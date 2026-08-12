12 август 1879 г. - Царство България има боен флот

На 12 август 1879 г. е създаден Българският военен флот. Въпреки че е създаден на тази дата българският военен флот отбелязва своя първи празник доста по-късно - през 1914 г., на 21 ноември - датата, на която отрядът торпедоносци побеждава в морски бой турския крайцер „Хамидие” през 1912 г.

Още през следващата 1915 г. флотът организира празника извън своите рамки с участието на варненската общественост, но датата е вече 2 август - възшествието на цар Фердинанд на престола.

През следващите години, наред с 21 ноември, и Никулден се чества като морски празник, след 1944 г. и до 1956 г. се чества само Деня на съветския ВМФ - 31 юли. Едва през 1956 г. с указ на Президиума на Народното събрание № 273 и заповед на министъра на отбраната № 33 (и двата документа от 9 август) за празник на българския ВМФ е определена датата на неговото създаване - 12 август, с уточнението да се чества втория неделен ден на месеца.