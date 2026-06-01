Върнаха Иванка Динева начело на ИА "Медицински надзор"

Със заповед на министъра на здравеопазването Катя Ивкова от длъжността директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) е освободен д-р Атанас Атанасов.
Решението е част от предприетите от Министерството на здравеопазването мерки за ускоряване на процесите по дигитализация в дейността на агенцията, повишаване ефективността на контролната дейност и оптимизиране на механизмите за образуване, проследяване и приключване на проверки.
Министерството на здравеопазването изразява благодарност на д-р Атанасов за работата му като директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
За изпълнителен директор на ИАМН е назначена г-жа Иванка Динева, която заемаше поста в периода 2023 – 2026 г.
Сред основните задачи, възложени от министър Ивкова, ще бъдат активизиране на международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите, както и продължаване на конкретните действия, предприети през 2025 г., за сътрудничество в областта на белодробните трансплантации на български пациенти чрез партньорства с водещи европейски трансплантационни центрове.
Назначението цели да осигури необходимата приемственост по вече започнати международни контакти и инициативи, насочени към разширяване на достъпа на българските граждани до високоспециализирано трансплантационно лечение и развитие на международното сътрудничество в тази област.
1 авантгард
Не бих отказал.
Браво!
18:19 01.06.2026
2 Денонощен
превземат властта !
Коментиран от #3
18:25 01.06.2026
3 авантгард
До коментар #2 от "Денонощен":Много ясно, че ще сменят герберастията и депесарията.
И добре правят.
Всичко по законен ред.
Да няма после хър и мър в съда.
Коментиран от #7
18:27 01.06.2026
4 Чия
Коментиран от #5
18:28 01.06.2026
5 авантгард
До коментар #4 от "Чия":Ако до момента е ничия обявявам я за моя!
18:31 01.06.2026
6 Търтей с пчелички
18:33 01.06.2026
7 А така
До коментар #3 от "авантгард":Нещо си се объркал. Възстонавят ги
18:51 01.06.2026
8 Тиквова
18:52 01.06.2026
9 Супер
19:19 01.06.2026
10 Супер
19:20 01.06.2026