Петриот... Не могат изобщо да ги спрат. Да не говорим за Посейдон! За тях никой в този свят няма защита.
12:37 28.05.2026
38 хаха
Въшлясалите ватенки са се охвърляли до ушите в кафяво!
12:37 28.05.2026
39 Чернобил
До коментар #35 от "Шопо":И ще продължи около 30 минути.
12:37 28.05.2026
40 Ае .виж ми Дедо ВИЯ
До коментар #30 от "Виж картата":И Легай,..пе ..Дал залухав
Хихихихихи
12:38 28.05.2026
41 Бай Араб
12:38 28.05.2026
42 България
До коментар #33 от "военен съюз, „насочен срещу Русия“":Нападала 2 пъти съседите си Защо бе джурул?
Защото мачкат българите.
Русия няма да гледа как убиват и тормозят милиони руснаци.
Вие боклуците ликвидирахте българите в Украйна
12:38 28.05.2026
43 Майор Деянов, на всеки километър
Няма такова.
Руската разведка проспа Украйна, проспа Сирия, Венецуела, Куба. Явно четат сводките за времето ☝️
12:39 28.05.2026
44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
12:39 28.05.2026
45 Боко
12:39 28.05.2026
46 Лекар
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ти май си от същото отделение :(
Коментиран от #70
12:39 28.05.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Историк
Коментиран от #66
12:42 28.05.2026
49 петър 1-ви велики
Коментиран от #58
12:42 28.05.2026
50 То се вижда
До коментар #17 от "Приключва ли?":Кой има дефицит на оборудване между ушите
12:43 28.05.2026
51 Бай Араб
До коментар #23 от "Скъпо двукопитно..":Нищо нямат,спокойно . Каквото са им орешниците такова им е всичко, пълен боклук.
12:44 28.05.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Нормално
12:45 28.05.2026
54 Според Наришкин европейците се опитват д
НАПИШКИН ПАК СЕ ОЛЯ ЦЕЛИЯ. ВСИЧКО ПРЕХВЪРЛИ ОТ БОЛНАТА НА ЗДРАВАТА ГЛАВА. ЕДВА ЛИ ИМАТ И ЕДНА ТРЕТА ОТ ОРЪЖИЕТО, КОЕТО ДРЪНКА БАНДАТА НА ДЖУДЖЕТАТА НАРЕЧЕНА ПУТИН. НО ВЕЧЕ СА ОСЪЗНАЛИ И ТЪРСЯТ ИЗХОД БЕЗ ОРАНДЖАВИЯ ПСИХОПАТ.
12:47 28.05.2026
55 Бай Араб
До коментар #12 от "Мило чифтокопитно":Този път ще се получи и докато това се случва Китай ще граби Русия както Русия грабеше Германия след края на ВСВ.
12:48 28.05.2026
56 Депати
12:49 28.05.2026
57 Ха-ха-ха
12:51 28.05.2026
58 ДО петър 1-ви велики ПЕТРЕ, ПРАВ СИ!
До коментар #49 от "петър 1-ви велики":опитите продължават до ден днешен! И ВСЕ ПО НЕУСПЕШНО. БАЩИЦАТА - ГОСПОДАР И МУЖИЦИТЕ - КРЕПОСТНИ, НЯМА В КАКВО И КАК ДА ГИ ОБЛЕЧЕШ. ОСТАВА И ПРЕДИ И СЕГА ВОДКАТА - ЕЛЕКСИР ЗА ШИРОКАТА ВАТНИШКА ДУША.
12:58 28.05.2026
59 Мунчо
териториални претенции към друга държава и си изтеглите войските.
12:58 28.05.2026
60 Георги
Коментиран от #65
12:59 28.05.2026
61 Коста
13:00 28.05.2026
62 хмммм
Коментиран от #64
13:01 28.05.2026
63 Хм...
До коментар #15 от "Ми слабаци са":Нормалните хора помагат на жертва на агресия. Защо си изненадан?
13:01 28.05.2026
64 БайБоцимир
До коментар #62 от "хмммм":Чакай първо да стигнат до Киев. Вероятно след един век, ако останат мужици.
Коментиран от #71
13:03 28.05.2026
65 Напротив
До коментар #60 от "Георги":Даже урсула обяви, 1 трилион евро за подготовка на война с Русия. Отделно Германия открито също се готви. Огромни средства, взеха заем пак около 1 трилион за военна подготовка. Даже не го крият. Министърът на отбраната им казва директно, че се готвят за война с Русия... Това я чака Европа. Пак същото..
Коментиран от #69
13:04 28.05.2026
66 Орк
До коментар #48 от "Историк":Ти ли ще я изолираш с тая проскубана фашистская европа, мизернико?
13:09 28.05.2026
67 да бе
До коментар #17 от "Приключва ли?":На запада никога не му е пукало за московия. От тях са очаквали да си спазват договорите, но и това е било твърде високо очакване. За това и периодично са ги връщали в закарпатските мочурища.
13:11 28.05.2026
68 Истината и само истината
13:11 28.05.2026
69 Георги
До коментар #65 от "Напротив":парите са си пари, войната си е война. ЕС има много повече за губене от Русия. Ако в Русия става каквото каже джуджето, то в европа, все още народа има думата. Русия няма да нападне ЕС защото Китай няма да им позволи - това е голям пазар , който ще изгубят. ЕС пък няма да нападне заради високата цена, която ще трябва да плати и най-вероятното реми с много разрушения. Нито на едните , нито на другите им стиска.
13:13 28.05.2026
70 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #46 от "Лекар":А ти си лекар, колкото щъркелите са бозайници ❗
13:14 28.05.2026
71 Бай бай
До коментар #64 от "БайБоцимир":На дипломатите от западните държави е предложено да се евакуират, колкото се може по-далеч от Киев.
13:14 28.05.2026
72 Рублевка
Коментиран от #73, #75
13:17 28.05.2026
73 Русия е свършена.
До коментар #72 от "Рублевка":Понял?Раша Ка.Пут.Понял?
13:21 28.05.2026
74 Дон Корлеоне
Коментиран от #76
13:23 28.05.2026
75 Майор Мишев
До коментар #72 от "Рублевка":Не само най големите запаси ,но което в случая е по важно ,Русия има на модерните методи да ги достави ефективно във всяка точка на земното кълбо ,това дали на вас ви харесва или не в случая няма абсолютно никакво значение !
13:24 28.05.2026
76 Пиночет
До коментар #74 от "Дон Корлеоне":А ти пускаш ли вече в най любимото си ,чемисе е.....бее ?!!!
13:25 28.05.2026