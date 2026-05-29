Рафаел Надал с неочаквано откровение

Рафаел Надал, един от най-ярките символи на световния тенис, изненада феновете си с неочаквано откровение. В новия документален сериал на Netflix, посветен на неговата легендарна кариера, 39-годишният испанец разкрива, че почти през цялото си време на корта е бил в плен на постоянна физическа болка.

Още през 2005 година, след като триумфира в Мадрид, Надал получава тежка травма на левия крак. Диагнозата – рядкото дегенеративно заболяване синдром на Мюлер-Вайс – се превръща в негов постоянен спътник. Въпреки това, испанецът не се предава. „Трябваше да остана свръхпозитивен и да търся решения, за да се върна на корта“, споделя Надал. Всяка победа е извоювана с цената на болка, а всяка загуба – с още по-голяма решимост да продължи напред.

В документалната поредица Надал признава, че често е вземал решения на ръба между правилното и опасното за здравето си. „Ако не бях поел тези рискове, вероятно щях да имам с 10-12 титли по-малко“, казва той без капка съжаление. За да остане конкурентен, Рафа играе години наред с ортопедична стелка, което води до дисбаланс в цялото му тяло. „Коляното ми беше съсипано, сухожилието – буквално с дупка в него“, разкрива още испанецът.

Въпреки хроничните травми, Надал никога не губи вяра. „Тенисът се превърна в надпревара с времето. Винаги се питах: ‘Колко още ще издържа?’“, спомня си той. Но именно страстта към играта и любовта към спорта надделяват над страданието. „Ключът беше, че удоволствието от тениса беше по-голямо от болката“, категоричен е Рафа.

В последните седем години от кариерата си Надал добавя още осем титли от Големия шлем към колекцията си, преди да се сбогува с професионалния тенис през 2024 година. „Изживях последните години с повече свобода и удовлетворение“, споделя той с усмивка.