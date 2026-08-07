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Жоел Цварц: Няма тайна за силния ми удар, в съблекалнята имаме много диджеи

Жоел Цварц: Няма тайна за силния ми удар, в съблекалнята имаме много диджеи

7 Август, 2026 07:00 1 527 10

  • цска-
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  • футбол-
  • макаби тел ави

Видях един много добър отбор на ЦСКА

Жоел Цварц: Няма тайна за силния ми удар, в съблекалнята имаме много диджеи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Таранът на ЦСКА Жоел Цварц логично бе много доволен от успеха с 3:0 над Макаби Тел Авив. Той отбеляза третото попадение в срещата.

„Видях един много добър отбор на ЦСКА. Представихме се като едно цяло. Свършихме добре работата си. Борихме се един за друг, за всеки метър на терена. Опитвахме се печелим всяка топка. Играхме по начина, по който се подготвихме за този мач“, започна бившият играч на Локомотив Пловдив.

„Христо Янев ми каза да продължа по този начин, защото върша добра работа и помагам на отбора. В съблекалнята имаме много диджеи - Лео Перейра, Исак Соле, Джеймс Ето о. Цялостното настроение е много добро“, каза с усмивка той.

„Няма тайна за силния ми удар. Опитвам се да бъда фокусиран в тренировките и да показвам качествата си на терена. Чувстам се много щастлив към момента. Приеха ме по добър начин в ЦСКА, тренировките са страхотни, съотборниците – също“, завърши той.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Артилерист

    19 1 Отговор
    Похвално! ЦСКА се завръща! Янев е истински цесекар. Той знае какъв е бил и какъв трябва да бъде ЦСКА. Само тези над него не трябва да му пречат, а да му помагат. Напред, армейци!

    Коментиран от #3

    07:09 07.08.2026

  • 2 Гост

    13 1 Отговор
    В израелска медия пише, че отбора им е бил демотивиран, заради липсата на Сагив Йехезкел и Рой Ревиво. За пръв път е пуснал Звика Росен, които е допуснал много грешки. Хубав момент са уловили ЦСКА, малко и късмет, но играха и добре. Капитана на Макаби в първата минутата и още два пъти беше сам срещу вратаря и не уцели вратата.

    07:20 07.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Вероятно

    2 14 Отговор

    До коментар #3 от "Левски 1914":

    се завръща в Етрополе, носталгия.

    Коментиран от #7

    07:48 07.08.2026

  • 5 Амии, аз CSKA откакто се помня🇧🇬

    15 1 Отговор
    головете на ЦСКА бяха клас, особено тва воле от въздуха, бате.

    07:51 07.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А пък вие

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Вероятно":

    си оправете ,, козирката"на говедарника!

    08:00 07.08.2026

  • 8 Искам

    4 17 Отговор
    Искам да купя емблемата на Литекс Ловеч , но ми казаха че Цска-Литекс София е собственик и не може. Те били истинското Литекс. Вчера купили старата емблема на закрития ЦСКА София и сега ще ги питам пак да ми продадат тяхната на Литекс Ловеч, щото ги било срам от името Литекс. Ловеч бил селки отбор, а те искали да се казват Цска София и си купили емблемата и вече се имали за оригинален отбор от София.

    Коментиран от #9

    08:04 07.08.2026

  • 9 Мисля че

    2 9 Отговор

    До коментар #8 от "Искам":

    има останали лимитирани бройки емблеми на на Етрополе, не съм сигурен трябва да провериш.

    08:27 07.08.2026

  • 10 Някой

    1 1 Отговор
    Гледах само начални части. Бе ми прекалено скучен мача - приличаше на тренировка - може би и заради липсата на публика. Очаквах еврейският отбор да е на нивото на този срещу Лудогорец, а нищо общо. Гола вода защити и на двата отбора. Разликата бе в завършващите удари. Онези още в 1-2 минута изскача сам нападател и шутира или повежда и топката отива на 90 и нещо градуса от посока на вратата. До 4 минута можеха евреите да водят 2:0. На разни пасове напред тотално се дънеше защитата. От второто полувреме гледах само начална част. После на репортаж още един абсурден пропуск за евреите. На тези и Христо Йовов ще им завиди. Както е израза, от дузпа в тъч. Ефективността бе разликата. Но българският отбор си спечели и това е добре за футбола ни.

    09:05 07.08.2026

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