Министър Карамфилова: В парк "Рила" слагаме камери с цел превенция срещу пожари, но и срещу бракониери

„За първи път в парк „Рила“ инсталираме камери за високодалечно наблюдение. Основната им функция е не само превенция срещу пожарите, но и превенция срещу бракониерството. Изграждаме този проект съвместно с ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, каза в „Тази сутрин“ по bTV министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.
„Активно заедно с горските стопанства стартирахме изключително активна кампания, свързана с превенцията на горските пожари. Фокусът е насочен към националните паркове“, каза тя.
"Относно системата за качеството на въздуха – за първи път под мое ръководство още през 2020 г. стартира един проект, който изграждаме по швейцарската програма за качеството на въздуха и автоматичните станции. Изключително амбициозен проект. Смятам, че ще имаме една от най-съвременните системи“, обясни екоминистърът.
Миналата година е подписано споразумението и проектът вече тече. Очаква се до две години да има пълно покритие, включително ще има система, която да дава ранно предупреждение какво е качеството на въздуха по един разбираем начин през мобилно приложение и разширяване на точките за мониторинг.
„По отношение на точките за мониторинг на водите - в управленската ни програма ние планираме да има общ център за наблюдение, включително чрез използване на сателитни данни. Елементът, който ни касае, е по линия на комплексните и значими язовири. В същото време по поречието на реките“, каза още Росица Карамфилова.
По думите ѝ е забавен проект за мониторингово наблюдение по поречието на 12 реки.
„В момента работим да имаме и единен орган, който да отговаря за почистването на реките на територията на цялата страна“, уточни министърът на околната среда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Още повече €С, още повече следене
09:46 07.08.2026
2 Сандо
09:47 07.08.2026
3 измислено е
09:49 07.08.2026
4 Кой Раз !
Дя ?
Тая Държава ?
Че Стигнахме !
До тук ?
09:52 07.08.2026
5 Изи
Коментиран от #12, #17
09:56 07.08.2026
6 От тази
10:06 07.08.2026
7 Запознат
10:07 07.08.2026
8 Голям
10:23 07.08.2026
9 Хмм
10:26 07.08.2026
10 баба Яга
10:26 07.08.2026
11 Даката
10:30 07.08.2026
12 Тъпото руско говедо
До коментар #5 от "Изи":Това русофилите сте ужасни хора, явно прихващате от своя идол путин и искате войни навсякъде и в България също... нещастници такива, защо сте такива ужасни хора?
10:40 07.08.2026
13 в Рила месното население и прииждащото
11:09 07.08.2026
14 Гарганел
11:10 07.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Емо
11:30 07.08.2026
17 емо
До коментар #5 от "Изи":Всъщност даваш доста добра идея - за министри, държавна администрация - във всяка стая и всеки кабинет - да се сложи камера, достъпна публично през интернет. Да ги гледаме кво толкова работят по цял ден. Има правно основание - всеки работодател слага камери да гледа служителите си как работят. Кой не иска до го гледат с камери, да си подава оставката.
11:33 07.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Вайори и клюкари
13:34 07.08.2026