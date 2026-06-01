КЕВР утвърди цената на природния газ за юни

1 Юни, 2026 12:06 861 4

Мария Атанасова

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец юни в размер на 35,62 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Според КЕВР утвърдената цена е много изгодна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с над 10 евро/MWh или с около 25% по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. Тази благоприятна тенденция продължава трети месец. Справката показва, че в сравнение с международните котировки, утвърдената регулирана цена за април е с около 20 евро/MWh по-ниска. През май тенденцията се запазва и цената за вътрешния пазар е с над 10 евро/MWh по-изгодна в сравнение с международните котировки.

В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. „Булгаргаз“ осигури и втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг.

Анализите показват, че доставяните количества от Азербайджан имат ключова роля за формиране на благоприятните цени за вътрешния пазар и до м.юни българският потребител е предпазен от рязкото поскъпване на европейските газови пазари. През м. юли т.г. обаче предстои актуализиране на цената по дългосрочния договор с Азербайджан за доставка на природен газ. Ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола през последните три месеца, в резултат на геополитическите рискове за доставки по ключови маршрути. Допълнителни фактори за ценовия ръст на газа са и нарастващото търсене за запълване на газохранилищата, както и конкуренцията между европейските и азиатските пазари за доставки на LNG.

Утвърдената цена на природния газ включва: компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питане

    3 1 Отговор
    Газ-та руска ли е, или от матушка ???

    12:08 01.06.2026

  • 2 Колко е ценят?

    1 0 Отговор
    026
    Май 2026 35.98 € / 70.37 лв. Решение на КЕВР №Ц- 6/30.04.2026 г.
    Април 2026 34.27 € / 67.03 лв. Решение на КЕВР №Ц- 5/30.03.2026 г.
    Март 2026 32.60 € / 63.76 лв. Решение на КЕВР №Ц- 4/27.02.2026 г.
    Февруари 2026 32.30 € / 63.17 лв. Решение на КЕВР №Ц- 3/30.01.2026
    Януари 2026 31.15 € / 60.92 лв. Решение на КЕВР №Ц- 41/30.12.2025 г.

    12:47 01.06.2026

  • 3 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    А когато сняг забръска Че ви се омотат сополите по врата.За тока който ще е на Освободения пазар не Мислете Сега

    12:59 01.06.2026

  • 4 И още мисирки ООД

    0 0 Отговор
    В тази информация не се казва най-важното: колко ще струва вече бутилка с газ за бита.

    13:08 01.06.2026

