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Димитър Стоянов: Отбранителната индустрия е сираче в индустриалния комплекс на България

Димитър Стоянов: Отбранителната индустрия е сираче в индустриалния комплекс на България

10 Август, 2026 08:52 1 454 64

  • димитър стоянов-
  • отбранителна индустрия-
  • дрон

Очакваме днес отговор от украинска страна дали дронът е излетял от тяхна територия, заяви министърът на отбраната

Димитър Стоянов: Отбранителната индустрия е сираче в индустриалния комплекс на България - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Отбранителната индустрия е сираче в индустриалния комплекс на България", заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в студиото на "Денят започва" по БНТ.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Случаят с дрона показва, че има необходимост от оползотворяване на специални системи за откриване и унищожаване на такива летателни апарати. Има нужда от нови системи, закупени по най-бързия начин. Отбранителната индустрия е едно сираче в индустриалния комплекс на България, тя беше недоглеждана и не беше по някакъв начин стимулирана да се развива в едно или друго отношение."

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Това, което се знае от предварителния доклад – дронът е примамка, тип „Майя“, с геометрични размери 2 на 2, с възможност да носи до 5 кг взрив. Производство на украинската страна. Цената на един такъв дрон е 4500 до 5000 евро/долари. Най-вероятно идва от румънска територия и посоката е към българска територия. В момента се изследват частите, които са намерени от дрона, вкл. се прави опит да се извлече информация за траекторията на самия полет. Имаме съмнения, че това ще успеем да го направим, повредени са голяма част от елементите на управленската платка. GPS модулът е открит, той не е защитен по никакъв начин. Дронът е с дървена конструкция, единствената метална част е двигателят."

Летателният обсег на дрона е до 600 км, горивото, което се използва, е бензин, заяви министърът на отбраната.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Това са различни типове дронове, които се използват от украинските въоръжени сили – при някои от тях има взривни вещества, при други няма, при трети има самоунищожители. Запазен е серийният номер на дрона и тази информация е предоставена на украинската страна. Работим усърдно с колегите от Румъния и Украйна и очакваме днес отговор от украинска страна дали този дрон е излетял от тяхна територия."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    28 4 Отговор
    Радев колко години беше главнокомандващ от президенството Оставка на цялото ви служебничество Оставкаааааааа

    Коментиран от #6

    08:55 10.08.2026

  • 2 Да се забрани със закон

    7 7 Отговор
    тази така наречена "Отбранителна индустрия" !

    08:59 10.08.2026

  • 3 Защо е сираче

    21 1 Отговор
    некадърни шапкари

    09:00 10.08.2026

  • 4 Този пък нищо не каза

    24 0 Отговор
    Военната продукция е 4% от износа ни. Повече от туризма и земеделието. По-големи дялове има медодобивната индустрия, но тя е чуждестранни инвестиции, за разлика от военната. За 2024 г. обемът е 2.8 милиарда евро. Провалът на сделката с Райнметал е дело на правителството на Радев и показва отношението му към този отрасъл. Путин, разбира се, му е сложил червена точка. И Ердоган му сложи червена точка. Само българите още спят.

    09:00 10.08.2026

  • 5 Къде е фланелката Кинтекс?

    21 1 Отговор
    Жена му я е изпрала.

    09:01 10.08.2026

  • 6 Да спирате мераците

    3 17 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Каква оставка искате за законно избрана партия с огромно мнозинство от народа!?

    Коментиран от #13

    09:02 10.08.2026

  • 7 Да си дойдем на думата

    11 4 Отговор
    " Има нужда от нови системи, закупени по най-бързия начин. " .... има нужда да се набутаме с милиарди за тъпотии, но за важните неща пари няма ! ....

    Коментиран от #39

    09:02 10.08.2026

  • 8 Унижожителя ни лъготи.

    13 4 Отговор
    Вие управляващите тъпанари от Желев до Вас я направихте такава. По времето на Тато беше гръбнака на българската индустрия с иновации и най голяма печалба. Вие я унищожихте по план ран ът!

    09:04 10.08.2026

  • 9 То тва най ни е важно

    6 0 Отговор
    да знаем, че горивото, което се използва от дрона е бензин

    Коментиран от #17

    09:04 10.08.2026

  • 10 Никой

    11 0 Отговор
    Kой още не е разбрал , че българската армия е без гащи ? Отдавна децата спряха да играят на войници , защото е смешно .

    Коментиран от #18

    09:09 10.08.2026

  • 11 Петър Стоянов

    8 2 Отговор
    Какъв министър само ! Евалла за коняр да става поне ,а той Радев цял министър го направил ! Грешните стъпки доведоха Иван Костов до резервната скамейка в политиката ,а Радев и на резерва няма да се радва ! От военни политици не стават ! Доказала го е Българската история ! Защо мили братя го избрахте !!!!!!!!!

