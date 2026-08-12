Новини
България »
12 август 1879 г. - Царство България има боен флот

12 август 1879 г. - Царство България има боен флот

12 Август, 2026 03:12 4 344 40

  • боен флот-
  • царство българия

Нова морска сила в Черно море

12 август 1879 г. - Царство България има боен флот - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 12 август 1879 г. е създаден Българският военен флот. Въпреки че е създаден на тази дата българският военен флот отбелязва своя първи празник доста по-късно - през 1914 г., на 21 ноември - датата, на която отрядът торпедоносци побеждава в морски бой турския крайцер „Хамидие” през 1912 г.

Още през следващата 1915 г. флотът организира празника извън своите рамки с участието на варненската общественост, но датата е вече 2 август - възшествието на цар Фердинанд на престола.

През следващите години, наред с 21 ноември, и Никулден се чества като морски празник, след 1944 г. и до 1956 г. се чества само Деня на съветския ВМФ - 31 юли. Едва през 1956 г. с указ на Президиума на Народното събрание № 273 и заповед на министъра на отбраната № 33 (и двата документа от 9 август) за празник на българския ВМФ е определена датата на неговото създаване - 12 август, с уточнението да се чества втория неделен ден на месеца.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Споко

    42 11 Отговор
    Сега и рибари нямаме даже..

    03:24 12.08.2023

  • 2 Дучо

    42 12 Отговор
    А сега имаме гумени лодки от кауфланд и то подарени

    Коментиран от #24

    03:26 12.08.2023

  • 3 Венцислав

    22 61 Отговор
    От царство БГ стана руска гоберния и се напълни с русофили майцепродажници.

    Коментиран от #12

    03:30 12.08.2023

  • 4 Радевата кохорта

    9 21 Отговор
    Бившият вътрешен министър в служебното правителство на Румен Радев Иван Демерджиев е получил, със заповед на служебния министър Иван Шишков, луксозен държавен апартамент в центъра на София.

    Жилището се намира в район "Средец“, бул. "Цар Освободител“ 21 и е цели 231.43 кв. метра, отделно разполага с мазе и таванско помещение.

    Ексминистър Демерджиев се е настанил в този лукс в центъра на столицата срещу символичен месечен наем от 213.04 лева

    03:58 12.08.2023

  • 5 армията ни я няма

    44 14 Отговор
    12 август 1879 може да сме имали флот ама 2023 година нямаме и помен от боен кораб , всичко изпродадоха краварските слуги, всичко и самолети и кораби и подводници
    някога бяхме държава сега сме окопирани със американски бази

    Коментиран от #7

    04:05 12.08.2023

  • 6 🇧🇬🇪🇺💯

    14 9 Отговор
    🇧🇬България като Украйна.🇺🇦
    Корупцията за Украйна не е нарушение, а носеща конструкция
    Украйна не може да съществува без корумпирана система, заяви местният психолог Олег Хомяк.
    "Държавата ще рухне. При нас корупцията не е нарушение, тя е носеща конструкция, не се шегувам. И ако го премахнете, тогава държавата ще престане да съществува, тя ще рухне. Може да изглежда ужасно. Корупцията дава смисъл на съществуването на държавната власт", каза психологът.
    Той също така спомена, че украинските власти напразно смятат, че избавянето от всичко руско ще доведе до напредък.
    Хамстер нарече луда идеята, че бойкотирането на който и да е руски класически писател ще провокира "разцвета" на Украйна.
    По-рано в обнародвания преглед на генералния инспектор на Държавния департамент на САЩ, посветен на контрола върху предоставената на Киев подкрепа, се казва, че корупцията на украинските власти застрашава ефективността на оказваната от Америка помощ в дългосрочна перспектива и диктува необходимостта от въвеждане на механизми за строг контрол

    Корупцията за Украйна не е нарушение, а носеща конструкция
    Украйна не може да съществува без корумпирана система, заяви местният психолог Олег Хомяк.
    "Държавата ще рухне. При нас корупцията не е нарушение, тя е носеща конструкция, не се шегувам. И ако го премахнете, тогава държавата ще престане да съществува, тя ще рухне. Може да изглежда ужасно. Корупцията дава смисъл на съществуването на държавната власт", каза психологът.
    То

    04:08 12.08.2023

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Град Симитли

    32 8 Отговор

    До коментар #7 от "Русофилска сган":

    F16, като намачкаш добре чертежа, става да си избършеш п0срания г@Z!

