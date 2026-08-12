Новини
България »
Времето днес, прогноза за сряда, 12 август: Жълт код за жеги в цялата страна

Времето днес, прогноза за сряда, 12 август: Жълт код за жеги в цялата страна

12 Август, 2026 03:00 765 11

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Опасни горещини и температури до 38 градуса

Времето днес, прогноза за сряда, 12 август: Жълт код за жеги в цялата страна - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Времето у нас ще бъде слънчево, но изключително горещо. От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обявиха жълт код за опасни горещини за абсолютно всички области на страната. През деня ще преобладава слънчево време, като едва в следобедните часове над западните райони ще се развие временна купеста облачност, но вероятността за валежи остава минимална.

Какви температури ни очакват?

Максималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 33° и 38°. В столицата София термометрите ще достигнат около 34°. Ще духа слаб, а в Източна България – умерен североизточен вятър.

Времето по Черноморието и в планините

  • На морето: По българското крайбрежие времето ще бъде отлично за плаж – слънчево и горещо с максимални температури на въздуха между 29° и 32°. Температурата на морската вода е приятна – около 25°-26°, а вълнението ще бъде умерено (2-3 бала).
  • В планините: Планинските масиви ще предложат слънчево време, но и леко спасение от жегите. На височина 1200 метра максималната температура ще бъде около 27°, а на 2000 метра – около 19°.

Предстоящо захлаждане

Прогнозите на НИМХ показват, че това ще е пикът на жегата за седмицата. Още в четвъртък се очаква усилване на североизточния вятър, с който ще започне да прониква малко по-хладен въздух и на места в Североизточна и Югозападна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    1 3 Отговор
    Жълтопаветните баламурници и тв журналята мисирките яжте мамура на Владко Путин!

    Коментиран от #10

    03:06 12.08.2026

  • 2 Име

    0 2 Отговор
    добър вечер! да ми лапате сиpенясалатаПИШКА тpоловеМРЪСHИ

    03:36 12.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Фют

    1 1 Отговор
    Идеално за пекане.

    04:04 12.08.2026

  • 5 Така е

    0 2 Отговор
    на Преображение у сред лето !

    Коментиран от #11

    04:53 12.08.2026

  • 6 Фют

    0 1 Отговор
    И да помоля правачите, дето правят разни неща, ако не можете да направите 8 милиона евра за мен, не правете нищо за мен, много ви моля.

    05:28 12.08.2026

  • 7 Име

    1 0 Отговор
    Хубав ден!

    06:23 12.08.2026

  • 8 хаберих

    0 0 Отговор
    Младоженката, излизайки от гражданското казва: - Слушай скъпи, наистина не ми хареса тонът, с който каза “Да!”!

    Коментиран от #9

    06:30 12.08.2026

  • 9 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "хаберих":

    Усетила е, че е сметкаджия!

    06:49 12.08.2026

  • 10 я си оближи

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    майонезата по устничките

    06:57 12.08.2026

  • 11 тигонаторя

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Така е":

    уприображениету

    06:58 12.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове