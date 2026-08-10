Димитър Стоянов: Отбранителната индустрия е сираче в индустриалния комплекс на България

"Отбранителната индустрия е сираче в индустриалния комплекс на България", заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в студиото на "Денят започва" по БНТ.
Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Случаят с дрона показва, че има необходимост от оползотворяване на специални системи за откриване и унищожаване на такива летателни апарати. Има нужда от нови системи, закупени по най-бързия начин. Отбранителната индустрия е едно сираче в индустриалния комплекс на България, тя беше недоглеждана и не беше по някакъв начин стимулирана да се развива в едно или друго отношение."
Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Това, което се знае от предварителния доклад – дронът е примамка, тип „Майя“, с геометрични размери 2 на 2, с възможност да носи до 5 кг взрив. Производство на украинската страна. Цената на един такъв дрон е 4500 до 5000 евро/долари. Най-вероятно идва от румънска територия и посоката е към българска територия. В момента се изследват частите, които са намерени от дрона, вкл. се прави опит да се извлече информация за траекторията на самия полет. Имаме съмнения, че това ще успеем да го направим, повредени са голяма част от елементите на управленската платка. GPS модулът е открит, той не е защитен по никакъв начин. Дронът е с дървена конструкция, единствената метална част е двигателят."
Летателният обсег на дрона е до 600 км, горивото, което се използва, е бензин, заяви министърът на отбраната.
Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Това са различни типове дронове, които се използват от украинските въоръжени сили – при някои от тях има взривни вещества, при други няма, при трети има самоунищожители. Запазен е серийният номер на дрона и тази информация е предоставена на украинската страна. Работим усърдно с колегите от Румъния и Украйна и очакваме днес отговор от украинска страна дали този дрон е излетял от тяхна територия."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
Коментиран от #6
08:55 10.08.2026
2 Да се забрани със закон
08:59 10.08.2026
3 Защо е сираче
09:00 10.08.2026
4 Този пък нищо не каза
09:00 10.08.2026
5 Къде е фланелката Кинтекс?
09:01 10.08.2026
6 Да спирате мераците
До коментар #1 от "Анонимен":Каква оставка искате за законно избрана партия с огромно мнозинство от народа!?
Коментиран от #13
09:02 10.08.2026
7 Да си дойдем на думата
Коментиран от #39
09:02 10.08.2026
8 Унижожителя ни лъготи.
09:04 10.08.2026
9 То тва най ни е важно
Коментиран от #17
09:04 10.08.2026
10 Никой
Коментиран от #18
09:09 10.08.2026
11 Петър Стоянов
09:10 10.08.2026
12 Смешко
Коментиран от #45
09:11 10.08.2026
13 Анонимен
До коментар #6 от "Да спирате мераците":ДО 6 АЙДЕ СТИГА С ТОЯНАРОД РУСКОПОКЛОНИЧЕСКИ НО СЕ КРИЕТЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА НИ БЪЛГАРИЯ 6 АЗ И СЕМЕЙСТВОТО МИ СЪЩО СМЕ НАРОДА ЖИВЕЕМ ТУК ПЛАЩАМЕ СИ ВСИЧКО И НЕ ЖЕЛАЯ ТЕЗИСЛУЖЕБНИЦИ ДА ЗАЩИТАВАТ РУСКИТЕ ИНТЕРЕСИ ДА ЛЪЖАТ ДА ГРАБЯТ И НИЩО ДА НЕ РАБОТЯТ ЗА БЪЛГАРИЯ ХАОС РАЗДЕЛЕНИЕ ЛЪЖИ ОТ ГОДИНИ СЕ ПРОПОВЯДВАТ ОТ ТЕЗИ С ЦЕЛ ЗАВЛАДЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИИ ВЛАСТ ДЪРЖАВА ОСТАВКА НЕЗАБАВНА НА ТЕЗИ СЛУЖЕБНИЦИ
Коментиран от #16, #28
09:12 10.08.2026
14 И всеки българин също може
09:13 10.08.2026
15 Анонимен
09:13 10.08.2026
16 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #13 от "Анонимен":Най-новият виц.
РУСОФИЛ ИЗБЯГА В РУСИЯ
Коментиран от #22
09:14 10.08.2026
17 Факт
До коментар #9 от "То тва най ни е важно":Бензина е от Лукойл?
09:16 10.08.2026
18 "българската армия" да се оправя
До коментар #10 от "Никой":Има там едни кретени дето за чеп за зеле не стават а и самите те не знаят чий го дирят там. Основно се навъртат около офиса на "Военно почивно дело" в хотел Орбита и тва е. Определено нещо трябва да не ти е у ред ча паткан да станеш.
09:20 10.08.2026
19 Зеления
НО когато се взриви демократичен дрон в България, подкрепа липсва, което е напълно разбираемо, все пак е много по приятно да те бомби демократичен дрон отколкото дрон на авторитарен режим.
