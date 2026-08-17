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НОИ: Разходите за пенсии надхвърлиха 6,5 млрд. евро за първите шест месеца

НОИ: Разходите за пенсии надхвърлиха 6,5 млрд. евро за първите шест месеца

17 Август, 2026 10:46 999 47

  • нои-
  • разходи-
  • пенсии

В сравнение с първата половина на миналата година, разходите бележат увеличение с 643,3 млн. евро (9,7%)

НОИ: Разходите за пенсии надхвърлиха 6,5 млрд. евро за първите шест месеца - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Близо 6,5 милиарда евро са разходите за пенсии от бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за първата половина на 2026, а увеличението спрямо миналата година е 10,2 процента. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

В структурата на общите разходи те заемат най-голям дял - 6496,0 млн. евро. Броят на пенсионерите за юни 2026 г. е 2 069 079, което е увеличение с 12 701 (0,6%) пенсионери в сравнение със същия месец на предходната година. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за юни 2026 г. е 517,08 евро. Спрямо юни 2025 г. той е по-висок с 42,34 евро (8,9%).

Общата сума на приходите по консолидирания бюджет към юни 2026 г. възлиза на 4105,5 млн. евро. Съпоставени със същия период на 2025 г., те нарастват с 403,1 млн. евро (10,9%). Размерът на извършените разходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за полугодието на 2026 г. е 7280,4 млн. евро. В сравнение с първата половина на миналата година, разходите бележат увеличение с 643,3 млн. евро (9,7%).

Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване към юни 2026 г. са в размер на 735,6 млн. евро. Отчетените разходи са с 38,3 млн. евро (5,5%) повече спрямо същия период на 2025 г.

Нетният размер на трансферите по консолидирания бюджет на ДОО към юни 2026 г. е 3 178,3 млн. евро.

Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към юни 2026 г. възлиза на 39,2 млн. евро. Съпоставени със същия период на 2025 г. приходите нарастват с 2,7 млн. евро. Общо разходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към юни 2026 г. са в размер на 33,8 млн. евро. Извършените разходи са с 4,9 млн. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г. Общата сума на приходите по бюджета на фонда към юни 2026 г. възлиза на 1059,6 хил. евро. Постъпилите са със 185,7 хил. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г.

Общо разходите на фонда към юни 2026 г. са в размер на 670,8 хил. евро, а извършените разходи са с 63,1 хил. евро по-малко в сравнение със същия период на 2025 г.

В началото на август от НОИ съобщиха, че от 1 август 2026 г. е разширен кръгът от лични платежни сметки, по които може да се превеждат парични обезщетения и гарантирани вземания. След тази дата сметката може да бъде водена и от доставчик на платежни услуги, установен в друга държава от Европейското икономическо пространство (ЕИП), включително и по Revolut.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мунчо все в пенсиите се оглежда

    41 0 Отговор
    Лъжа, в тия пари влизат и ТЕЛК-ове фалшиви и разни други помощи които трябва да са към социалното министерство, после лъжат и викат много пари за пенсии дай да вдигаме осигуровките, а за пътища колко давате на година и мантинели, а резултата е налице 🖕

    Коментиран от #19

    10:50 17.08.2026

  • 3 Каквото и Да Кажете !

    25 3 Отговор
    С Тези Жълти Стотинки !

    Не се Кара !

    10:51 17.08.2026

  • 4 Работиш

    39 2 Отговор
    Цял живот и докато си здрав и прав и внасяш пари в касата всичко е точно, но като дойде време да се пенсионираш (ако изобщо стигнеш до там понеже държавата вдига годините постоянно) ставаш вече “разход” т.е товар. Отдавна съм спрял да разчитам на това подобие на държава, което само изтезава честните хора и награждава мошениците.

    Коментиран от #9

    10:55 17.08.2026

  • 5 Макето

    30 6 Отговор
    Като намалите държавните хрантутници(те са ви гласоподавателите), като започнете да им спирате и на тях осигуровки, парите ще дойдат.

    10:57 17.08.2026

  • 6 НОИ: а я сметнете като сте почнали

    32 1 Отговор
    а колко са похарчени за общ поръчки, колко са "комисионите" дето си ги щипват тез хорица
    и колко на брой са тези герои

    а тез пенсионери не са ли плащали осигурителни вноскИ?
    а сметнахте ли колко спестихте от тез хора бачкали много години и благодарение на некадърдната здравна схема са си отишли преди да вземат първа пенция?

    а що не кажете къде са пенсионните вноски към вас (не втора пенция)?

