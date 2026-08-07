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Винисиус официално предподписа с Реал Мадрид

Винисиус официално предподписа с Реал Мадрид

7 Август, 2026 07:44 1 135 7

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  • договор

Винисиус се превърна в един от най-важните играчи по време на един от най-успешните периоди в нашата история

Винисиус официално предподписа с Реал Мадрид - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид осигури бъдещето на бразилския крило Винисиус Жуниор, удължавайки договора му до юни 2032 г., обявиха от испанския гранд, с което сложи край на месеците спекулации за бъдещето му.

26-годишният бразилски национал е централна фигура в атаката на Реал през последните сезони и беше свързван с трансфер в английския шампион Арсенал. Предишният му договор трябваше да изтече през юни 2027 г.

„Реал Мадрид и Винисиус се споразумяха да удължат договора на нашия играч, който сега го държи в клуба до 30 юни 2032 г.“, се казва в изявление на Реал.

„Винисиус се превърна в един от най-важните играчи по време на един от най-успешните периоди в нашата история.“

Откакто се присъедини от бразилския клуб Фламенго през 2018 г., Винисиус е отбелязал 128 гола и е направил 100 асистенции за Реал.

Испанските и британските медии съобщиха за продължителни преговори по договора между играча и клуба, докато се твърди, че Арсенал следи ситуацията и проучва потенциален трансфер.

Нападателят е събра впечатляваща колекция от трофеи по време на престоя си в Мадрид, спечелвайки две титли от Шампионската лига и три титли от Ла Лига, наред с много други отличия. Той ще работи под ръководството на Жозе Моуриньо за първи път, след като португалският треньор се завърна за втори период начело на Реал през юни.

Назначаването дойде след разочароващ сезон за рекордните 15-кратни европейски шампиони, които завършиха втори след големите си съперници Барселона в Ла Лига, отпаднаха от Шампионската лига на четвъртфиналите и завършиха сезона без голям трофей.

Обвързването на Винисиус представлява още една важна стъпка в активното лято за Реал. Клубът също така подсили състава си с пристигането на крилото Ян Диоманде, халфа Бернардо Силва, централния защитник Ибрахима Конате, левия защитник Марк Кукурея и крилото Дензъл Дъмфрис преди новия сезон.

Според букмейкъра 8888.bg грандът от столицата ще спечели с лекота първия си двубой от предстоящата кампания в „Ла Лига“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Патладжаните

    5 0 Отговор
    това лято поскъпнаха много.

    Коментиран от #7

    07:52 07.08.2026

  • 2 Дзак

    4 0 Отговор
    Перачите нямат проблем!

    08:01 07.08.2026

  • 3 Винисилесс

    6 0 Отговор
    Супер! Най-добрата новина за феновете на Арсенал.

    Коментиран от #4

    08:08 07.08.2026

  • 4 ПалавНИК

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Винисилесс":

    Не знаеш колко си прав.

    08:34 07.08.2026

  • 5 Мдаа!🤥

    5 0 Отговор
    Колосална грешка на Мауриньо!!

    08:46 07.08.2026

  • 6 мнение

    4 0 Отговор
    Този не ми направи някакво страхотно впечатление с играта си на световното първенство. Само се щураше по терена и само се тюхкаше след поредната провалена атака. Камерата често го даваше в едър план, а той продължаваше да се щура по терена.

    08:47 07.08.2026

  • 7 мъкък с0 Кaлaшнuкyв

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Патладжаните":

    Мани ти патладжаните - статията е написана заради букмейкъра. Нищо че забранена рекламата на хазарт на територията.

    15:16 07.08.2026

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