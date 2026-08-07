Спортът по ТВ в петък (7 август)

12.10 Колоездене, обиколка на Полша Евроспорт 2
13.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Великобритания МАХ Спорт 2
16.15 Колоездене, Тур дьо Франс, седми етап, жени Евроспорт 1
17.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Великобритания МАХ Спорт 2
18.45 Етър - Марек Диема спорт
19.00 Тенис, турнир в Монреал МАХ Спорт 1
19.30 Тенис, турнир в Монреал МАХ Спорт 2
21.15 Левски – Локомотив (Пд) Диема спорт
21.30 Бохум – Херта Диема спорт 3
21.45 Уулвърхемптън – Порт Вейл Нова спорт
22.00 Мидързбро – Рексъм Диема спорт 2
22.00 Голф, Уиндъм Евроспорт 2
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