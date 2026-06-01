Нинова за идеята на ПБ: Да посегнеш на младите семейства и децата е пълно безумие

1 Юни, 2026 12:10 1 842 37

  • корнелия нинова-
  • непокорна българия-
  • прогресивна българия-
  • майчинство

Адски е несправедливо младите семейства, работещите, самоосигуряващите се, да понесат тежестта на кризата, каза тя

Нинова за идеята на ПБ: Да посегнеш на младите семейства и децата е пълно безумие
Снимка: Архив
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Новата власт ще се окаже най- антисоциалната в последните години. Точно днес, на празника на детето, "Прогресивна България" обявиха, че обмислят да намалят срока на майчинството. Това коментира Корнелия Нинова, лидер на "Непокорна България" и допълни:

В държавата с най- ниска раждаемост и тежка демографска криза, да посегнеш на младите семейства и децата е пълно безумие. При това с голям недостиг на места в детски градини и ясли.

Радев обеща да се бори с демографската катастрофа, а сега прави точно обратното. Обеща да се справи с олигархията и кражбите.

Вместо това прогресистите наказват работещите хора с вдигане на осигуровките. Наказват младите семейства. Обмислят промяна в минималната заплата, която за някои браншове може да падне под 50% от средната. А от нея зависят редица социални плащания.
Те също ще бъдат намалени.

Адски е несправедливо младите семейства, работещите, самоосигуряващите се, да понесат тежестта на кризата, а банките, монополите да трупат свръхпечалби.

Адски е несправедливо кражбите и корупцията да продължават, а народът да плаща сметката. Но от същия този народ зависи дали ще допуснем това да се случи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Плюете я корни, но

    31 18 Отговор
    е напълно права и от всичките стари политически бандити, само тя реално е правила нещо в полза на трудовата класа и пенсионерите!

    Коментиран от #10

    12:16 01.06.2026

  • 2 Права е и Тошко също

    20 9 Отговор
    5 хиляди евро за полицай и военен а за майките геноцид -

    Бившият председател на ПГ на ИТН не се беше появявал публично от средата на месец април. Тоест преди месец и половина! Днес от своя дом в град Ямбол се показа и заяви че има няколко въпроса които ще обедини в "едно въпросче". Тошко Йорданов попита - "Кво става жензита? Нещо не ви виждам на улицата да протестирате? Увеличението със 70% на полицаи и военни на които ние увеличихме заплатите остава? Значи е било правилно! Планирахме с 5% увеличение на осигурителните тежест и новите го планират! Значи е било правилно. Изтеглихме външен дълг за да не увеличаваме дефицита и новите го планират. Значи е било правилно. Как е жензита? Нещо не ви виждам по площадите? Ще излезете ,ще излезете отново зимата и ще пометете един политически ракурс който ползва президентската институция за рейтинг и да получи власта. Тогава ще разберете че ние бяхме по малкото зло"...
    Не ми се иска да призная ,никога Тошко не ми е бил любимец но тук е прав. Епилога предстои.

    Коментиран от #15, #19, #20, #29

    12:16 01.06.2026

  • 3 Ето

    8 10 Отговор
    Адна маленкая сабачка, каторая каждой ден прави "Аф, аф" - ДА НЕ Я ЗАБРАВИМ

    12:17 01.06.2026

  • 4 Хм…

    22 4 Отговор
    Ако вече си спечелил властта, децата ти са вече големи и сте избрали бъдещето им да е в чужбина, защо да не ти мине през главата, да орежеш правата на другите?

    12:17 01.06.2026

  • 5 Коко

    20 6 Отговор
    Време е за изтрезняване един месец след изборите.Нищо ново няма да се случи което е полезно за хората.Дали е Бойко Киро или Румен ще има още от същото.Всеки сам се оправя както може въпреки рекета от държавата.Време е за стачки че се самозабравят.