    04:17 12.08.2023

  • 9 Морски

    18 4 Отговор

    До коментар #7 от "Русофилска сган":

    Ти сериозно ли?😂😂😂

    Коментиран от #11

    04:50 12.08.2023

  • 10 Ццц

    27 7 Отговор
    А тоя флот от небето ли падна или някой ни го е дал? Байдън е бил на 14 години през 1879 г., та не е той. Може би авторът с псевдоним "историк" ще ни запознае?

    Коментиран от #18

    05:01 12.08.2023

  • 11 Ццц

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "Морски":

    Те тия смачканите все мачкат. 🤣 Като ония другите, които щяха да мачкат. И наистина - 2 месеца що мина смачкаха...

    05:03 12.08.2023

  • 12 Боруна Лом

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Венцислав":

    ПРАЙ СИ ВЕТАР, ЧЕ Е ЖЕГА

    06:15 12.08.2023

  • 13 Истина

    20 4 Отговор
    12 август 2023 г. - България отдавна няма боен флот !

    06:33 12.08.2023

  • 14 А бе,

    12 5 Отговор

    До коментар #7 от "Русофилска сган":

    ще мачкаш таралежи !

    06:35 12.08.2023

  • 15 голям

    2 4 Отговор
    праз ...

    07:20 12.08.2023

  • 16 Абе

    25 4 Отговор

    До коментар #7 от "Русофилска сган":

    Приятелю ти май си нямаш никакво понятие. До 1989 имахме по голям флот отколкото сега е цялата ни армия. Сега наистина нямаме на практика флот. И ако на бъдещите две фрегати им викаш флот и на самолети проект 1970 и то бъдещи , наистина нищо не разбираш.

    Коментиран от #38

    08:05 12.08.2023

  • 17 Хахаха

    26 11 Отговор
    Създаден е......Кой го е създал или с чия помощ е създаден? Пак е Русия в основата на българския флот. Жалки, жалки страхливци - русофоби....Страхувате се от собственната си история.

    09:29 12.08.2023

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Любопитен

    9 1 Отговор
    С какви плавателни съдове е създаден за първи път този флот? Преди август 1879 г. били ли са обучавани хора, които да постъпят на служба в него? Тези подрбности са интересни. Трябва също така да се уточни, че това е боен флот на Третата българска държава. Вероятно историците поназнайват нещо за флот на Първата и особено на Втората ни държава. Аз не съм историк, но чета от любопитство такава книжнина и от нея научих, че през 14-и век деспот Момчил е имал свой флот в Бяло море. Специалистите сигурно знаят много повече факти.

    04:12 12.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Отпреди 2 години ?!!

    6 1 Отговор
    Защо само три коментара са от днес, а останалите са от 2023 г.?!

    04:51 12.08.2025

  • 24 Гумена

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дучо":

    Ти е главата. Това на снимката е стражеви кораб проект 1159, фрегата клас Koni. Иначе казано Смели. Доста стар, но не е надуваем.

    Коментиран от #25

    04:56 12.08.2025

  • 25 Коментираш

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Гумена":

    Коментар от 2023г.

    05:08 12.08.2025

  • 26 Минало-бешало

    2 3 Отговор
    Славяните, които са били около 15% от народа на Първата българска държава, дали в случай на нужда са образували флот от техните лодки-еднодръвки?

    Коментиран от #28

    05:33 12.08.2025

  • 27 123456

    3 0 Отговор
    Пуснвтв възпоментелната бележка отново - но я редактирайте в минало време ! МИНАЛО СВЪРШЕНО ПРИКЛЮЧИЛО!

    06:22 12.08.2025

  • 28 Славяните

    3 5 Отговор

    До коментар #26 от "Минало-бешало":

    Са се появили, при Екатерина Велика, и не е ясно от къде са се пръкнали!

