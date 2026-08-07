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Леандро Годой: ЦСКА вече набра шампионски ритъм

Леандро Годой: ЦСКА вече набра шампионски ритъм

7 Август, 2026 06:30 1 133 1

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Доволен съм, щастлив съм, че мога да помагам на отбора

Леандро Годой: ЦСКА вече набра шампионски ритъм - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нападателят на ЦСКА Леандро Годой, който вкара гол и даде асистенция при победата над Макаби Тел Авив с 3:0, разкри как се е стигнало до впечатляващия успех.

"Още от подготовката, ден след ден отборът набира ритъм и се вижда. Мисля, че отборът вече набра шампионски ритъм и го показва с всеки изминал мач", започна аржентинецът.

"Доволен съм, щастлив съм, че мога да помагам на отбора. Дали с гол или асистенция, когато отборът побеждава, е добре", сподели бившият играч на Берое.

"Това е моят пети мач. В нито един момент не съм се чувствал некомфортно, отборът побеждаваше. Хубавото е, че вкарах в такъв важен и решителен мач. Имаме доста широк състав и за момента се справяме добре.Бих казал на феновете да вярват в нас, че отборът е на ниво, но нищо не е решено. Имаме мач в неделя, който е също толкова важен колкото този срещу Макаби Тел Авив", завърши Годой.


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