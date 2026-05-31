Майката на Калушев: Намерените записки в хижата не са писани от Иво. Това е публична, невероятна екзекуция

31 Май, 2026 12:35 1 799 41

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Три месеца минаха от случая "Петрохан-Околчица", в който цялата държава беше разтърсена от един криминален случай с множество неизвестни. Припомняме, че телата на Ивайло Иванов, Дечо Илиев и Пламен Статев бяха открити пред хижа "Петрохан" на 2 февруари.

Седмица по-късно - на 8 февруари - труповете на 51-годишния Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев бяха намерени в кемпер под връх Околчица.

Последната информация по случая дойде преди 2 седмици от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, че има нови факти и обстоятелства, но все още не знаем какви са те.

„Просто набирах сили и реших, че е крайно време да проговоря, защото цели четири месеца живеем в някакъв кошмар. Благодаря на bTV за ефирното време, което ми дава. Навечерието е на един любим български празник – Деня на детето. Няма да се учудя, ако българите са на първо място в света по отношение към децата си. Ние сме ги превърнали в основна ценност. А днес е и големият църковен празник – Петдесетница. Мислих дълго как да говоря. Мога да го направя и свободно, импровизирано. Но взех решение да запиша моята изповед, за да мога евентуално в бъдеще да защитя всяка своя дума“.

Това коментира в „Тази неделя“ по bTV майката на Ивайло Калушев- Стела Димитрова- Майсторова.

На желанието на водещите гостуването ѝ да продължи като разговор, а не като изчитане на нещо написано, тя отказа и помоли за 7 минути.

„Избрах числото седем, защото само по себе си е специално, а за мен има и допълнителни символи. Измислиха 7 февруари като дата за смъртта на Иво Калушев, в което лично аз леко се съмнявам. А и съдбата определи неговото тяло да бъде положено в гроб номер 7“, заяви майката на Ивайло Калушев и продължи да чете:

„Днес е ден 120 от кошмарния 1 февруари тази година, когато получих известното и широко разпространено от следствието и медиите – и то без разрешение от мен – писмо от сина ми. Писмото получих в отговор на мое майчино запитване: „Успяхте ли да се приберете горе в този снеговалеж?“ Шест минути след това, в 19:50 часа на 1 февруари, неговият отговор беше при мен. Ще цитирам само началото: „Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно. Дори частичка.“

Моят отговор: Не съм убедена, че писмото е автентично и не знам в каква ситуация е писано. Може и с допряно оръжие до главата. В този час тече точно 2845-ият час от началото на кошмара. Вие, които слушате и гледате това, надявам се никога да не го изпитате. Но се моля поне да го разберете. 2845 часа страх, ужас и абсолютно неприемане на поднесената информация.

Второ. Същата вечер, на 1 февруари. В дома ни нахлуха повече от десет униформени полицаи. Изпълниха всички помещения. Разпитваха съседите под нас и над нас. Упорито ни говореха за самоубийците от Петрохан. За намерените три трупа на Ивей, Дечо и Пламен. За пожара. И от всичко следваше, че моят син Иво е убил Ники и Сашко. Очакваше се техните три трупа да се открият в опожарения втори етаж.

Това продължи до 12 часа през нощта. След което двамата със съпруга ми бяхме качени в кола и закарани в следствения отдел“, заяви Стела Димитрова-Майсторова.

"Пет дни преди това – и това ми е в телефона, мога да го декларирам и да го покажа – аз го попитах дали да започна да раздавам на млади хора страхотните записи, касети и дискове, които имам. Той ми написа: „Не, пази ги за мен", разказа още тя.

"Последните две-три години определено имаха проблеми с различни проверки. Нищо повече от това", коментира Стела Димитрова-Майсторова.

"Последваха неописуеми дни с разнопосочна информация от различни медии. Търсене на Иво, Ники и Сашко из България. Търсене на кемпера. Всякакви версии. Но най-упорито от всичко се внушаваше ритуално самоубийство. Накрая, чак на 8 февруари, обявиха намирането на колата с трите тела – на убиеца, според тях, моят син, и на двете жертви – децата Ники и Сашко. Моят коментар: Това е абсурд. Иво не може да посегне на най-любимите си същества. Подчертавам още нещо. Никой официално не ме уведоми за смъртта на сина ми. Ако нямаше медии, аз просто нямаше да знам дори за това", посочи още тя.

"Със сина ми сме обсъждали кой, кога и как наследява родителите си. Поводът беше нашето желание – на мен и втория му баща, Николай Майстров – Ивайло да бъде този, на когото ще завещаем семейното ни жилище, което майка ми и баща ми са изплащали двадесет години. Както и селската ни къща, която купихме и обгрижваме вече повече от тридесет и шест години. Ивайло беше щастлив от нашето решение. По този повод аз го попитах:

„А ти кого ще избереш за свой наследник?“ Отговорът му беше: „Ники и Сашко", разказа още тя.

"Наистина ли синът ми е убиец на своите наследници? Има ли здравомислещ човек, който да повярва в това? Какъв е мотивът на Иво за убийството? Просто сценарият, според който той е виновникът, не почива на никаква логика", посочи Стела.

"Прочетох за милионите на Иво. Прочетох и за неговите повече от двадесет имота. Моят коментар: Пълна лъжа. Той има сметки само в една банка у нас. Сумата не е достатъчна да живее с нея дори един месец. Разполагам с документи, доказващи това. За имотите му – отново пълна лъжа. Те са само Петрохан и селската къща в Българи. Ако беше жив, щеше да наследи и нашите. Струва ми се, че сме твърде далече от митичните 21–22 имота", каза още тя.

По думите ѝ намерените записки в хижата не са изписани от Калушев. Тя определи случая като публична, невероятна екзекуция.

"Аз говорих с човек от службите. Знаете ли какво ми каза? За да се стигне до такава екзекуция, значи е било застрашена държавна конструкция", посочи още майката на Ивайло.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 az СВО Победа 81

    27 32 Отговор
    Офффф, докога ще ни занимавате с педофилите петроханци от ППДБ???

    12:38 31.05.2026

  • 2 Сега и с тоя пацаляк

    13 25 Отговор
    Ще ни занимавате?

    Коментиран от #33

    12:39 31.05.2026

  • 3 Тази

    12 23 Отговор
    на снимката е с поглед на психично болна жена

    12:43 31.05.2026

  • 4 Потресаващо!

    18 9 Отговор
    Какви служби, какви пет лева?! Пълно изриване на тази паплач е необходимо.

    12:46 31.05.2026

  • 5 МВР служител

    20 1 Отговор
    Не из завиждам на отрепките от делта гард сега. Ще ги преследват като ремсисти докато не заведат и последният от тях на ГМто да остави показания. Делта гард си мислят, че са вис2 от десет години и сега ще ги ликвидират

    12:46 31.05.2026

  • 6 665

    13 6 Отговор
    Всите Петроханци с родители от Комитетът по Държавна сигурност. Какво съвпадение , разбИаш ли ..

    12:47 31.05.2026

  • 7 Сталин

    27 5 Отговор
    Петрохан и баба Алино са свързани,Иво е знаел нещо за тези украински спящи терористични клетки в България които са свързани с Тиквата и за да не излезе всички наяве Иво и останалите от хижата са екзекутирани , украинските килъри са най добрите в занаята ,Тиквата трябва да бъде арестуван и измъчван докато не каже всичко

    Коментиран от #27, #32

    12:48 31.05.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    10 26 Отговор
    Синът на тази на снимката е бил един гнусен педофил. Защо ѝ давате трибуна. Това е майка на изчадие. Много късно е бил утрепан този боклук.

    Коментиран от #22

    12:48 31.05.2026

  • 9 Договор

    11 7 Отговор
    Случаят Петрохан е свързан с лесодобивната мафия, значи ДПС е в основата. Пеевски и неговият съдружник - Толупа са причината за убийствата.  заедно с тяхното мекере - ПП. Пак гласувайте за тях.

    12:49 31.05.2026

  • 10 Мунчо от село Бузовград

    3 8 Отговор
    Били са агенти на японското разузнаване.
    Ликвидирани са от китайските служби с йонно оръдие.
    Цялата заблуждаваща обстановка е дело на непалските служби, които са свързани Мосад.

    Коментиран от #20, #21

    12:52 31.05.2026

  • 11 Продължаваме Промяната

    4 19 Отговор
    Престанете да ровите. Всичко бе писано като самоубийство и така трябва да си остане. СПРЕТЕ! Нямате ли с какво друго да се занимавате, а ще ровите за доказателства, ще търсите гилзи, отпечатъци и Бог знае какво още. Самоубийство е и точка

    12:52 31.05.2026

  • 12 Еврото

    17 4 Отговор
    Петрохан отвлича вниманието на населението ни от присвояването на 35 млд от поддържането на премахнатия борд и натрисане на еврото. Дадени са на българските т. е. чуждите банки, вместо да ги прехвърлени в личите сметки на българите.

    12:52 31.05.2026

  • 13 Разбирач

    17 4 Отговор
    То за всеки с малко сиво вещество е ясно, че е поръчано и направено да изглежда като самоубийство. Те за овцете дори и контролния изстрел в главата щяха да го изкарат от самоубийство

    12:55 31.05.2026

  • 14 Без име

    21 3 Отговор
    От първия ден не вярвам и дума на разследващите и медиите. Целта беше да оплюят тези достойни мъже. Пита се какво са видели и какво са разбрали. И коя служба ги екзекутира.

    Коментиран от #18

    12:55 31.05.2026

  • 15 Имам се

    20 3 Отговор
    за нормален човек и не мога да повярвам, че тези хора са се самоубили !!!!
    Това какви са били като хора, с каква сексуална ориентация са и с какви измамници политици са свързани, не дава право на никой да прикрива нещата !!!

    12:56 31.05.2026

  • 16 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 1 Отговор
    Да,убити са от Таки и Шиши!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🤣🥳👍

    12:57 31.05.2026

  • 17 Обикновен Гражданин!

    6 12 Отговор
    От цялата тая заплетена история,най-не вярвам на въпросните...,,майки"!

    12:57 31.05.2026

  • 18 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 9 Отговор

    До коментар #14 от "Без име":

    Да това бяха достойни ге-юве и активисти на ПП-ДБ!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🤣🥳👍

    12:58 31.05.2026

  • 19 Подозрителен

    10 2 Отговор
    Подозирам, че зад всичко стоят ГЕРБ/ДПС .

    12:58 31.05.2026

  • 20 Сивата котка

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мунчо от село Бузовград":

    И за всичко е виновен Путин, нъл тъй?

    Коментиран от #24

    13:00 31.05.2026

  • 21 И за капак!

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мунчо от село Бузовград":

    Всичко това е организирано лично от Путин...!

    13:00 31.05.2026

  • 22 виктория

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    явно си оправян от него!!!

    Коментиран от #26, #31

    13:01 31.05.2026

  • 23 Механик

    4 7 Отговор
    Че е била "застрашена конструкцията на държавата(статутквото)" е повече от ясно. Че е умишлено масово убийство, също е ясно. Не е ясно, а вероятно и никога няма да се изясни, къв го диреха тия "рейнджъри" по балканите и с чия протекция.
    Това там, дето са се опрашвали един друг си е тяхна работа. Че са "попопвали" и младичко, също.
    п.п.
    А майката на Калушан-Лама си е кукумицин, както е видно. Дето се вика "крушата не пада по-далече от корена".

    13:02 31.05.2026

  • 24 Мунчо от село Бузовград

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Сивата котка":

    Тъй, тъй ...
    Това го научих от съвместната пресконференция на ГРУ и ФСБ, дадена вчера от ръководителите на тези служби в Брюксел.

    13:04 31.05.2026

  • 25 Дедо Мраз

    10 1 Отговор
    Ако държавата е замесена в този случай, никога няма да разберем истината, нито от старите, нито от новите управляващи.

    13:06 31.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Точно

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    СКАНДАЛА Е МЕЖДУНАРОДЕН. УКРАИНЦИТЕ СА ГИ УТРПАЛИ А БЪЛГАРИТЕ ЗАМАЗАЛИ УБИЙСТВАТА......НО БАБА АЛИ ПАК ИЗКОЧИ.......

    13:10 31.05.2026

  • 28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    Вън сектите от България!

    13:10 31.05.2026

  • 29 хмм

    7 2 Отговор
    Каквито и да са били Калушев и компания, откъдето и да са парите им, тези хора са били убити и само това има значение. Никой не се самоубива с два последователни изстрела в главата. Телата на тримата пред хижата бяха влачени, т.е. не са се "самоубили" на мястото, на което намериха труповете. Вътре в хижата е имало много разпилени гилзи, което означава, че преди това е имало престрелка. Никой не обяви кемпера за национално издирване, а удобно го намериха една седмица по-късно. Несвързаните обяснения на разследващите, дадени на официални пресконференции, породиха повече въпроси, отколкото дадоха разумни и логични отговори. Разбирам роднините на убитите, те имат право да знаят истината. Разбирам майката на Калушев, да хвърлят петно върху паметта на сина ти, че е убиец, не е лесно за преживяване и естественият стремеж е да докажеш невинността му. До момента във всеки непредубеден зрител остава усещането, че в тази трагедия активно участие имат държавни структури и точно те имат интерес случаят да приключи като самоубийства. Аз обаче мисля, че никога няма да научим истината.

    13:12 31.05.2026

  • 30 ХиХи

    2 0 Отговор
    Ама лама Гюру що не го доказа за 3 месеца?

    13:14 31.05.2026

  • 31 РЕАЛИСТ

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "виктория":

    Изтриха ме, щото явно педофилите да на почит тук. Ти можеш да пишеш простотии, щото толкова ти в акъла женски. Майка ли си? Не мога да си представя нормален човек, да защитава педофили.

    Коментиран от #40

    13:18 31.05.2026

  • 32 Кажи честно

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    По-дебилно обяснение не може да съществува.Такива трябва да бъдат затривани во веки веков.Гнус.

    13:20 31.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ддд

    2 4 Отговор
    Тази и тя като майката на Н. Златков. жени с ментални отклонения, тръгнали да им дават ефирно време.

    13:25 31.05.2026

  • 35 Хляб и зрелища

    3 2 Отговор
    Майката изглежда интелигентна жена. при това е професор. Едва ли не се сеща кой човек в държавата може да организира публична екзекуция и подобно зрелище.

    13:25 31.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 00014

    0 0 Отговор
    Този коментар-отговор беше изтрит. Защо??? Авторката пристрастна ли е?

    А ти защо четеш, след като не си в състояние да мислиш, да се съмняваш, да търсиш истината? Оскотяло ли е поколението ви, или платените коментари нямат миризма.

    13:31 31.05.2026

  • 38 Астролог

    1 0 Отговор
    За "Петрохан" трябва да се "говори",а не да се "бърза вратата да се затвори" !

    13:31 31.05.2026

  • 39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    И ДВЕТЕ МАЙКИ ПРЕМЪЛЧАВАТ НЕЩА
    ......
    ЗА ТОВА КОЛКО НЕЩА ПРЕМЪЛЧАВАТ, МОГА ДА ДАМ ПРИМЕР ЧЕ ...
    НАПРИМЕР ТОДОР ИВАНОВ СЛАВКОВ Е ИМАЛ ФИРМА СЪС СИНА НА РАМАДАН АЛТАЙ ОТ ДПС
    .... СЕГА Е НА ДЪЩЕРЯ МУ :)

    13:34 31.05.2026

  • 40 Още един

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":

    облъчен. Жалко е...

    13:37 31.05.2026

  • 41 Разпитайте

    0 0 Отговор
    централният нападател на "Бистришките тигри", Хаяши, Кокорий и Простото както трябва и те ще ви кажат цялата истина. Страшна е...

    13:44 31.05.2026

