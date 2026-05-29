Защитник отказа да подпише нов договор с Левски

Защитникът на Левски Майкон е отказал да поднови договора си. 26-годишният бразилец настоява да бъде продаден през това лято.
Твърди се, че към него има интерес от доста клубове, макар че повечето информации са в сферата на спекулациите. Последните новини са, че ситуацията около него е следена от бразилските грандове Коринтианс, Фламенго и Крузейро. Дори се смята, че първият клуб ще изпрати официална оферта за него.
Договорът на Майкон с Левски е до лятото на 2027 година. Ръководството на "сините" му е предложило нов контракт, според който е щял да бъде един от най-скъпоплатените в отбора, но той катерогично е отказал да го подпише.
През този сезон бразилецът изигра 43 мача във всички турнири, в които вкара 5 гола и направи 7 асистенции.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Балон
Коментиран от #2
11:09 29.05.2026
2 Въпрос
До коментар #1 от "Балон":Защо да правят врътки, напрво в Самсунспор?
11:24 29.05.2026