    09:10 10.08.2026

  • 12 Смешко

    6 3 Отговор
    Че с такива тениски изглежда, че ти си осиновителя бе, смешко...А иначе има да почакаме за истинска защита с такива народопредатели, начело на държавата - всякакви шансове за модернизация и истинска защита бяха закопи от русоробието, начело с Резидента изцяло в полза на гнома от Москва...че иначе как ще му се получават тези провокации, ако му сваляме провокативните дрончета в полет...но още мигове ни трябват...

    Коментиран от #45

    09:11 10.08.2026

  • 13 Анонимен

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Да спирате мераците":

    ДО 6 АЙДЕ СТИГА С ТОЯНАРОД РУСКОПОКЛОНИЧЕСКИ НО СЕ КРИЕТЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА НИ БЪЛГАРИЯ 6 АЗ И СЕМЕЙСТВОТО МИ СЪЩО СМЕ НАРОДА ЖИВЕЕМ ТУК ПЛАЩАМЕ СИ ВСИЧКО И НЕ ЖЕЛАЯ ТЕЗИСЛУЖЕБНИЦИ ДА ЗАЩИТАВАТ РУСКИТЕ ИНТЕРЕСИ ДА ЛЪЖАТ ДА ГРАБЯТ И НИЩО ДА НЕ РАБОТЯТ ЗА БЪЛГАРИЯ ХАОС РАЗДЕЛЕНИЕ ЛЪЖИ ОТ ГОДИНИ СЕ ПРОПОВЯДВАТ ОТ ТЕЗИ С ЦЕЛ ЗАВЛАДЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИИ ВЛАСТ ДЪРЖАВА ОСТАВКА НЕЗАБАВНА НА ТЕЗИ СЛУЖЕБНИЦИ

    Коментиран от #16, #28

    09:12 10.08.2026

  • 14 И всеки българин също може

    7 0 Отговор
    да носи по 5 кг взрив. Що не му раздадете а ? И по един калашник с по 2 тарги патрони ?

    09:13 10.08.2026

  • 15 Анонимен

    4 4 Отговор
    Счупените мадуровки в действие хахаха

    09:13 10.08.2026

  • 16 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    6 7 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    Най-новият виц.
    РУСОФИЛ ИЗБЯГА В РУСИЯ

    Коментиран от #22

    09:14 10.08.2026

  • 17 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "То тва най ни е важно":

    Бензина е от Лукойл?

    09:16 10.08.2026

  • 18 "българската армия" да се оправя

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Никой":

    Има там едни кретени дето за чеп за зеле не стават а и самите те не знаят чий го дирят там. Основно се навъртат около офиса на "Военно почивно дело" в хотел Орбита и тва е. Определено нещо трябва да не ти е у ред ча паткан да станеш.

    09:20 10.08.2026

  • 19 Зеления

    7 4 Отговор
    Като влязоха дронове в Румъния и Полша, излиза Урсула и казва: "с вас сме Румъния, с вас сме Полша", ние ще накажем агресора.

    НО когато се взриви демократичен дрон в България, подкрепа липсва, което е напълно разбираемо, все пак е много по приятно да те бомби демократичен дрон отколкото дрон на авторитарен режим.

    09:22 10.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Жана

    6 2 Отговор
    След нахлуването на украински дрон в България кмета Терзиев взе решение да постави още едно украинско знаме в общината и да кръсти един булевард на името на Володимир Зеленски.

    09:25 10.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Раздайте оръжие на хората

    4 1 Отговор
    Да се пази от агресора

    Коментиран от #52

    09:26 10.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Млад русораст

    4 0 Отговор
    Братя русорасти ще се бием ли с дроня или ще бягаме?

    09:29 10.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Вдигайте данъците, митата и акцизите

    5 4 Отговор
    50% ДДС-то направете и 50% плосък данък и 25% минимум от БВП-то за тенекии и барути "инвестирайте" ! Смотани нищожества изперкали

    09:30 10.08.2026

  • 32 Кви пенсии бре, кви майки

    7 0 Отговор
    Я веднага радари за 3 милиарда купете! И да е с кредити оуууу, минимум на 20% лихва

    09:33 10.08.2026

  • 33 Мнение

    5 0 Отговор
    Те пък ще си признаят, че е техен!?! Смях ...

    09:37 10.08.2026

  • 34 Кви радарни системи бре

    7 1 Отговор
    А после от де пари за Пимпирата че да си гали пингвините по кратунките? Ами за азербайджански шамани викащи духовете на Перперикон? А? Ами за новите зъби на адмиралите и генералите в щаба ? ....

