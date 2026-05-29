Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Андрей Рубльов си осигури място на осминафиналите на Ролан Гарос

Андрей Рубльов си осигури място на осминафиналите на Ролан Гарос

29 Май, 2026 18:37 399 0

  • андрей рубльов-
  • осминафиналите-
  • турнир-
  • ролан гарос-
  • нуно боржеш-
  • откритото първенство на франция-
  • тенис

Руският ас надделя над Нуно Боржеш след напрегнати тайбрекове и продължава похода си в Париж

Андрей Рубльов си осигури място на осминафиналите на Ролан Гарос - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Андрей Рубльов, един от най-ярките представители на руската школа и №13 в световната ранглиста, се класира за осминафиналите на престижния турнир „Ролан Гарос“. Той преодоля португалския талант Нуно Боржеш с категоричен резултат 3:0 сета – 7:5, 7:6(2), 7:6(2) – но успехът му далеч не дойде лесно.

Макар и крайният резултат да изглежда убедителен, срещата бе истински тест за психиката и уменията на Рубльов. Боржеш, който демонстрира завидна борбеност, успя да вкара два от сетовете в тайбрек, където обаче руснакът показа защо е сред фаворитите на турнира. В решаващите моменти Рубльов бе безпогрешен, като и в двата тайбрека позволи на съперника си да вземе само по две точки – доказателство за неговата концентрация и хладнокръвие.

С този успех Андрей Рубльов продължава напред в надпреварата за титлата на "червените" кортове в Париж. В следващия кръг го очаква сблъсък с победителя от интригуващия двубой между австралиеца Алекс де Минор (№8 в схемата) и чеха Якуб Меншик (№26).


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове