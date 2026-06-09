Министърът на спорта: Загубите на Национална спортна база са няколко милиона

Днес в залата на ет. 5 на Министерството на младежта и спорта (ММС) министър Енчо Керязов ще представи резултатите от извършения анализ на състоянието на ММС, спорта и младежката политика след встъпването си в длъжност.

Ще бъдат представени предизвикателствата, приоритетите и основните направления на работа на ръководството на министерството през следващите месеци, мерките, които предстои да бъдат предприети в подкрепа на българския спорт и младежка политика.

В рамките на пресконференцията министърът ще представи и своя екип, с който ще реализира поставените цели и управленската програма на Министерството на младежта и спорта.

"Искам първо да ви запозная със заместник-министъра на спорта г-жа Юлия Тодорова", започна Керязов. "Проведохме работна среща с всички дирекции в министерството. Запознах се с всички хора, които работят. Направихме анонимна анкета и тя ни даде представа за проблемите във ведомството. На база тези резултати взех решение да предложа на г-жа Тодорова да поеме поста, защото тя има много богат опит в тези структури.

Повечето работници ни казаха, че има натиск при взимането на решения и много ниско доверие към началството. Предприети са мерки, сменени са някои хора и са назначени нови. Търси се оптимизация на работата във ведомството.

Относно национална спорта база Сердика и Академика - мога да съобщя счетоводни загуби от 3 млн. В Сердика загубите са 4 млн., а в Академика - близо 2 млн.

В тотото има печалба от близо 30 млн. Тези резултати могат значително да се подобрят. Другите външни фирми за игри и забавления са много по-модерни, както виждате.

За Българския спортен тотализатор - всеки освободен е с 6 заплати. За сключване на неизгодни договори в момента получавам информация и трябва внимателно да анализираме, за да сме сигурни, че има злоупотреба със средства.

С някои от спортните федерации имахме срещи още на втория ни работен ден. Треньори и състезатели също искат срещи, явно има натрупано напрежение през годините. Това е голямо предизвикателство. Направихме среща и с всички спортни федерации. Някои се справят много добре и са за пример, но си има напрежение през годините.

Трябва да се намери решение за проблема с федерациите. Трябва да има промени в закона, защото се спира работата на спортистите, а те трябва да са фокусът и да не се въвличат в скандали.

Нашите приоритети са децата в спорта, повече ангажираност в училищата. Елитните спортисти също са приоритет, държавата има специални ангажименти спрямо тях. Те трябва да са обезпечени за подготовката си.

За младежката политика - направихме срещи с някои младежки организации, България има ангажименти за 27 младежки центъра. Някои са готови, други се изграждат. Ще изградим регионален младежки център под егидата на Съвета на Европа.

За новия закон за спорта - промяната ще бъде внимателно обсъждана с отделните федерации със самите спортисти. Когато искаме промяна, и то радикална, не искаме спортистите да не са чути. Съгласете се обаче, че толкова конфликти между ММС и федерациите означава, че има много проблеми. Малък е контролът върху похарчените средства и това трябва да се промени", обобщи Керязов.

"За бюджета - намаляване има, но ние ще положим усилия то да не се усети от спортистите", обеща той. "Средставата са важни, но ситуацията е такава в момента.

Не искам да коментираме решения на предишни министри. Ще направим проверка и ако трябва да сменяме хора в Българския спортен тотализатор, ще го направим. Имаме много информация оттам и още не сме я анализирали. Това важи за проекти с клубове и федерации, огромен обем от работа има. БСТ е стратегически важен за ММС, той ни е голям приоритет. Ние виждаме в него начин за финансиране на наши проекти. Не мога да кажа сега дали ще има структурни проекти. Направили сме среща с трима управляващи тотото до момента, включително и със сегашния управител. Те са ни представили доклади, могат да се оптимизират печалбите на тотото. Не може само с добри намерения, трябват и резултати. Независимо кой ще бъде управител, трябва да си спазва сроковете за необходимите критерии. Самите приходи са малки по-големи.