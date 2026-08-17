НОИ: Разходите за пенсии надхвърлиха 6,5 млрд. евро за първите шест месеца

Близо 6,5 милиарда евро са разходите за пенсии от бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за първата половина на 2026, а увеличението спрямо миналата година е 10,2 процента. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).
В структурата на общите разходи те заемат най-голям дял - 6496,0 млн. евро. Броят на пенсионерите за юни 2026 г. е 2 069 079, което е увеличение с 12 701 (0,6%) пенсионери в сравнение със същия месец на предходната година. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за юни 2026 г. е 517,08 евро. Спрямо юни 2025 г. той е по-висок с 42,34 евро (8,9%).
Общата сума на приходите по консолидирания бюджет към юни 2026 г. възлиза на 4105,5 млн. евро. Съпоставени със същия период на 2025 г., те нарастват с 403,1 млн. евро (10,9%). Размерът на извършените разходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за полугодието на 2026 г. е 7280,4 млн. евро. В сравнение с първата половина на миналата година, разходите бележат увеличение с 643,3 млн. евро (9,7%).
Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване към юни 2026 г. са в размер на 735,6 млн. евро. Отчетените разходи са с 38,3 млн. евро (5,5%) повече спрямо същия период на 2025 г.
Нетният размер на трансферите по консолидирания бюджет на ДОО към юни 2026 г. е 3 178,3 млн. евро.
Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към юни 2026 г. възлиза на 39,2 млн. евро. Съпоставени със същия период на 2025 г. приходите нарастват с 2,7 млн. евро. Общо разходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към юни 2026 г. са в размер на 33,8 млн. евро. Извършените разходи са с 4,9 млн. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г. Общата сума на приходите по бюджета на фонда към юни 2026 г. възлиза на 1059,6 хил. евро. Постъпилите са със 185,7 хил. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г.
Общо разходите на фонда към юни 2026 г. са в размер на 670,8 хил. евро, а извършените разходи са с 63,1 хил. евро по-малко в сравнение със същия период на 2025 г.
В началото на август от НОИ съобщиха, че от 1 август 2026 г. е разширен кръгът от лични платежни сметки, по които може да се превеждат парични обезщетения и гарантирани вземания. След тази дата сметката може да бъде водена и от доставчик на платежни услуги, установен в друга държава от Европейското икономическо пространство (ЕИП), включително и по Revolut.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мунчо все в пенсиите се оглежда
Коментиран от #19
10:50 17.08.2026
3 Каквото и Да Кажете !
Не се Кара !
10:51 17.08.2026
4 Работиш
Коментиран от #9
10:55 17.08.2026
5 Макето
10:57 17.08.2026
6 НОИ: а я сметнете като сте почнали
и колко на брой са тези герои
а тез пенсионери не са ли плащали осигурителни вноскИ?
а сметнахте ли колко спестихте от тез хора бачкали много години и благодарение на некадърдната здравна схема са си отишли преди да вземат първа пенция?
а що не кажете къде са пенсионните вноски към вас (не втора пенция)?
където и да погледне човек все некадърност и безхаберие по държавните институции
за които абонираните професори плямпащи премълчават голите истини в тикволандия
10:57 17.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 и награждава мошениците доказани
До коментар #4 от "Работиш":преизбирани от огромни наивни стада които не вдяват че ги мамят
11:00 17.08.2026
10 Анонимен
11:07 17.08.2026
11 А колко са разходите
11:11 17.08.2026
12 Бoтaш бeй
11:14 17.08.2026
13 Малий
11:20 17.08.2026
14 Някой си
Някой ще каже ли?
11:23 17.08.2026
15 Въпрос
11:24 17.08.2026
16 е стига де
11:27 17.08.2026
17 АБЕ
Индексацията на пенсиите трябва да е от 01.01.
И го надигнете малко този така наречен таван,защото и от там крадете от пенсионерите.
11:35 17.08.2026
18 3aKa Пu4E срещу ЕЦБ
11:36 17.08.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Мунчо все в пенсиите се оглежда":А КостOF с НечЕF и БорисOF с ГоранОF,
не се оглеждаха , а направи си чопнаха едни мЕлЕони❗
Ама КЕ лешите откъде да знаете‼️
Коментиран от #22
11:37 17.08.2026
20 разбихте ли кода
11:37 17.08.2026
21 Чорбара
Еми това е, дерзайте.
11:38 17.08.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А КостOF с НейчЕF и БорисOF с ГоранОF,
не се оглеждаха , а направи си чопнаха едни мЕлЕони❗
Ама КЕ лешите откъде да знаете‼️
11:39 17.08.2026
23 Че увеличение с 643,3 млн. евро (9,7%)
11:39 17.08.2026
24 Територията на пенсионния фонд
Коментиран от #30, #33
11:43 17.08.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Даже с лист и молив ще сметнете ограбването ❗
Коментиран от #38
11:45 17.08.2026
26 6,5 млрд. евро
11:45 17.08.2026
27 Фалатко
Коментиран от #29, #34, #45
11:45 17.08.2026
28 6,5 млрд. евро
Коментиран от #32
11:47 17.08.2026
29 Национален осигурителен
До коментар #27 от "Фалатко":Територията няма нужда от пенсии като вас.
11:47 17.08.2026
30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #24 от "Територията на пенсионния фонд":Много работещи и пенсионери са пуснали и имоти под наем🤔❗
Или само наем от квартиранти,
или само доход от заплата или пенсия‼️
Коментиран от #35
11:47 17.08.2026
31 Брейй, пенсион.-отпаднала необходимост
Да покажем, че можем да смятаме, манипулираме, изнасяне данни, които няма нищо общо с реалността.умишлено го правят и затова Асен Василев им е пречка, да го каже както са го учили и са му го преподавали в Харвард.
Какво пречи отчета да е по тоя начин..
800 хил. получават пенсия от 300- 340 евро.
300 хил. - 400-600 евро
100 хиляди от 3000 евро...
Кои професор ги учи в инстутута, как да прасиш справка-анализ и да Манипулираш и лъжеш.
11:48 17.08.2026
32 Генов - още не е заспал!
До коментар #28 от "6,5 млрд. евро":200 бомбардировача б2б.
11:48 17.08.2026
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #24 от "Територията на пенсионния фонд":Типичното " Разделяй и владей!"
11:48 17.08.2026
34 Щото си бил жертва
До коментар #27 от "Фалатко":На детски труд и експлоатация нали ?
Коментиран от #39
11:49 17.08.2026
35 Кпсс бкп
До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Само с работещи пенсионери, ще изградим развито социалистическо общество.
11:50 17.08.2026
36 Не може разходите за
Коментиран от #41
11:51 17.08.2026
37 Държавните кърлежи не плащат
11:51 17.08.2026
38 Байчи браво този
До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Си точен. И 26 е много точен а 27 е нещастен заради грабителите милиардери от прехода
11:51 17.08.2026
39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #34 от "Щото си бил жертва":Щото НЕ можеш да смяташ ли пишеш това❓
НЕМОЖАЧ❗
11:52 17.08.2026
40 Икономика на растежа
11:54 17.08.2026
41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #36 от "Не може разходите за":Математиката НЕ ти е силата❗
Елементарен пример, като за човек с елементарни мислене:
Как влияе на разходите, ако са починали 10 пенсионери с мин. пенЦия, но са се пенсионирали 20 души, че и с пенсия по- висока от мин. 🤔❓
12:00 17.08.2026
42 Да живее НАТО
12:00 17.08.2026
43 Влизаш в частна болница
12:03 17.08.2026
44 А НАТО ли е по важно
12:05 17.08.2026
45 Слушай бре младеж
До коментар #27 от "Фалатко":До 110 години има много време
12:07 17.08.2026
46 456
2. Спрете детските на жени който имат поече от 3 деца с изключение при близнаци и нямат поне основно образование.
3. Отпускайте помощи само срещу положен труд в обществото при поне 4 часа на ден/ чистене, сабиране на боклуци ,косене, в помощ на ремонти и стройтелство и други/. Така хем ще си заклужат парите ,хем страната ще се подреди. При отказ - няма пари
12:10 17.08.2026
47 Янко
12:21 17.08.2026