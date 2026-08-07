Жоел Цварц: Няма тайна за силния ми удар, в съблекалнята имаме много диджеи

Таранът на ЦСКА Жоел Цварц логично бе много доволен от успеха с 3:0 над Макаби Тел Авив. Той отбеляза третото попадение в срещата.

„Видях един много добър отбор на ЦСКА. Представихме се като едно цяло. Свършихме добре работата си. Борихме се един за друг, за всеки метър на терена. Опитвахме се печелим всяка топка. Играхме по начина, по който се подготвихме за този мач“, започна бившият играч на Локомотив Пловдив.

„Христо Янев ми каза да продължа по този начин, защото върша добра работа и помагам на отбора. В съблекалнята имаме много диджеи - Лео Перейра, Исак Соле, Джеймс Ето о. Цялостното настроение е много добро“, каза с усмивка той.

„Няма тайна за силния ми удар. Опитвам се да бъда фокусиран в тренировките и да показвам качествата си на терена. Чувстам се много щастлив към момента. Приеха ме по добър начин в ЦСКА, тренировките са страхотни, съотборниците – също“, завърши той.