    Коментиран от #33

    06:39 12.08.2025

  • 29 Царство

    6 7 Отговор
    България е била просперираща държава ноооо след 44 ГД като идват СССР и комунистите избиват интелигенцията и ние до ден днешен сме КАТО КОННИКА БЕЗ ГЛАВА....

    06:56 12.08.2025

  • 30 Анонимен

    2 0 Отговор
    Срамно пренебрежително!

    07:20 12.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Точен

    4 1 Отговор
    Това падение на Българския ВМФ, което е сега, никога не е било в новата ни военна история. Като 5-то поколение варненец, с двама дядовци, служили във военния флот, ми идва само една мисъл: всички евроатлантици в Белене...

    07:43 12.08.2025

  • 33 Точен

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Славяните":

    Прочети поне "За буквите" на Черноризец Храбър, това е писано през 893 г. СлОвяните /идва от слово, за разлика от немците - неми/ се споменават още в 2-1 в. пр.Хр. в арменски писмена. В "За буквите" 12 пъти са споменати словяне и сродни думи, а в "Проглас към евангелието" от Константин Философ - 6 пъти. В Пространните жития на Кирил, Методий, Климент, Наум десетки пъти има словяне и сродни думи. А словяните са били не 15 % от българската нация през 7-8 век,а 85 %. Ромейските хроники го обясняват: раждат по 8-9 деца, а ромеите и прабългарите по 1-2. Век преди Екатерина Велика хърватите създават пансловянската идея. Е такива илитерати ни вкараха в Баба европа, най-силно изоставащата технологично територия, от първа днес е последна по растеж на БВП.

    07:54 12.08.2025

  • 34 Генерал БГ

    4 2 Отговор
    Какво са ви спестили:
    Русия, а не Германия, Англия, Франция или Австро-Унгария поставят основите на българския военен флот. Изброените западни държави разпокъсаха освободеното от Русия Отечество
    На 12 август, само година след като Русия ни освобождава от пет-вековното Османско робство, група руски флотски офицери полагат началото на българския военен флот. Тогава е наречен Дунавска флотилия и се състои от подарените от Русия 4 парахода, 7 парни катера, една шхуна, една баржа и 5 гребни лодки.
    12 август 1879 г. в Русе се е появил българския военен флот. Сигурен съм, че ако беше доставен от САЩ, Англия, Германия, Австро-Унгария или Франция, това щеше да е дебело подчертано. Уви!

    Първият набор от 145 български военни моряци е обучен от 9 офицери и 54 подофицери и матроси на Руския флот.

    09:27 12.08.2025

  • 35 ОБЕКТИВНИЯ

    4 3 Отговор
    По царско време е имало много неща които в последствие при СЪВЕТСКАТА ОКУПАЦИЯ изчезват!

    Коментиран от #36

    09:29 12.08.2025

  • 36 Госта.

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "ОБЕКТИВНИЯ":

    Изчезнало е веществото в главата ти.

    14:06 12.08.2025

  • 37 Горски

    3 1 Отговор
    Българската Армия е създадена по заповед на Руския император Александър II , и преведена в изпълнение с указ на руския княз Дондуков. 1879 г 4 парахода, 7 парни катера, една шхуна, една баржа и пет гребни лодки. 2024 г 5 гребни лодки и 10 адмирала. И сега 147 години по- късно имаме 20 стари руски кораба и 2 белгийски бракми и една потънала подводница.... Ааа Да! Имаме и 2 хеликоптера - летни, защото нямат антиобледеняваща система. А надуваемите лодки са ни подарък от САЩ.

    Коментиран от #39

    03:25 12.08.2026

  • 38 койдазнай

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Абе":

    Флот никога не сме имали. За това се казват Военно Морски Сили.

    04:24 12.08.2026

  • 39 България е НАТО.

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Горски":

    НАТО има флот, Вервай ми.

    06:29 12.08.2026

  • 40 Чорбара

    1 0 Отговор
    Факти тогава България е княжество,неграмотници!

    06:53 12.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове