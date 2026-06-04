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Разследват Божидар Чорбаджийски за данъчна измама в Полша

Разследват Божидар Чорбаджийски за данъчна измама в Полша

4 Юни, 2026 19:18 769 1

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  • полша

30-годишният футболист на румънския Херманщат фигурира като заподозрян по наказателно разследване, което се води от полските власти

Разследват Божидар Чорбаджийски за данъчна измама в Полша - 1
Снимка: YouTube
topsport.bg topsport.bg

Българският защитник Божидар Чорбаджийски е разследван в Полша. Става въпрос за предполагаеми данъчни измами и използване на фиктивни фактури с ДДС.

30-годишният футболист на румънския Херманщат фигурира като заподозрян по наказателно разследване, което се води от полските власти. При схемата футболисти са използвали фактури, определяни от прокуратурата като неверни, за да намалят данъчните си задължения.

Регионалната прокуратура в Гданск е издала европейска заповед за разследване, с която е поискала от румънските власти обвиненията да бъдат доведени до знанието на българския национал и той да бъде разпитан.

Делото е регистрирано в съда в Сибиу на 25 май 2026 г. Първоначално е бил насрочен срок за 8 юни, но впоследствие той е изтеглен за 27 май за по-бързо разглеждане на казуса.

Съдът в Сибиу не е разглеждал по същество доказателствата или твърденията срещу Чорбаджийски, а е преценил единствено компетентността по изпълнението на европейската заповед за разследване. В крайна сметка случаят е изпратен към DIICOT - румънската дирекция за разследване на организирана престъпност и тероризъм.

Полските прокурори твърдят, че са идентифицирани 68 футболисти, които са използвали подобни фактури, определяни като неистински. Сред тях е посочен и Чорбаджийски.

Разследването е свързано с дейността на предполагаема организирана група, която според местните власти е издавала фактури с ДДС към футболисти. Сумата, за която се говори в документите, е около 3,57 млн. евро.

Самият Божидар Чорбаджийски има три години стаж в полския футбол - между октомври 2020 г. и юли 2023 г., когато носи екипите на Стал Миелец и Видзев Лодз. След това българският защитник премина през унгарския Диошдьор, а по-късно се завърна за кратко в България с екипа на Ботев Враца. През декември 2025 г. Чорбаджийски подписа с румънския Херманщад.

В Румъния той вече е играл и за ФКСБ, където през сезон 2019/20 бе преотстъпен от ЦСКА. Тогава записа четири мача за гранда от Букурещ. Иначе Божидар Чорбаджийски е бивш капитан на "армейците" и брат на младежкия национал Георги Чорбаджийски. Има 11 мача за националния тим на България.


Полша
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  • 1 Сталин

    4 0 Отговор
    Глупак,да беше ги правил тези измами в България,никой няма да го търси

    19:30 04.06.2026

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