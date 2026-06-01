Френската звезда Уилям Салиба под въпрос за Световното първенство 2026

Френският национал и ключов играч на Арсенал, Уилям Салиба, може да пропусне най-големия футболен форум на планетата – Световното първенство през 2026 година. Новината разтърси феновете на "петлите" и "артилеристите", след като стана ясно, че състоянието на защитника се е влошило по време на драматичния финал в Шампионската лига.

В съботната вечер на "Пушкаш Арена" Арсенал и Пари Сен Жермен изиграха истински футболен спектакъл, завършил 1:1 след продължения. Всичко се реши при дузпите, където Габриел Магаляеш пропусна решаващия удар, а мечтата на лондончани за първа европейска корона се изпари.

По информация на френското издание Foot Mercato, Салиба е започнал финала с лека травма, която по време на двубоя срещу ПСЖ се е усложнила. Медицинският щаб на "артилеристите" е притеснен, че контузията може да извади бранителя от сметките за предстоящото Световно първенство в Северна Америка, което стартира на 11 юни.

Ако защитникът не успее да се възстанови навреме, това ще бъде сериозен удар за амбициите на Франция да атакува световния връх.