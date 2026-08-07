Зрелище в небето: Персеидите достигат своя пик

Лятното небе се подготвя за едно от най-красивите и популярни астрономически събития на годината. Максимумът на емблематичния метеорен поток Персеиди ще настъпи в нощта на 12 срещу 13 август 2026 г., като честотата на падащите звезди ще се засилва с наближаването на сутрешните часове. Новината съобщи за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в Катедра "Астрономия" към СУ "Св. Климент Охридски".

Тази година любителите на нощните гледки ще имат изключителен късмет. По време на пика Луната ще бъде във фаза новолуние, което гарантира напълно тъмен небосвод, без лунна светлина, през цялата нощ - идеален съюзник за ловците на метеори, пише plovdiv24.bg.

Три метеорни потока в една нощ и следа от комета

Освен ярките Персеиди, в същата августовска нощ наблюдателите ще могат да уловят и "падащи звезди" от още два по-слаби потока:

Южни делта-Аквариди (пик на 31 юли)

Алфа-Каприкорниди (пик на 31 юли)

Метеорният поток Персеиди остава активен в периода от 17 юли до 24 август. Феноменът се задвижва, когато Земята пресича космическите роеве от прахови частици, отделили се от кометата 109P/Суифт-Тътъл. Това небесно тяло е с дълъг период и преминава в най-близката си точка до Слънцето веднъж на 133 години, като за последен път това се случи през декември 1992 г.

Кои планети ще светят най-ярко през август?

Августовските нощи ще предложат и отлична видимост към някои от най-ярките планети в Слънчевата система:

На 15 август планетата ще достигне своята максимална източна елонгация. Тя ще се вижда на запад най-дълго след залез слънце, а през телескоп дискът ѝ ще изглежда осветен точно наполовина;Меркурий преди разсъмване: Макар обикновено да е трудно достъпен, той все още се наблюдава сравнително удобно на изток в края на нощите, позициониран близо до съзвездията Близнаци и Рак;Юпитер в зората: В момента се губи в утринните лъчи, но около средата на месеца ще започне да се вижда на изток рано сутрин в съзвездието Рак.

За най-добро изживяване физиците съветват да изберете място далеч от градските светлини и светлинното замърсяване, като насочите погледа си към небето в часовете след полунощ.