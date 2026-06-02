Реал Мадрид търси нов десен бек

Според уважавания италиански журналист Фабрицио Романо, ръководството на Реал Мадрид е твърдо решено да подсили десния фланг на защитата си.

Сред най-обсъжданите варианти за нов десен бек изпъкват три имена, които разпалват въображението на феновете. Дензъл Дъмфрис от Интер впечатлява с динамиката и физиката си, докато Педро Поро от Тотнъм се слави с техничност и офанзивен нюх. Не на последно място, младият талант Иван Фреснеда от Спортинг Лисабон също е под лупата на мадридските скаути, които неотдавна са го наблюдавали на живо.

Тази неделя, между 09:00 и 20:00 часа испанско време, спортният комплекс във Валдебебас ще се превърне в арена на едно от най-очакваните събития в клубната история – изборът на нов президент на Реал Мадрид. За първи път от 2006 година насам, битката за върха ще бъде истински оспорвана. Настоящият президент Флорентино Перес ще се изправи срещу младия и амбициозен бизнесмен Енрике Рикелме, който е само на 37 години.