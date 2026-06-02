Килиан Мбапе – изненадващият аутсайдер в Ла Лига

Килиан Мбапе, който неотдавна се превърна в голмайстор на Ла Лига за втори пореден сезон, изненадващо заема последното място в класацията за защитни действия сред всички играчи в испанското първенство. Според данни на FotMob, френският нападател на Реал Мадрид е поставен на 344-та позиция, което го прави най-слабият в този аспект сред своите колеги.

Статистиката е категорична – в рамките на 31 изиграни мача Мбапе е регистрирал едва шест защитни намеси, което се равнява на по-малко от 0,2 действия на двубой. В тази категория попадат шпагати, прихващания, изчиствания и блокирани удари – все елементи, които остават далеч от силните страни на френския ас.

Любопитно е, че и неговият съотборник в атаката – Винисиус Жуниор – не блести с изяви в защита. Бразилецът се нарежда на 336-то място, като средно реализира по едно защитно действие на мач. Това подчертава офанзивната ориентация на звездите на Реал Мадрид, които предпочитат да оставят дефанзивните задачи на своите съотборници.

Въпреки че Мбапе продължава да впечатлява с головия си нюх и реализирани 25 попадения през изминалия сезон, неговият принос в защитата остава минимален. Този факт подчертава ясно изразената му роля на типичен нападател, фокусиран изцяло върху атаката.