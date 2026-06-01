Нинова за идеята на ПБ: Да посегнеш на младите семейства и децата е пълно безумие

Новата власт ще се окаже най- антисоциалната в последните години. Точно днес, на празника на детето, "Прогресивна България" обявиха, че обмислят да намалят срока на майчинството. Това коментира Корнелия Нинова, лидер на "Непокорна България" и допълни:



В държавата с най- ниска раждаемост и тежка демографска криза, да посегнеш на младите семейства и децата е пълно безумие. При това с голям недостиг на места в детски градини и ясли.



Радев обеща да се бори с демографската катастрофа, а сега прави точно обратното. Обеща да се справи с олигархията и кражбите.



Вместо това прогресистите наказват работещите хора с вдигане на осигуровките. Наказват младите семейства. Обмислят промяна в минималната заплата, която за някои браншове може да падне под 50% от средната. А от нея зависят редица социални плащания.

Те също ще бъдат намалени.



Адски е несправедливо младите семейства, работещите, самоосигуряващите се, да понесат тежестта на кризата, а банките, монополите да трупат свръхпечалби.

Адски е несправедливо кражбите и корупцията да продължават, а народът да плаща сметката. Но от същия този народ зависи дали ще допуснем това да се случи.