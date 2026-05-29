Валентин Илиев вариант за нов треньор на Дунав Русе

Треньорът на дублиращия тим на ЦСКА Валентин Илиев, е фаворит на ръководството на новака в efbet Лига Дунав за нов треньор, съобщи "Мач Телеграф". Той ще замени напусналия Георги Чиликов, който не се разбра с шефовете за нов договор.

Бившият капитан на ЦСКА и Стяуа изведе втория тим на "червените" до 5-ото място във Втора лига, като в отбора му има основно млади момчета. Именно работата начело на ЦСКА II е накарала шефовете на Дунав да се спрат на Валентин Илиев.