    Коментиран от #11

    12:17 01.06.2026

  • 6 Казва се- геноцид

    21 3 Отговор
    В условия на демографска криза е геноцид!
    Да го кажем

    12:18 01.06.2026

  • 7 Дзак

    2 1 Отговор
    Нива вече посегнаха и на тях?

    12:18 01.06.2026

  • 8 Ти да видиш

    14 4 Отговор
    "Радев обеща да се бори с демографската катастрофа, а сега прави точно обратното. Обеща да се справи с олигархията и кражбите."
    А сега да видим - против или "ЗА" олигархията ще работи Мунчо?
    Въпрос за........ 1 цент ;)

    12:18 01.06.2026

  • 9 Прогресивна България

    10 2 Отговор
    Името е взето от демократите
    Намаляване на европейците и подмяната им с имигранти от мюсюлманската общност
    Това е целта
    И те е изпълняват

    12:21 01.06.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Плюете я корни, но":

    "другарю",
    Днес е ПЪРВИ ЮНИ, не е първи април. Объркал си месеците. Вземай повече гинкобилоба, за да се върнеш в реалността. Ако си портиер в Техноимпекс - ИЗВИНЯВАЙ.

    Коментиран от #28

    12:21 01.06.2026

  • 11 Затова

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Коко":

    гласувах за "Алтернатива за България" с 8 !

    Коментиран от #13

    12:21 01.06.2026

  • 12 видял

    9 10 Отговор
    В Норвегия платеното майчинсто е точно три месеца !

    12:25 01.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кочо

    13 4 Отговор
    Тези дни по първи петли млад и много умен младеж предупреди в пряк ефир да не се карате за дребни теми като градчето Алина, кой какво крал и Дара, а да видите основния проблем - от популацията до 20 годишна възраст, цели 20 % са от български произход! Останалите 80%, сакрални по думите на професор Иво Христов - всякакви други! Чие майчинство ще поощрявате, Нинова!? Българи няма! Ти бе в хартиената коалиция и когато може би ВМРО предлагаха да не се избират, а назначават кметове на малки населени места, вие искахте обратното - да се избират там, където има регистрирани над 150 жители! А демографията налага да се назначават навсякъде, където има под 5000 жители! Така няма и да се надпреварват да им купуват необразоманите гласове и те да изнудват всеки кмет, който зависи от гласовете на популацията!

    Коментиран от #16

    12:26 01.06.2026

  • 15 боклук

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Права е и Тошко също":

    Айде, бе! Дори всичко друго да е еднакво, Тошко не прилича на Владимир Николов!

    12:28 01.06.2026

  • 16 Другите са на соц.помощи

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Кочо":

    Толкова ли за неинформирани ни имаш?

    Коментиран от #23

    12:28 01.06.2026

  • 17 Чума

    4 2 Отговор
    Най доброто средство против демографията е да поставиш хората в геноцид, робство, бедност и мизерия! Не виждате ли, че в историята винаги поробените, бедните и необразованите творят най много деца.

    Коментиран от #24

    12:31 01.06.2026

  • 18 665

    10 3 Отговор
    Всички социалки отиват предимно за размножаване на си га ни и много малко по предназначение . Но първосигналният глупав булгар не може да го осъзнае.

    12:31 01.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мaчкай тоше

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Права е и Тошко също":

    Зеления чoрап с факти и аргументи. Вие си заминахте но вкарайте в яmaтa и същите като вас чорапи и кayни измaмници.

    Коментиран от #34

    12:33 01.06.2026

  • 21 Р Г В

    2 3 Отговор
    Молим те Господи слез и си прибери верисиите - в образа на това идеологическо и политическо " чудо " което с отрочето си Вигенин ежедневно ни облъчват със зловонен аромат от рода на дрън , дрън , че пляс.

    12:34 01.06.2026

  • 22 Григор

    12 6 Отговор
    Къде е безумието? В останалите европейски страни как стоят нещата? След като толкова години имахме такава постановка, това спря ли демографската криза? Кога, че не се сещам. Има един етнос, за който майчинство от 2 години е добре дошло. Къде е драмата, ако бъде намалено на 1,5 години? Пак казвам; дайте да не откриваме топлата вода, а да видим как е при другите. Аргумента,че това ще намали раждаемостта не работи, защото и при 2 години положителен ефект нямаше!