    09:38 10.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Минавам само да попитам

    11 0 Отговор
    Митьо СМСа колко процента дялово участие има в Кинтекс?

    Коментиран от #47

    09:40 10.08.2026

  • 37 Ей хора

    4 0 Отговор
    Ако нашите олигофрени "почнат да ги свалят" жална ви майка да ви кажа. По добре нищо да не правят щото верно повечето цивилни жертви все са в резултат на подобни геройства !

    09:45 10.08.2026

  • 38 Аман

    5 0 Отговор
    от ТЮФЛЕЦИ....

    09:50 10.08.2026

  • 39 Ей тва е цялата галимация

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Да си дойдем на думата":

    На всякъде филма е един и същ. Врясъци, шаш и паника, олигофрени и атлантически боклуци вдигат фалцета и после винаги се стига до: " Има нужда от нови системи, закупени по най-бързия начин. "

    09:50 10.08.2026

  • 40 Боко да не се обажда

    2 4 Отговор
    Бойко години наред разграждаше и нищо не правеше, с обяснението магистралите и санирането. Спокойно крадоха милиарди, вместо да се включим във високотехнологичните военни производства. Турците и Украйна го направиха и тези неща са преди всичко софтуер и малко електроника. Идеята е да са евтини и ефективни в много бройки. Азащо е ви овен Бойко Борисов защото омразата на българите към силовите структури умело се манипулираше от неговите хора. Избираше нефелни вътрешни и военни министри. Задържаше ръста на заплатите а същевременно създадоха администрация която, сега се опитват да съкратят. Няма нито едно правилно решение погледнато в исторически аспект точно обратното доказа, че не е национално отговорен. Смешно е сега като критикува, че чак дразни. По добре да замълчи. Само пожарната и то благодарение на Николов наоредна.

    09:55 10.08.2026

  • 41 Дика

    6 0 Отговор
    С тениска е по убав. Шушляк.

    10:25 10.08.2026

  • 42 Хичо

    3 0 Отговор
    Защо не е по тениска, като дава официални изявления, защо?

    10:28 10.08.2026

  • 43 уж зелиски беше най добър в дроно

    3 0 Отговор
    индустрията . той щял да праща дронисти да спрат дроновете от иран . той щял да показва на натото как се спира дрон камикадзе лесно и просто . а сега ни нападна дрона . и се оказа че про украинските войнолюбци се покриха . посрамени . тагаринко измисли версия как РФ му пратила укрински дрон . а зелю мълчи гузен и виновен . проси мини и бомби от арсенал .

    10:28 10.08.2026

  • 44 Лада

    3 0 Отговор
    Я гледай ти.Днес е с костюм и връзка.Къде е бялата тениска с надпис "Кинтеск"?Тази шушумига е типичен представител за човешки "бройлер" от АОНСУ.

    10:34 10.08.2026

  • 45 реклама

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Смешко":

    По тази тениска на "Кинтекс" имат общи признаци с др.Кисельова която бяха облекли с фланелка на ЦСКА на футболен мач.Ама народа е казал :простотията излиза като въшка на челото.

    10:50 10.08.2026

  • 46 Този некадърник пак ни лъже за тероризма

    4 0 Отговор
    От урко фашистите

    10:55 10.08.2026

  • 47 разбор

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Минавам само да попитам":

    Щом излиза парадно пред медиите да прави реклама означава,че е на щат.

    10:55 10.08.2026

  • 48 Сулю

    2 0 Отговор
    Днес обаче по една медия,Капитан 1-ви ранга,многознайкото,беше и той с бяла фланелка.Явно са на мода.

    10:58 10.08.2026

  • 49 анализиращ

    1 0 Отговор
    Миг 29 не може да бъде използван за преследване и сваляне на дронове, защото няма система за автоматично избягване на сблъсък със земята.

    11:09 10.08.2026

  • 50 Абсурдистан

    2 1 Отговор
    Станахме свидетели на поредното бездарно представление от управляващите. Истината е, че имаме от много време напълно неодекватно отношение къв сигурността на държавата. Вместо да предприемат спешни мерки бездарниците отново ни предлагат стари, изтъркани и неверни мантри за някакви стари съветски щайги, които са далеч от реалностите. По-любопитно е Стоянов да отговори защо му "избелиха" тениската от предишният брифинг? Нали много държи обществото да знае цялата истина. Спорес мен "пора на пенсию".

    11:10 10.08.2026

  • 51 Адолф

    3 0 Отговор
    Ами с такова рекламно лице като теб се учудвам даже че е още жива.

    11:18 10.08.2026

  • 52 Не думай тъй, бе холъм...

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Раздайте оръжие на хората":

    ние и без оръжие си" вадим очите еди друг" , та помисли ако
    всеки има по един "Калашник" с патрони, каква битка ще е за и
    Против Русия и диктатора Путин всеки ден ???
    Не съм казал, че оня "Рижавия" от (овър деар) е по-добър моля ...!!!
    Чисто и просто "баклуци" сър!!

    11:36 10.08.2026

  • 53 Мунчовци

    3 0 Отговор
    МИТЬО КИНТЕКСА: ДРОНЪТ Е ДЪРВЕН!
    От мен да знаете, това е предпоследно, след два дена Митьо пак ще се появи в телевизора и ще рече, че не е бил дрон, а голямо хвърчило с дървена рамка, купено в Хиполенд!
    И всичката тая хумореска с дрона идва от министър - полковник от ВВС и премиер - генерал от ВВС!
    Представяте ли колко щеше да е тежко положението, ако не ни управляваха такива велики експерти??

    Коментиран от #59, #60

    11:41 10.08.2026

  • 54 Къде Видя ?

    3 0 Отговор
    Индустриален !

    Комплекс ?

    11:43 10.08.2026

  • 55 ВВСар

    1 0 Отговор
    ми т€, Ду ду ч€, КАТО Бат ти р"ум€н" "голям" го вадиш, АЛА МЕК!
    ЦИТАТ: "Отбранителната индустрия е сираче в индустриалния комплекс на България"
    БРАВО другарю мини-$тър,ОТКРИХТ€ ТОПЛАТА ВуДъ!
    А ПОМНИШ ЛИ ми т€,КАК В ДОЛНА МИ ТЪПОТИЯ СИ ТОПЛИХМЕ В КОФИ,ЛЕГЕНИ ВОДА ,ЧЕ ДА СЕ КЪПЕМ...?
    $тоянов, то НАРОДЪТ Е СИРАЧЕ В Мут р€н$кат ПО$Т-КОМУНИ$ТИЧ€$КА "държава"!
    А такива Пионки(нато-Ком$омолци) КАТО т€б В€Ч€ 37г. $Л€Д ВЪР€ШНО ПАРТИЙНИЯТ ПР€ВРАТ НА 10-ти НО€МВРИ,ИДВАТ И $и ОТИВАТ $ ГОЛ€МИТ€ ОБ€ЩАНИЯ, ПО$ТАВ€НИ ОТ ЗАДКУЛИ$И€ТО(БКП и КД$)!
    "ПБ" на КАР МА ЗЪ фатмак И ДОБРИТ€ ОЛИГАР$И("Н€"Мутри) СЛЕД НОВА ГОДИНА $т€ ДОСВИДАНИЯ!
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    Коментиран от #63

    11:44 10.08.2026

  • 56 „Кинтекс“

    1 0 Отговор
    ----------------- !

    11:48 10.08.2026

  • 57 .....

    1 0 Отговор
    Предлагам в часовете по трудово да се изучава в рамките на две седмици: "Как да си направим дрон-примамка с два кола за домати и мотор от стар кухненски блендер"

    11:53 10.08.2026

  • 58 Партенков

    1 0 Отговор
    Цървул!

    11:54 10.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ... НИЕ / НЕ АЗ / ПРОИЗВЕЖДМЕ И ПРОДАВАМЕ ОРЪЖИЯ /ЗА МИЛИАРДИ ДОЛАРА / -С КОИТО СЕ УБИВАТ ДЕЦА - ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ !!! Е КОГО ДА УБИВАМ --- ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ - "ЗАПЛАТА - ХЛЯБ "--- ИЛИ - ГЕБРЕВ И ОСТАТЪЦИТЕ ОТ ДС - НА ВЛАСТ !?!?!?!?!?!?

    12:41 10.08.2026

  • 62 Тоя

    1 0 Отговор
    Изговори много глупости. Щели да определят от къде идва по траекторията и взрива. Това да не е снаряд ! Тези апарати са малки, леки и маневрени. Без проблеми извършват резки завои с малък радиус. За 100 метра могат многократно да сменят посоката. До не би министрите ни да са назначени с конкурс за .диоти!

    14:28 10.08.2026

  • 63 ВВСар

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "ВВСар":

    НИКОГА ДО СЕГА НЕ СМЕ ИМАЛИ такъв П у т ю за мини $тър НА О(т)БРАНАТА!

    15:10 10.08.2026

  • 64 Стига

    0 0 Отговор
    Стига простотии, крайно време е правителството да започне да си върши работата. Ако не може да си подава оставката.

    15:52 10.08.2026

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