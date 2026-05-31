Шофьор на над 85 години предизвика катастрофа на Подбалканския път край Калофер

Възрастен водач на над 85 години е пострадал при катастрофа на Подбалканския път в района на Калофер. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив, цитирани от news.bg

Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 в 11:15 часа. По предварителни данни инцидентът е станал на път I-6 в района на местността "Стражата", където лек автомобил, управляван от мъж на над 85 години, е навлязъл в насрещната лента за движение и се е ударил в товарен автомобил.

След сблъсъка възрастният шофьор е транспортиран в болница за медицински прегледи. По първоначална информация той не е получил сериозни наранявания.

Заради произшествието движението по Подбалканския път в района временно беше спряно. Трафикът се регулира от служители на "Пътна полиция" и Районното управление в Карлово.

Причините за навлизането на автомобила в насрещното движение се изясняват. По случая е започната проверка.