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Спортът по ТВ в петък (7 август)

Спортът по ТВ в петък (7 август)

7 Август, 2026 06:22 1 146 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (7 август) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.10 Колоездене, обиколка на Полша Евроспорт 2

13.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Великобритания МАХ Спорт 2

16.15 Колоездене, Тур дьо Франс, седми етап, жени Евроспорт 1

17.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Великобритания МАХ Спорт 2

18.45 Етър - Марек Диема спорт

19.00 Тенис, турнир в Монреал МАХ Спорт 1

19.30 Тенис, турнир в Монреал МАХ Спорт 2

21.15 Левски – Локомотив (Пд) Диема спорт

21.30 Бохум – Херта Диема спорт 3

21.45 Уулвърхемптън – Порт Вейл Нова спорт

22.00 Мидързбро – Рексъм Диема спорт 2

22.00 Голф, Уиндъм Евроспорт 2


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