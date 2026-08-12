Времето днес, прогноза за сряда, 12 август: Жълт код за жеги в цялата страна

Времето у нас ще бъде слънчево, но изключително горещо. От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обявиха жълт код за опасни горещини за абсолютно всички области на страната. През деня ще преобладава слънчево време, като едва в следобедните часове над западните райони ще се развие временна купеста облачност, но вероятността за валежи остава минимална.

Какви температури ни очакват?

Максималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 33° и 38°. В столицата София термометрите ще достигнат около 34°. Ще духа слаб, а в Източна България – умерен североизточен вятър.

Времето по Черноморието и в планините

На морето: По българското крайбрежие времето ще бъде отлично за плаж – слънчево и горещо с максимални температури на въздуха между 29° и 32° . Температурата на морската вода е приятна – около 25°-26° , а вълнението ще бъде умерено (2-3 бала).

По българското крайбрежие времето ще бъде отлично за плаж – слънчево и горещо с максимални температури на въздуха между . Температурата на морската вода е приятна – около , а вълнението ще бъде умерено (2-3 бала). В планините: Планинските масиви ще предложат слънчево време, но и леко спасение от жегите. На височина 1200 метра максималната температура ще бъде около 27°, а на 2000 метра – около 19°.

Предстоящо захлаждане

Прогнозите на НИМХ показват, че това ще е пикът на жегата за седмицата. Още в четвъртък се очаква усилване на североизточния вятър, с който ще започне да прониква малко по-хладен въздух и на места в Североизточна и Югозападна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици.