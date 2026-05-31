Шофьор на над 85 години предизвика катастрофа на Подбалканския път край Калофер

31 Май, 2026 17:15 869 12

Шофьор на над 85 години предизвика катастрофа на Подбалканския път край Калофер - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възрастен водач на над 85 години е пострадал при катастрофа на Подбалканския път в района на Калофер. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив, цитирани от news.bg

Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 в 11:15 часа. По предварителни данни инцидентът е станал на път I-6 в района на местността "Стражата", където лек автомобил, управляван от мъж на над 85 години, е навлязъл в насрещната лента за движение и се е ударил в товарен автомобил.

След сблъсъка възрастният шофьор е транспортиран в болница за медицински прегледи. По първоначална информация той не е получил сериозни наранявания.

Заради произшествието движението по Подбалканския път в района временно беше спряно. Трафикът се регулира от служители на "Пътна полиция" и Районното управление в Карлово.

Причините за навлизането на автомобила в насрещното движение се изясняват. По случая е започната проверка.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    6 0 Отговор
    въпрос за 100 000 левро
    на колко е бил като е бил "над 85 години" ?

    Коментиран от #3, #6

    17:18 31.05.2026

  • 2 Мисирката Мара

    3 0 Отговор
    На над 85, почти 90, да не кажем 100 или 150, мдддааааа

    17:20 31.05.2026

  • 3 Нострадам

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Това само Мара може да каже

    17:21 31.05.2026

  • 4 Да е жив и

    9 1 Отговор
    здав да кара до 105 години...

    17:25 31.05.2026

  • 5 Причините са ясни!

    4 4 Отговор
    ,,Причините за навлизането на автомобила в насрещното движение се изясняват."
    На 85 години-
    забавени реакции,отслабено зрение, слух и концентрация...,мозъчна дейност-склонна към деменция...и т.н...!
    А бе изобщо на тая възраст-избягвайте да шофирате...!

    Коментиран от #9

    17:30 31.05.2026

  • 6 Никси

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Хм , най вероятно е бил на кило и канче с лимонада и няколко салати на чеверме с Македонска Наденица Леки (ТАВА Е ГЮВЕЧ БРЕ ) а другото са МИРИЗМИ особено след ферментация и махмурлук , зависи колко е прекалил !!!😄😃🤣🥰🤠🤡🤩😆🥳😁хихихи.

    17:30 31.05.2026

  • 7 Мдаа...!

    6 0 Отговор
    ,,Шофьор на НАД 85 ГОДИНИ предизвика катастрофа ..."
    Има ли в този сайт,поне едно свястно заглавие...?!
    Май-не...?!?!

    17:33 31.05.2026

  • 8 Оня с рикията

    1 1 Отговор
    Малко по-добре е от бай дън, но все пак... Трябва да се въведе възрастово ограничение за заемането на тази длъжност...

    17:35 31.05.2026

  • 9 Даже не е ,,НА 85 години"...!

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Причините са ясни!":

    А...,,НАД 85 години..."...!

    17:35 31.05.2026

  • 10 Какъв Волан ?

    3 0 Отговор
    Е Колата му ?

    Ляв ?

    Или Десен ?

    17:42 31.05.2026

  • 11 Баба ти Пенка

    3 0 Отговор
    Хайде сега възрастова дискриминация. В Англия 80% от шофьорите са на преломна възраст и това никога не е било проблем.

    18:16 31.05.2026

  • 12 От днес

    0 0 Отговор
    Моля този O S R A N сайт да започва всяка информация за катастрофа с възрастта на шофьора. Иначе ще го съдят за дискриминационни внушения. Тогава ще разберем, че 50% от съгрешилите шофьори са на възраст от 20-40 год. И още 30% между 40 -60 год. Останалите проценти ги разпределяйте между останалите възрасти. Заради горкия човек ще припишат на възрастните хора апокалипсиса по пътищата. Мара да я съдят дискриминация!

    18:30 31.05.2026