09:22 10.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Жана
09:25 10.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Раздайте оръжие на хората
Коментиран от #52
09:26 10.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Млад русораст
09:29 10.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Вдигайте данъците, митата и акцизите
09:30 10.08.2026
32 Кви пенсии бре, кви майки
09:33 10.08.2026
33 Мнение
09:37 10.08.2026
34 Кви радарни системи бре
09:38 10.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Минавам само да попитам
Коментиран от #47
09:40 10.08.2026
37 Ей хора
09:45 10.08.2026
38 Аман
09:50 10.08.2026
39 Ей тва е цялата галимация
До коментар #7 от "Да си дойдем на думата":На всякъде филма е един и същ. Врясъци, шаш и паника, олигофрени и атлантически боклуци вдигат фалцета и после винаги се стига до: " Има нужда от нови системи, закупени по най-бързия начин. "
09:50 10.08.2026
40 Боко да не се обажда
09:55 10.08.2026
41 Дика
10:25 10.08.2026
42 Хичо
10:28 10.08.2026
43 уж зелиски беше най добър в дроно
10:28 10.08.2026
44 Лада
10:34 10.08.2026
45 реклама
До коментар #12 от "Смешко":По тази тениска на "Кинтекс" имат общи признаци с др.Кисельова която бяха облекли с фланелка на ЦСКА на футболен мач.Ама народа е казал :простотията излиза като въшка на челото.
10:50 10.08.2026
46 Този некадърник пак ни лъже за тероризма
10:55 10.08.2026
47 разбор
До коментар #36 от "Минавам само да попитам":Щом излиза парадно пред медиите да прави реклама означава,че е на щат.
10:55 10.08.2026
48 Сулю
10:58 10.08.2026
49 анализиращ
11:09 10.08.2026
50 Абсурдистан
11:10 10.08.2026
51 Адолф
11:18 10.08.2026
52 Не думай тъй, бе холъм...
До коментар #25 от "Раздайте оръжие на хората":ние и без оръжие си" вадим очите еди друг" , та помисли ако
всеки има по един "Калашник" с патрони, каква битка ще е за и
Против Русия и диктатора Путин всеки ден ???
Не съм казал, че оня "Рижавия" от (овър деар) е по-добър моля ...!!!
Чисто и просто "баклуци" сър!!
11:36 10.08.2026
53 Мунчовци
От мен да знаете, това е предпоследно, след два дена Митьо пак ще се появи в телевизора и ще рече, че не е бил дрон, а голямо хвърчило с дървена рамка, купено в Хиполенд!
И всичката тая хумореска с дрона идва от министър - полковник от ВВС и премиер - генерал от ВВС!
Представяте ли колко щеше да е тежко положението, ако не ни управляваха такива велики експерти??
Коментиран от #59, #60
11:41 10.08.2026
54 Къде Видя ?
Комплекс ?
11:43 10.08.2026
55 ВВСар
ЦИТАТ: "Отбранителната индустрия е сираче в индустриалния комплекс на България"
БРАВО другарю мини-$тър,ОТКРИХТ€ ТОПЛАТА ВуДъ!
А ПОМНИШ ЛИ ми т€,КАК В ДОЛНА МИ ТЪПОТИЯ СИ ТОПЛИХМЕ В КОФИ,ЛЕГЕНИ ВОДА ,ЧЕ ДА СЕ КЪПЕМ...?
$тоянов, то НАРОДЪТ Е СИРАЧЕ В Мут р€н$кат ПО$Т-КОМУНИ$ТИЧ€$КА "държава"!
А такива Пионки(нато-Ком$омолци) КАТО т€б В€Ч€ 37г. $Л€Д ВЪР€ШНО ПАРТИЙНИЯТ ПР€ВРАТ НА 10-ти НО€МВРИ,ИДВАТ И $и ОТИВАТ $ ГОЛ€МИТ€ ОБ€ЩАНИЯ, ПО$ТАВ€НИ ОТ ЗАДКУЛИ$И€ТО(БКП и КД$)!
"ПБ" на КАР МА ЗЪ фатмак И ДОБРИТ€ ОЛИГАР$И("Н€"Мутри) СЛЕД НОВА ГОДИНА $т€ ДОСВИДАНИЯ!
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
Коментиран от #63
11:44 10.08.2026
56 „Кинтекс“
11:48 10.08.2026
57 .....
11:53 10.08.2026
58 Партенков
11:54 10.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ПЕНКО
12:41 10.08.2026
62 Тоя
14:28 10.08.2026
63 ВВСар
До коментар #55 от "ВВСар":НИКОГА ДО СЕГА НЕ СМЕ ИМАЛИ такъв П у т ю за мини $тър НА О(т)БРАНАТА!
15:10 10.08.2026
64 Стига
15:52 10.08.2026