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„Звездата от „Вчера“ Георги Стайков навърша 62 г. днес

„Звездата от „Вчера“ Георги Стайков навърша 62 г. днес

10 Август, 2026 08:44 1 709 8

  • георги стайков-
  • актьор-
  • рожден ден-
  • множествена склероза

Образът на бунтаря Ростислав се превръща в една от най-запомнящите се роли в кариерата му

„Звездата от „Вчера“ Георги Стайков навърша 62 г. днес - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорът Георги Стайков, останал в историята на българското кино с ролята на Ростислав в култовия филм „Вчера“, навършва 62 години днес, 10 август.

Георги Стайков е роден на 10 август 1964 г. във Велико Търново. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1989 г. със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на проф. Енчо Халачев.

Първите му стъпки в киното са още през 80-те години, но истинската популярност идва с „Вчера“ – един от знаковите български филми от края на социализма. Образът на бунтаря Ростислав се превръща в една от най-запомнящите се роли в кариерата му.

„Звездата от „Вчера“ Георги Стайков навърша 62 г. днес
Снимка: Интернет

Кариера и извън България

След политическите промени Стайков напуска България и живее във Великобритания, а по-късно се установява в Швеция. Там развива успешна международна кариера и участва в редица скандинавски продукции.

Сред най-известните му роли зад граница е тази на Александър Залаченко в екранизациите по трилогията „Милениум“ на Стиг Ларшон. В България публиката го познава още от продукции като „Мисия Лондон“, „Тилт“, „Под прикритие“, „Къде е Маги?“ и други.

През годините актьорът играе и на театрална сцена, включително в Народния театър „Иван Вазов“.

Тежка диагноза променя живота му

В последните години Георги Стайков води тежка битка с множествена склероза. Диагнозата му е поставена през май 2019 г., като заболяването постепенно се отразява на двигателните му възможности. Самият актьор неведнъж е говорил открито за състоянието си и за необходимостта от постоянна рехабилитация.

Въпреки трудностите Стайков запазва характерното си чувство за хумор и силния си дух. В свои интервюта той признава, че болестта е променила приоритетите му, но не и отношението му към живота.

Днес Георги Стайков остава едно от най-разпознаваемите лица на поколението актьори, оставили трайна следа в българското кино през 80-те и 90-те години, а образът му на Ростислав във „Вчера“ продължава да бъде емблематичен за поколения зрители.


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  • 1 kоkорчо 💋🍌

    5 0 Отговор
    навърша или навърши

    08:47 10.08.2026

  • 2 Мотал се из Европа, но се лекува в Бълга

    11 3 Отговор
    Най-запомнящата му роля е на чудовището дядо фашист от Милениум. Ролята от "Вчера" е сладникава и тийнейджърска, нереалистично и фалшиво за времето си бе и пансиона за богати деца.

    09:02 10.08.2026

  • 3 сигурно добре се лекува

    5 0 Отговор
    и в холивуд има болни артисти . спин, сифилис, склероза, рак , ами какво ли не . не всеки писател става за сценарии на филм . и не всеки филм става рекордьор по гледаемост . но артистите остават на филма . у нас има филми и артисти дето не ги харесват . но ги показват . и в холивуд е така . най много в индустрията са актьорите . учи се кратко . добре се плаща . често за кратка роля се получава голяма слава . критиците не спят . дори най стария филм звездни войни е глупав .

    09:11 10.08.2026

  • 4 бушприт

    3 1 Отговор
    АЗ ЩЕ НАВЪРША,а той ще навърши!

    09:15 10.08.2026

  • 5 имаджин

    15 1 Отговор
    Да е жив и здрав човекът!

    09:16 10.08.2026

  • 6 Абе да бе

    4 0 Отговор
    Навърша, да.

    09:29 10.08.2026

  • 7 Да е жив и здрав!

    4 1 Отговор
    Превъплъщенията му ще се помнят.

    10:03 10.08.2026

  • 8 Морис

    4 0 Отговор
    ЧРД ! Филма Вчера беше Страхотен . Гледал съм го над 20- пъти .

    11:41 10.08.2026