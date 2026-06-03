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Министър Енчо Керязов награди медалистите от Европейското по самбо

Министър Енчо Керязов награди медалистите от Европейското по самбо

3 Юни, 2026 20:23 519 0

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Иван Хърков спечели златен медал в категория до 79 кг

Министър Енчо Керязов награди медалистите от Европейското по самбо - 1
Снимка: Министерство на младежта и спорта
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди медалистите ни от Европейското първенство по самбо, което се проведе в Тбилиси, Грузия.

„Бих искал да ви поздравя за постигнатите успехи на европейския шампионат. Самбото е спорт с много строга дисциплина, както и с голямо уважение към съперника. В спорта това е едно от най-важните неща, а в самбото е особено подчертано. Възпитават се качества, които в по-късен етап помагат и в живота“, заяви министър Керязов.

Министърът пожела на състезателите още много и по-големи победи за в бъдеще.

Почетни плакети за успехите на Европейското първенство в Грузия получиха:

  • Иван Хърков - златен медал в категория до 79 кг
  • Ива Иванова - сребърен медал в категория до 59 кг
  • Анна-Мария Манушева - бронзов медал в категория до 65 кг
  • Даниел Дичев - бронзов медал в категория до 98 кг

Почетни плакети получиха и треньорите:

  • Васил Соколов
  • Николай Матев
  • Иван Нетов


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