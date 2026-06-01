Новини
България »
Върнаха Иванка Динева начело на ИА "Медицински надзор"

Върнаха Иванка Динева начело на ИА "Медицински надзор"

1 Юни, 2026 18:16 741 10

  • иванка динева-
  • медицински надзор-
  • шеф

Със заповед на министъра на здравеопазването Катя Ивкова от длъжността директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) е освободен д-р Атанас Атанасов

Върнаха Иванка Динева начело на ИА "Медицински надзор" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Със заповед на министъра на здравеопазването Катя Ивкова от длъжността директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) е освободен д-р Атанас Атанасов.

Решението е част от предприетите от Министерството на здравеопазването мерки за ускоряване на процесите по дигитализация в дейността на агенцията, повишаване ефективността на контролната дейност и оптимизиране на механизмите за образуване, проследяване и приключване на проверки.

Министерството на здравеопазването изразява благодарност на д-р Атанасов за работата му като директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

За изпълнителен директор на ИАМН е назначена г-жа Иванка Динева, която заемаше поста в периода 2023 – 2026 г.

Сред основните задачи, възложени от министър Ивкова, ще бъдат активизиране на международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите, както и продължаване на конкретните действия, предприети през 2025 г., за сътрудничество в областта на белодробните трансплантации на български пациенти чрез партньорства с водещи европейски трансплантационни центрове.

Назначението цели да осигури необходимата приемственост по вече започнати международни контакти и инициативи, насочени към разширяване на достъпа на българските граждани до високоспециализирано трансплантационно лечение и развитие на международното сътрудничество в тази област.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    0 0 Отговор
    Много интересно.
    Не бих отказал.
    Браво!

    18:19 01.06.2026

  • 2 Денонощен

    7 0 Отговор
    хаос , иди ми дойди ми , нищо конструктивно , никакви пари от Брюксел , предстоят дела , а те си играят с българските граждани , докато
    превземат властта !

    Коментиран от #3

    18:25 01.06.2026

  • 3 авантгард

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Денонощен":

    Много ясно, че ще сменят герберастията и депесарията.
    И добре правят.
    Всичко по законен ред.
    Да няма после хър и мър в съда.

    Коментиран от #7

    18:27 01.06.2026

  • 4 Чия

    3 1 Отговор
    е тая скъпоценна Иванка

    Коментиран от #5

    18:28 01.06.2026

  • 5 авантгард

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Чия":

    Ако до момента е ничия обявявам я за моя!

    18:31 01.06.2026

  • 6 Търтей с пчелички

    4 0 Отговор
    Динева гледа доста арогантно , явно си е знаела ,че скоро ще щ върнат на поста, защото е калинка на Герб, а дядо Бойко не изпуска своите пчелички ,те все пак редовно му снасят мед в кошера.

    18:33 01.06.2026

  • 7 А така

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "авантгард":

    Нещо си се объркал. Възстонавят ги

    18:51 01.06.2026

  • 8 Тиквова

    3 0 Отговор
    С това вече окончателно ми паднаха в очите. Не че много са се издигали някога, де. Това е пълен фарс!

    18:52 01.06.2026

  • 9 Супер

    1 0 Отговор
    Напред с ГЕРБ и ДПС! Прогресия за балъците.Жив е Т. Живков- ,,трябва шум да се вдига, другари,,

    19:19 01.06.2026

  • 10 Супер

    0 0 Отговор
    Напред с ГЕРБ и ДПС! Прогресия за балъците.Жив е Т. Живков- ,,трябва шум да се вдига, другари,,

    19:20 01.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове