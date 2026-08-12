Времето днес, прогноза за сряда, 12 август: Жълт код за жеги в цялата страна

Времето у нас ще бъде слънчево, но изключително горещо. От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обявиха жълт код за опасни горещини за абсолютно всички области на страната. През деня ще преобладава слънчево време, като едва в следобедните часове над западните райони ще се развие временна купеста облачност, но вероятността за валежи остава минимална.
Какви температури ни очакват?
Максималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 33° и 38°. В столицата София термометрите ще достигнат около 34°. Ще духа слаб, а в Източна България – умерен североизточен вятър.
Времето по Черноморието и в планините
- На морето: По българското крайбрежие времето ще бъде отлично за плаж – слънчево и горещо с максимални температури на въздуха между 29° и 32°. Температурата на морската вода е приятна – около 25°-26°, а вълнението ще бъде умерено (2-3 бала).
- В планините: Планинските масиви ще предложат слънчево време, но и леко спасение от жегите. На височина 1200 метра максималната температура ще бъде около 27°, а на 2000 метра – около 19°.
Предстоящо захлаждане
Прогнозите на НИМХ показват, че това ще е пикът на жегата за седмицата. Още в четвъртък се очаква усилване на североизточния вятър, с който ще започне да прониква малко по-хладен въздух и на места в Североизточна и Югозападна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
Коментиран от #10
03:06 12.08.2026
2 Име
03:36 12.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Фют
04:04 12.08.2026
5 Така е
Коментиран от #11
04:53 12.08.2026
6 Фют
05:28 12.08.2026
7 Име
06:23 12.08.2026
8 хаберих
Коментиран от #9
06:30 12.08.2026
9 Анонимен
До коментар #8 от "хаберих":Усетила е, че е сметкаджия!
06:49 12.08.2026
10 я си оближи
До коментар #1 от "Горски":майонезата по устничките
06:57 12.08.2026
11 тигонаторя
До коментар #5 от "Така е":уприображениету
06:58 12.08.2026