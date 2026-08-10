„Звездата от „Вчера“ Георги Стайков навърша 62 г. днес

Актьорът Георги Стайков, останал в историята на българското кино с ролята на Ростислав в култовия филм „Вчера“, навършва 62 години днес, 10 август.
Георги Стайков е роден на 10 август 1964 г. във Велико Търново. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1989 г. със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на проф. Енчо Халачев.
Първите му стъпки в киното са още през 80-те години, но истинската популярност идва с „Вчера“ – един от знаковите български филми от края на социализма. Образът на бунтаря Ростислав се превръща в една от най-запомнящите се роли в кариерата му.
Кариера и извън България
След политическите промени Стайков напуска България и живее във Великобритания, а по-късно се установява в Швеция. Там развива успешна международна кариера и участва в редица скандинавски продукции.
Сред най-известните му роли зад граница е тази на Александър Залаченко в екранизациите по трилогията „Милениум“ на Стиг Ларшон. В България публиката го познава още от продукции като „Мисия Лондон“, „Тилт“, „Под прикритие“, „Къде е Маги?“ и други.
През годините актьорът играе и на театрална сцена, включително в Народния театър „Иван Вазов“.
Тежка диагноза променя живота му
В последните години Георги Стайков води тежка битка с множествена склероза. Диагнозата му е поставена през май 2019 г., като заболяването постепенно се отразява на двигателните му възможности. Самият актьор неведнъж е говорил открито за състоянието си и за необходимостта от постоянна рехабилитация.
Въпреки трудностите Стайков запазва характерното си чувство за хумор и силния си дух. В свои интервюта той признава, че болестта е променила приоритетите му, но не и отношението му към живота.
Днес Георги Стайков остава едно от най-разпознаваемите лица на поколението актьори, оставили трайна следа в българското кино през 80-те и 90-те години, а образът му на Ростислав във „Вчера“ продължава да бъде емблематичен за поколения зрители.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 kоkорчо 💋🍌
08:47 10.08.2026
2 Мотал се из Европа, но се лекува в Бълга
09:02 10.08.2026
3 сигурно добре се лекува
09:11 10.08.2026
4 бушприт
09:15 10.08.2026
5 имаджин
09:16 10.08.2026
6 Абе да бе
09:29 10.08.2026
7 Да е жив и здрав!
10:03 10.08.2026
8 Морис
11:41 10.08.2026