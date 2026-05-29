Андрей Рубльов си осигури място на осминафиналите на Ролан Гарос

Андрей Рубльов, един от най-ярките представители на руската школа и №13 в световната ранглиста, се класира за осминафиналите на престижния турнир „Ролан Гарос“. Той преодоля португалския талант Нуно Боржеш с категоричен резултат 3:0 сета – 7:5, 7:6(2), 7:6(2) – но успехът му далеч не дойде лесно.

Макар и крайният резултат да изглежда убедителен, срещата бе истински тест за психиката и уменията на Рубльов. Боржеш, който демонстрира завидна борбеност, успя да вкара два от сетовете в тайбрек, където обаче руснакът показа защо е сред фаворитите на турнира. В решаващите моменти Рубльов бе безпогрешен, като и в двата тайбрека позволи на съперника си да вземе само по две точки – доказателство за неговата концентрация и хладнокръвие.

С този успех Андрей Рубльов продължава напред в надпреварата за титлата на "червените" кортове в Париж. В следващия кръг го очаква сблъсък с победителя от интригуващия двубой между австралиеца Алекс де Минор (№8 в схемата) и чеха Якуб Меншик (№26).