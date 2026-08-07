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Министър Карамфилова: В парк "Рила" слагаме камери с цел превенция срещу пожари, но и срещу бракониери

Министър Карамфилова: В парк "Рила" слагаме камери с цел превенция срещу пожари, но и срещу бракониери

7 Август, 2026 09:25 1 573 19

  • росица карамфилова-
  • парк рила-
  • камери-
  • пожари-
  • бракониери

"Относно системата за качеството на въздуха – за първи път под мое ръководство още през 2020 г. стартира един проект, който изграждаме по швейцарската програма за качеството на въздуха и автоматичните станции. Изключително амбициозен проект. Смятам, че ще имаме една от най-съвременните системи“, обясни екоминистърът.

Министър Карамфилова: В парк "Рила" слагаме камери с цел превенция срещу пожари, но и срещу бракониери - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„За първи път в парк „Рила“ инсталираме камери за високодалечно наблюдение. Основната им функция е не само превенция срещу пожарите, но и превенция срещу бракониерството. Изграждаме този проект съвместно с ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, каза в „Тази сутрин“ по bTV министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.

„Активно заедно с горските стопанства стартирахме изключително активна кампания, свързана с превенцията на горските пожари. Фокусът е насочен към националните паркове“, каза тя.

"Относно системата за качеството на въздуха – за първи път под мое ръководство още през 2020 г. стартира един проект, който изграждаме по швейцарската програма за качеството на въздуха и автоматичните станции. Изключително амбициозен проект. Смятам, че ще имаме една от най-съвременните системи“, обясни екоминистърът.

Миналата година е подписано споразумението и проектът вече тече. Очаква се до две години да има пълно покритие, включително ще има система, която да дава ранно предупреждение какво е качеството на въздуха по един разбираем начин през мобилно приложение и разширяване на точките за мониторинг.

„По отношение на точките за мониторинг на водите - в управленската ни програма ние планираме да има общ център за наблюдение, включително чрез използване на сателитни данни. Елементът, който ни касае, е по линия на комплексните и значими язовири. В същото време по поречието на реките“, каза още Росица Карамфилова.

По думите ѝ е забавен проект за мониторингово наблюдение по поречието на 12 реки.

„В момента работим да имаме и единен орган, който да отговаря за почистването на реките на територията на цялата страна“, уточни министърът на околната среда.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Още повече €С, още повече следене

    13 4 Отговор
    Даже сред природата човек вече не може да има усамотение и спокойствие... Мунчовци им кажи и повече не ги обиждай.

    09:46 07.08.2026

  • 2 Сандо

    12 3 Отговор
    Тотално следене на хората,оправдавано като грижа за тях и тяхната сигурност.Добре дошли в "1984"!!!А години наред ви лъгаха най-нагло,че книгата била написана за социализма,дано сега поне някоя гънка в мозъка ви да реагира.

    09:47 07.08.2026

  • 3 измислено е

    8 1 Отговор
    ХОРА палят и слънцето обвиняват, всичко измислено предварително и камерите са за друга цел

    09:49 07.08.2026

  • 4 Кой Раз !

    8 2 Отговор
    Пър !

    Дя ?

    Тая Държава ?

    Че Стигнахме !

    До тук ?

    09:52 07.08.2026

  • 5 Изи

    11 1 Отговор
    Нека Карамфилката ДА СЛОЖИ КАМЕРИ ПРИ КОРУМПИРАНИТЕ МИНИСТРИ КОИТО НЕ КУПУВАТ ВЪЗДУШНИ ПОЖАРНИ И НЕ ИЗГРАЖДАТ НОВ НАЦИОНАЛЕН СТАДИОН. Защото бързо си внасят комисионните и огромните заплати в чужди банки.Когато няма правителство, може би по малко крадат министрите. По добре да стане война отколкото да ни ограбват безнаказано джендъри, които не знаят от какъв пол са.

    Коментиран от #12, #17

    09:56 07.08.2026

  • 6 От тази

    11 0 Отговор
    екология е заприличала на увяхнал карамфил .

    10:06 07.08.2026

  • 7 Запознат

    8 1 Отговор
    Реално слагате камери за да шпионирате хората,като част от система за масов шпионаж над хората,с който трябва да свикнат постепенно.А се оправдаваш с други,фалшиви причини.

    10:07 07.08.2026

  • 8 Голям

    3 5 Отговор
    Ами време беше, трябва навсякъде да има напълно автономни соларни камери, които навреме да ловят боклуците бракониери и тези които палят пожарите, щото когато са мнозинство се получават такива идиотщини, като спечелените избори от русофилът-идиот румен радев и "Прогресивна България".

    10:23 07.08.2026

  • 9 Хмм

    6 1 Отговор
    Камери против подпалвачи и бракониери във парк Рила. Тая министърка от учителка в детска градина ли е излязла, незнам ама по тази логика да взема да сложа една камера да следя поляната за дупедати и министри, имам по голям шанс без майтап

    10:26 07.08.2026

  • 10 баба Яга

    7 0 Отговор
    Само огледала недей слагай, че ако си видиш отражението, ще замръзнеш.

    10:26 07.08.2026

  • 11 Даката

    2 8 Отговор
    В целият свят е така, камери има навсякъде, единствените, които са против камерите са бракониерите, терористите и пироманите, които се кефят на пожари... всичката измет която е извън закона се притеснява да не ги хванат в издънка.

    10:30 07.08.2026

  • 12 Тъпото руско говедо

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "Изи":

    Това русофилите сте ужасни хора, явно прихващате от своя идол путин и искате войни навсякъде и в България също... нещастници такива, защо сте такива ужасни хора?

    10:40 07.08.2026

  • 13 в Рила месното население и прииждащото

    2 2 Отговор
    сигурно най много палят пожари , отмъкват дървесина , скубят гъби , търсят слитъци злато , крадат риба , сърни, зайци , раци . една камера на точното място ще хване някоя дебелана да бере малини . ето сега е момента да се инвестира във фирма за планински камери . явно цялата там ПСС , еко рейнджър , горски , лесничеи и каквото там има и работи на терен не успява да види някакво престъпление 20 г . но парка си е добре . нищо му няма .

    11:09 07.08.2026

  • 14 Гарганел

    2 2 Отговор
    Айдеее бракониерите изгоряха. Те не се спират,там се ловува целогодишно.

    11:10 07.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Емо

    1 0 Отговор
    Ей, вече и в планината да не можеш да останеш сам. Трябва да те снима и като ходиш до тоалетна "простор" в храстите, после да те разпознае и да ти прати фиш за глоба.

    11:30 07.08.2026

  • 17 емо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Изи":

    Всъщност даваш доста добра идея - за министри, държавна администрация - във всяка стая и всеки кабинет - да се сложи камера, достъпна публично през интернет. Да ги гледаме кво толкова работят по цял ден. Има правно основание - всеки работодател слага камери да гледа служителите си как работят. Кой не иска до го гледат с камери, да си подава оставката.

    11:33 07.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Вайори и клюкари

    0 0 Отговор
    Сте с тия камери. Само простотии и пари на вятъра. Нали има сумати държавни служители в Рила планина , те какво работят?

    13:34 07.08.2026

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