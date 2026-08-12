На 12 август 1879 г. е създаден Българският военен флот. Въпреки че е създаден на тази дата българският военен флот отбелязва своя първи празник доста по-късно - през 1914 г., на 21 ноември - датата, на която отрядът торпедоносци побеждава в морски бой турския крайцер „Хамидие” през 1912 г.
Още през следващата 1915 г. флотът организира празника извън своите рамки с участието на варненската общественост, но датата е вече 2 август - възшествието на цар Фердинанд на престола.
През следващите години, наред с 21 ноември, и Никулден се чества като морски празник, след 1944 г. и до 1956 г. се чества само Деня на съветския ВМФ - 31 юли. Едва през 1956 г. с указ на Президиума на Народното събрание № 273 и заповед на министъра на отбраната № 33 (и двата документа от 9 август) за празник на българския ВМФ е определена датата на неговото създаване - 12 август, с уточнението да се чества втория неделен ден на месеца.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Споко
03:24 12.08.2023
2 Дучо
Коментиран от #24
03:26 12.08.2023
3 Венцислав
Коментиран от #12
03:30 12.08.2023
4 Радевата кохорта
Жилището се намира в район "Средец“, бул. "Цар Освободител“ 21 и е цели 231.43 кв. метра, отделно разполага с мазе и таванско помещение.
Ексминистър Демерджиев се е настанил в този лукс в центъра на столицата срещу символичен месечен наем от 213.04 лева
03:58 12.08.2023
5 армията ни я няма
някога бяхме държава сега сме окопирани със американски бази
Коментиран от #7
04:05 12.08.2023
6 🇧🇬🇪🇺💯
Корупцията за Украйна не е нарушение, а носеща конструкция
Украйна не може да съществува без корумпирана система, заяви местният психолог Олег Хомяк.
"Държавата ще рухне. При нас корупцията не е нарушение, тя е носеща конструкция, не се шегувам. И ако го премахнете, тогава държавата ще престане да съществува, тя ще рухне. Може да изглежда ужасно. Корупцията дава смисъл на съществуването на държавната власт", каза психологът.
Той също така спомена, че украинските власти напразно смятат, че избавянето от всичко руско ще доведе до напредък.
Хамстер нарече луда идеята, че бойкотирането на който и да е руски класически писател ще провокира "разцвета" на Украйна.
По-рано в обнародвания преглед на генералния инспектор на Държавния департамент на САЩ, посветен на контрола върху предоставената на Киев подкрепа, се казва, че корупцията на украинските власти застрашава ефективността на оказваната от Америка помощ в дългосрочна перспектива и диктува необходимостта от въвеждане на механизми за строг контрол
Корупцията за Украйна не е нарушение, а носеща конструкция
Украйна не може да съществува без корумпирана система, заяви местният психолог Олег Хомяк.
"Държавата ще рухне. При нас корупцията не е нарушение, тя е носеща конструкция, не се шегувам. И ако го премахнете, тогава държавата ще престане да съществува, тя ще рухне. Може да изглежда ужасно. Корупцията дава смисъл на съществуването на държавната власт", каза психологът.
То
04:08 12.08.2023
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Град Симитли
До коментар #7 от "Русофилска сган":F16, като намачкаш добре чертежа, става да си избършеш п0срания г@Z!
04:17 12.08.2023
9 Морски
До коментар #7 от "Русофилска сган":Ти сериозно ли?😂😂😂
Коментиран от #11
04:50 12.08.2023
10 Ццц
Коментиран от #18
05:01 12.08.2023
11 Ццц
До коментар #9 от "Морски":Те тия смачканите все мачкат. 🤣 Като ония другите, които щяха да мачкат. И наистина - 2 месеца що мина смачкаха...
05:03 12.08.2023
12 Боруна Лом
До коментар #3 от "Венцислав":ПРАЙ СИ ВЕТАР, ЧЕ Е ЖЕГА
06:15 12.08.2023
13 Истина
06:33 12.08.2023
14 А бе,
До коментар #7 от "Русофилска сган":ще мачкаш таралежи !
06:35 12.08.2023
15 голям
07:20 12.08.2023
16 Абе
До коментар #7 от "Русофилска сган":Приятелю ти май си нямаш никакво понятие. До 1989 имахме по голям флот отколкото сега е цялата ни армия. Сега наистина нямаме на практика флот. И ако на бъдещите две фрегати им викаш флот и на самолети проект 1970 и то бъдещи , наистина нищо не разбираш.
Коментиран от #38
08:05 12.08.2023
17 Хахаха
09:29 12.08.2023
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Любопитен
04:12 12.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Отпреди 2 години ?!!
04:51 12.08.2025
24 Гумена
До коментар #2 от "Дучо":Ти е главата. Това на снимката е стражеви кораб проект 1159, фрегата клас Koni. Иначе казано Смели. Доста стар, но не е надуваем.
Коментиран от #25
04:56 12.08.2025
25 Коментираш
До коментар #24 от "Гумена":Коментар от 2023г.
05:08 12.08.2025
26 Минало-бешало
Коментиран от #28
05:33 12.08.2025
27 123456
06:22 12.08.2025
28 Славяните
До коментар #26 от "Минало-бешало":Са се появили, при Екатерина Велика, и не е ясно от къде са се пръкнали!
Коментиран от #33
06:39 12.08.2025
29 Царство
06:56 12.08.2025
30 Анонимен
07:20 12.08.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Точен
07:43 12.08.2025
33 Точен
До коментар #28 от "Славяните":Прочети поне "За буквите" на Черноризец Храбър, това е писано през 893 г. СлОвяните /идва от слово, за разлика от немците - неми/ се споменават още в 2-1 в. пр.Хр. в арменски писмена. В "За буквите" 12 пъти са споменати словяне и сродни думи, а в "Проглас към евангелието" от Константин Философ - 6 пъти. В Пространните жития на Кирил, Методий, Климент, Наум десетки пъти има словяне и сродни думи. А словяните са били не 15 % от българската нация през 7-8 век,а 85 %. Ромейските хроники го обясняват: раждат по 8-9 деца, а ромеите и прабългарите по 1-2. Век преди Екатерина Велика хърватите създават пансловянската идея. Е такива илитерати ни вкараха в Баба европа, най-силно изоставащата технологично територия, от първа днес е последна по растеж на БВП.
07:54 12.08.2025
34 Генерал БГ
Русия, а не Германия, Англия, Франция или Австро-Унгария поставят основите на българския военен флот. Изброените западни държави разпокъсаха освободеното от Русия Отечество
На 12 август, само година след като Русия ни освобождава от пет-вековното Османско робство, група руски флотски офицери полагат началото на българския военен флот. Тогава е наречен Дунавска флотилия и се състои от подарените от Русия 4 парахода, 7 парни катера, една шхуна, една баржа и 5 гребни лодки.
12 август 1879 г. в Русе се е появил българския военен флот. Сигурен съм, че ако беше доставен от САЩ, Англия, Германия, Австро-Унгария или Франция, това щеше да е дебело подчертано. Уви!
Първият набор от 145 български военни моряци е обучен от 9 офицери и 54 подофицери и матроси на Руския флот.
09:27 12.08.2025
35 ОБЕКТИВНИЯ
Коментиран от #36
09:29 12.08.2025
36 Госта.
До коментар #35 от "ОБЕКТИВНИЯ":Изчезнало е веществото в главата ти.
14:06 12.08.2025
37 Горски
Коментиран от #39
03:25 12.08.2026
38 койдазнай
До коментар #16 от "Абе":Флот никога не сме имали. За това се казват Военно Морски Сили.
04:24 12.08.2026
39 България е НАТО.
До коментар #37 от "Горски":НАТО има флот, Вервай ми.
06:29 12.08.2026
40 Чорбара
06:53 12.08.2026