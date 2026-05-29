Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Съдбата се намеси! Новак Джокович с исторически шанс

Съдбата се намеси! Новак Джокович с исторически шанс

29 Май, 2026 07:59 1 179 17

  • новак джокович-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

Пропадането на световния номер едно Яник Синер още във втория кръг и отсъствието на контузения Карлос Алкарас оставиха тенис вселената в шок, но същевременно отвориха златна порта пред сръбския крал за постигането на нещо нечувано – бленуваната 25-а титла от Големия шлем

Съдбата се намеси! Новак Джокович с исторически шанс - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Голямата сцена на Ролан Гарос се разтърси из основи, а ехото от сензационните събития в Париж отекна най-силно в лагера на един човек – Новак Джокович. Когато съдбата реши да разчисти пътя, тя го направи по най-драматичния и неочакван начин. Пропадането на световния номер едно Яник Синер още във втория кръг и отсъствието на контузения Карлос Алкарас оставиха тенис вселената в шок, но същевременно отвориха златна порта пред сръбския крал за постигането на нещо нечувано – бленуваната 25-а титла от Големия шлем.

За да разберем емоционалния залог на този момент, трябва да се върнем към изпитанията, през които Ноле премина наскоро. Миналата година беше едновременно триумф на волята и извор на огромна горчивина. Джокович демонстрира нечовешки глад за победи, като достигна до полуфиналите и на четирите турнира от Големия шлем през 2025 година. Вместо трофеи обаче, тези битки му донесоха разочарования. Младата вълна го спираше на крачка от мечтата, оставяйки го ранен, но неотказващ се.

Новата година донесе още от тази епична драма. На Откритото първенство на Австралия през януари Джокович изигра един от най-великите си мачове, като повали Яник Синер в петсетов епос на полуфиналите. Изглеждаше, че титлата е негова, но на финала се изпречи Карлос Алкарас, който прекърши сръбската легенда и грабна трофея под носа му. Тези удари биха пречупили всеки друг, но не и родения в Белград гладиатор.

Сега, под парижкото небе, съдбата сякаш реши да върне дълговете си към величието. Двата най-тежки кошмара за Джокович ги няма. Синер капитулира физически пред Серундоло, а Алкарас изобщо не успя да започне битката заради травма. Историята се пренаписва пред очите ни и Ноле отлично знае, че подобен шанс се появява веднъж в живота. Корт Филип Шатрие отново е готов да се преклони пред своя господар.

Пред Новак Джокович стои последното стъпало към нов нечуван триумф в историята на мъжкия тенис. Пътят вече не е миниран от младите титани, а е постлан с килим от червен клей. Всичко е в неговите ръце – време е за рекордната 25-а корона, която да сложи край на всеки спор за това кой е най-великият за всички времена.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дзак

    2 0 Отговор
    Чак на него му стана неприятно от тези локуми.

    08:18 29.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Фен

    2 0 Отговор
    Джоко Великан 👌

    08:38 29.05.2026

  • 17 Гинес

    0 0 Отговор
    От 16 коментара,само ДВА са оцеляли!
    Това са фактите!
    Защо така бе БорисOFF?

    08:52 29.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове