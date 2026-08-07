Министър Карамфилова: В парк "Рила" слагаме камери с цел превенция срещу пожари, но и срещу бракониери

„За първи път в парк „Рила“ инсталираме камери за високодалечно наблюдение. Основната им функция е не само превенция срещу пожарите, но и превенция срещу бракониерството. Изграждаме този проект съвместно с ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, каза в „Тази сутрин“ по bTV министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.

„Активно заедно с горските стопанства стартирахме изключително активна кампания, свързана с превенцията на горските пожари. Фокусът е насочен към националните паркове“, каза тя.

"Относно системата за качеството на въздуха – за първи път под мое ръководство още през 2020 г. стартира един проект, който изграждаме по швейцарската програма за качеството на въздуха и автоматичните станции. Изключително амбициозен проект. Смятам, че ще имаме една от най-съвременните системи“, обясни екоминистърът.

Миналата година е подписано споразумението и проектът вече тече. Очаква се до две години да има пълно покритие, включително ще има система, която да дава ранно предупреждение какво е качеството на въздуха по един разбираем начин през мобилно приложение и разширяване на точките за мониторинг.

„По отношение на точките за мониторинг на водите - в управленската ни програма ние планираме да има общ център за наблюдение, включително чрез използване на сателитни данни. Елементът, който ни касае, е по линия на комплексните и значими язовири. В същото време по поречието на реките“, каза още Росица Карамфилова.

По думите ѝ е забавен проект за мониторингово наблюдение по поречието на 12 реки.

„В момента работим да имаме и единен орган, който да отговаря за почистването на реките на територията на цялата страна“, уточни министърът на околната среда.