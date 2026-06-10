Умар Соле е съвсем близо до Интер

Интер е съвсем близо до подпис с централния бранител на Удинезе, Умар Соле. Според авторитетни източници от Апенините, "нерадзурите" са на финалната права в преговорите и се очаква сделката да бъде финализирана в най-скоро време.

Интер е готов да извади 20 милиона евро плюс още 2 милиона под формата на бонуси, за да си осигури услугите на 26-годишния французин. В същото време, "Гадзета дело спорт" твърди, че Удинезе настоява за сума от 25 милиона евро. Журналистът Николо Скира разкрива, че Соле вече е постигнал договорка с миланския клуб за контракт до 2031 година, като годишното му възнаграждение ще възлиза на 2,4 милиона евро.

Любопитен детайл е, че трансферът може да бъде реализиран първоначално като наем, с клауза за задължително откупуване, която ще се активира при първата спечелена точка на Интер след февруари догодина. През изминалия сезон Соле впечатли с 38 участия, в които реализира 3 гола и подаде за още едно попадение.

Не е тайна, че "нерадзурите" следят зорко и друг френски футболист от Удинезе – полузащитника Артур Ата. Той е разглеждан като алтернатива на Къртис Джоунс от Ливърпул, а цената му също надхвърля 20 милиона евро. ---