    Коментиран от #33

    12:35 01.06.2026

  • 23 665

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "Другите са на соц.помощи":

    Да ама не е така. Айшето започва в Чистота, след месец два надува корем няколко пъти поред . Взима и майчински и социални.

    Коментиран от #25

    12:35 01.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Бангаранга !

    4 0 Отговор
    РР нали изрази Възхищението си !

    От Победата !

    На Бангаранга !

    Те ти На !

    Бангаранга !

    12:39 01.06.2026

  • 27 Айде бе!

    6 5 Отговор
    Само в България има 3 години платено майчинство!

    12:43 01.06.2026

  • 28 Татяна сГлисти

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "АГАТ а Кристи":

    Тавариш, верно днес е първи юни, не е първия ви джулан морниг! Вземи изтрезней вече, обед мина!

    12:46 01.06.2026

  • 29 Това ?

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Права е и Тошко също":

    От Преди ?

    Или от След ?

    Ямболската Гроздова ли е ?

    12:51 01.06.2026

  • 30 помнещ

    3 2 Отговор
    Не беше ли ти, която му издигна кандидатурата за преЦедент?
    Който е гласувал сега за него - да си търпи последствията.

    12:53 01.06.2026

  • 31 Кочо

    2 1 Отговор
    Айде, бе! Калеко свако ми, земеделец николапетковист в началото на демокрацията се възмути от обезщетенията за ,,безработица"! Как можело на млади и прави здрави хора да се дават пари без да работят!!? 80 годишен старец гледа 30 офце, няколко 30 годишни му откраднали 8, защото ,,нямало работа"! Викам, това направихте вашто СДС, бе, калеко! Създавате калпазани повече от комунистите! Той не мирясва - Едно време били пет братя и сестри, местни, нашите и съседите също по 5, че и бежанци и никой не е видял помощ от държавата, фашистка и комунистическа власт, репресии, копаят по цял ден лозята! Малко тютютн, малко бамня, по 50 декара нива на бежанците, местните заграбили малко повече, затова станал никола петковист и никой не починал от глад!

    12:57 01.06.2026

  • 32 Констатация

    4 0 Отговор
    Мадам Нинова, кът сте в Опозиция много сте загрижени за благоденствието на Народъ, а кът сте на власт дерете кожите на Матрялъ.... и този "филм" сме го гледали, шъ знайш... -)))))))

    13:22 01.06.2026

  • 33 До Григор

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Григор":

    Ако следваме опита на европейските държави, да се премахнат 20 заплатки при пенсиониране, защото такава екстра няма нито една европейска държава!!!

    13:23 01.06.2026

  • 34 Какви аргументи, бе?

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Мaчкай тоше":

    Зелеият чорап дойде на власт преди 15 минути и завари държава в дълг.
    И тоя tъъпунгер много бързо се изказА по въпросе, хем че бяха и те в правителството.

    13:25 01.06.2026

  • 35 Боби

    0 1 Отговор
    Майчинството трябва да се запази и да вдигнат данъците за всички с заплати над 2500 евра

    13:28 01.06.2026

  • 36 разбира се

    2 0 Отговор
    Дъртите комундели само се наричат прогресивни, иначе имат намерение да си я карат постарому. Ако случайно недоволствате, ще ви посочат терминала на летището.

    13:29 01.06.2026

  • 37 Тази

    0 2 Отговор
    Тази госпожа изби рибата с наглост. Разби и БСП не само групата в БСП която си беше олигархична. Прекалява от тогава когато се смяташе за най-моралния човек в партията И на нея й пишеха речите, но изтъква, че тя писала на Радев. Много е злобна и не разбира, че никога не е била истински ляв човек. Тя губи пред всички.

    13:29 01.06.2026