    където и да погледне човек все некадърност и безхаберие по държавните институции
    за които абонираните професори плямпащи премълчават голите истини в тикволандия

    10:57 17.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 и награждава мошениците доказани

    21 3 Отговор

    До коментар #4 от "Работиш":

    преизбирани от огромни наивни стада които не вдяват че ги мамят

    11:00 17.08.2026

  • 10 Анонимен

    26 0 Отговор
    А колко са разходите за министерството парламента президентсвото охраната на тези величия и откъде пари за тези има че и постоянно се увеличават тайно от работещите българи и

    11:07 17.08.2026

  • 11 А колко са разходите

    28 0 Отговор
    за депутатските заплати за шест месеца?

    11:11 17.08.2026

  • 12 Бoтaш бeй

    20 0 Отговор
    Дали ще има за Бoтaш?!

    11:14 17.08.2026

  • 13 Малий

    13 5 Отговор
    Фалшивите инвалиди и тия дето им плащат да ги гледат съсипват държавата

    11:20 17.08.2026

  • 14 Някой си

    18 1 Отговор
    А колко са разходите за политици, партии, милиция и останалите държавни хрантутници?
    Някой ще каже ли?

    11:23 17.08.2026

  • 15 Въпрос

    22 2 Отговор
    Защо непрекъснато изнасят данни колко се доплаща за пенсиите в България? На тези хора пенсиите им са заслужено право, а не подаяния и милост, за да им натякват, едва ли не, че са в тежест на бюджета и всеки миг да са благодарни на властта, че са живи. Тези безумци, които ни управляват през последните 38 години, не знаятли, че пенсионерите са работили по над 40 години, внасяли са си всеки месец осигуровките за здраве и пенсия, и сега никой няма право да ги третира като хора "с отпаднала необходимост". А това, че откраднаха техните пари през годините, за да ги използват "по целесъобразност" т. е. откраднаха ги, нали има съд, прокуратура, МВР, да търсят виновниците и да ги вкарат в затвора, а не непрекъснато да се вторачват в и без друго мизерните пенсии на възръстните хора. Управляващите са пълни наглеци и некадърници, и то не само тези сега, а всички след т. н. "демокрация".

    11:24 17.08.2026

  • 16 е стига де

    8 0 Отговор
    сега пак някакво напрежение ли се създава с тази статийка? нормално е да се повече пари, та нали всеки Юли пенсиите се индексират...

    11:27 17.08.2026

  • 17 АБЕ

    9 0 Отговор
    Половин година крадете от парите на пенсионерите.
    Индексацията на пенсиите трябва да е от 01.01.
    И го надигнете малко този така наречен таван,защото и от там крадете от пенсионерите.

    11:35 17.08.2026

  • 18 3aKa Пu4E срещу ЕЦБ

    8 0 Отговор
    3aKa Пu4E управлява финансите на България и има самочувствието да се изправи срещу финансовите акули на Европейската Централна Банка. Оспорва и неглижира препоръките на ЕЦБ.

    11:36 17.08.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мунчо все в пенсиите се оглежда":

    А КостOF с НечЕF и БорисOF с ГоранОF,
    не се оглеждаха , а направи си чопнаха едни мЕлЕони❗
    Ама КЕ лешите откъде да знаете‼️

    Коментиран от #22

    11:37 17.08.2026

  • 20 разбихте ли кода

    10 0 Отговор
    Пенсии хвърлиха 6,5 милиарда евро за първите шест месеца във вериги и аптеки.

    11:37 17.08.2026

  • 21 Чорбара

    8 2 Отговор
    Всички над 65 години под ножа,само са в тежест на честните частици.
    Еми това е, дерзайте.

    11:38 17.08.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А КостOF с НейчЕF и БорисOF с ГоранОF,
    не се оглеждаха , а направи си чопнаха едни мЕлЕони❗
    Ама КЕ лешите откъде да знаете‼️

    11:39 17.08.2026

  • 23 Че увеличение с 643,3 млн. евро (9,7%)

    5 0 Отговор
    е в пъти по малко дори от трансверите за същият период към ЧПФ ! Нещо дали ви светва крушката? А?

    11:39 17.08.2026

  • 24 Територията на пенсионния фонд

    5 3 Отговор
    Много пенсии, работят за заплата и пенсия. Или само пенсия Или само заплата.

    Коментиран от #30, #33

    11:43 17.08.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    Редовен платец, ПЛАЩА над ЧЕТИРИДЕСЕТ години заедно с работодателя вноски за пенЦия, а получава пенЦия средно ОСЕМ години❗
    Даже с лист и молив ще сметнете ограбването ❗

    Коментиран от #38

    11:45 17.08.2026

  • 26 6,5 млрд. евро

    6 1 Отговор
    е нищожен % от БВП и е за милиони хора ! Ако въобще атлантическата сган брои за хора пенсионерите естествено де.... и впрочем още в следващите 5 дни ДДС-то обратно се връща в бюджета

    11:45 17.08.2026

  • 27 Фалатко

    7 1 Отговор
    40 години трудов стаж и още не мога да се пенсионираме

    Коментиран от #29, #34, #45

    11:45 17.08.2026

  • 28 6,5 млрд. евро

    7 0 Отговор
    Колко тенекии Ф16 са?

    Коментиран от #32

    11:47 17.08.2026

  • 29 Национален осигурителен

    2 5 Отговор

    До коментар #27 от "Фалатко":

    Територията няма нужда от пенсии като вас.

    11:47 17.08.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 5 Отговор

    До коментар #24 от "Територията на пенсионния фонд":

    Много работещи и пенсионери са пуснали и имоти под наем🤔❗
    Или само наем от квартиранти,
    или само доход от заплата или пенсия‼️

    Коментиран от #35

    11:47 17.08.2026

  • 31 Брейй, пенсион.-отпаднала необходимост

    3 1 Отговор
    Това е един вид заплаха към нас.Това бомбардиране и натякване.
    Да покажем, че можем да смятаме, манипулираме, изнасяне данни, които няма нищо общо с реалността.умишлено го правят и затова Асен Василев им е пречка, да го каже както са го учили и са му го преподавали в Харвард.
    Какво пречи отчета да е по тоя начин..
    800 хил. получават пенсия от 300- 340 евро.
    300 хил. - 400-600 евро
    100 хиляди от 3000 евро...
    Кои професор ги учи в инстутута, как да прасиш справка-анализ и да Манипулираш и лъжеш.

    11:48 17.08.2026

  • 32 Генов - още не е заспал!

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "6,5 млрд. евро":

    200 бомбардировача б2б.

    11:48 17.08.2026

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Територията на пенсионния фонд":

    Типичното " Разделяй и владей!"

    11:48 17.08.2026

  • 34 Щото си бил жертва

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Фалатко":

    На детски труд и експлоатация нали ?

    Коментиран от #39

    11:49 17.08.2026

  • 35 Кпсс бкп

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Само с работещи пенсионери, ще изградим развито социалистическо общество.

    11:50 17.08.2026

  • 36 Не може разходите за

    8 0 Отговор
    певнсий да са 10.2 процента, при положение, че пенсиите бяха увеличени с 7.8 процента. Престанете с тези стъкмистики!

    Коментиран от #41

    11:51 17.08.2026

  • 37 Държавните кърлежи не плащат

    8 1 Отговор
    и затова е дефицита

    11:51 17.08.2026

  • 38 Байчи браво този

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Си точен. И 26 е много точен а 27 е нещастен заради грабителите милиардери от прехода

    11:51 17.08.2026

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Щото си бил жертва":

    Щото НЕ можеш да смяташ ли пишеш това❓
    НЕМОЖАЧ❗

    11:52 17.08.2026

  • 40 Икономика на растежа

    3 0 Отговор
    България ще изнесе за сащ, през 2026 година, чушкопеци с три отвора на обща стойност 39 милиарда долара ,суха пара.

    11:54 17.08.2026

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Не може разходите за":

    Математиката НЕ ти е силата❗
    Елементарен пример, като за човек с елементарни мислене:
    Как влияе на разходите, ако са починали 10 пенсионери с мин. пенЦия, но са се пенсионирали 20 души, че и с пенсия по- висока от мин. 🤔❓

    12:00 17.08.2026

  • 42 Да живее НАТО

    0 1 Отговор
    40 000 войници по 2000 евро заплата на месец равно на 80 000 000 евро чисто, 80 000 войници по 2000 евро заплата на месец равно на 160 000 000 евро чисто. 6 месеца по 160 000 000 евро равно на 960 милиона евро чисто за получаване.

    12:00 17.08.2026

  • 43 Влизаш в частна болница

    4 0 Отговор
    И в потрес оставаш коло пари са откраднали от здравната каса и от парите на пенсионерите

    12:03 17.08.2026

  • 44 А НАТО ли е по важно

    4 0 Отговор
    или бащите и майките ви? А проклети атлантенца?

    12:05 17.08.2026

  • 45 Слушай бре младеж

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Фалатко":

    До 110 години има много време

    12:07 17.08.2026

  • 46 456

    1 0 Отговор
    1.Спрете изплащането на детски на майки ,чиито деца имат вече деца.
    2. Спрете детските на жени който имат поече от 3 деца с изключение при близнаци и нямат поне основно образование.
    3. Отпускайте помощи само срещу положен труд в обществото при поне 4 часа на ден/ чистене, сабиране на боклуци ,косене, в помощ на ремонти и стройтелство и други/. Така хем ще си заклужат парите ,хем страната ще се подреди. При отказ - няма пари

    12:10 17.08.2026

  • 47 Янко

    0 0 Отговор
    Много млади хора от мвр и армията се вляха в пенсионерското движение

    12:21 17.08.2026

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