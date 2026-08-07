Мъри към Алкарас: Психологическата бариера е огромна

Испанската звезда Карлос Алкарас изживява най-дългия си период извън корта от началото на професионалната си кариера в ATP тура. Причината за това е травмата в китката, която той получи по време на турнира в Барселона през април.

Испанецът вече отсъства в продължение на 151 дни, което го принуди да пропусне Ролан Гарос, Уимбълдън и общо три надпревари от сериите Мастърс. Отсъствието му ще се удължи допълнително, тъй като той официално се оттегли и от турнира в Синсинати, където се очакваше да направи своето завръщане. В тенис средите се говори за евентуално получаване на уайлд кард за турнира в Уинстън-Сейлем, но най-вероятната дата за завръщането му на корта остава US Open в края на август.

Завръщането в игра директно на турнир от Големия шлем обаче не е идеално. Бившият номер едно Анди Мъри, който през кариерата си премина през контузии и на двете китки, споделя, че му е било необходимо доста време да се справи с тях, въпреки че се е чувствал напълно физически здрав преди да излезе на корта.

„Китките не са лесни“, казва Мъри към края на кариерата си. „Когато топката е ниско, знаеш, че наистина трябва да използваш китката си, за да я вдигнеш и свалиш, а когато топката идва бързо и доста високо, трябва да използваш китката си много, за да я свалиш надолу.“

Шотландецът допълва още за психологическата бариера при подобен проблем: „Трудно е, когато се опитваш да се върнеш [от контузия на китката], защото болката, която изпитваш, когато първоначално си я наранил, е много трудна за преодоляване психически.“

Опасенията от подобна травма се потвърждават и от физиотерапевта на турнирите от Големия шлем Джеймс Рос. Според него проблемът с китката на Алкарас може да се появи отново и занапред.

„Най-големият риск от контузия е предишна такава – ако сте я имали веднъж, е по-вероятно да я имате и занапред“, обяснява Рос в интервю за BBC Sport.

Специалистът разяснява и допълнителните рискове при възстановяването: „Ако един играч успее да се върне за период от няколко месеца и няма повторна поява, обикновено всичко ще бъде наред. Но някои неща могат да станат хронични, а натискът на спорта да се завърнеш, да печелиш пари с игра и да запазиш точките си за ранглистата е риск.“

Въпреки че Алкарас получава множество съвети относно възстановяването си, феновете му могат да бъдат спокойни поне за едно – испанецът разполага с правилния екип около себе си в този тежък момент.