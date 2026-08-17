Моуриньо разкри мистерията: синината под окото

Един от най-разпознаваемите футболни треньори Жозе Моуриньо се появи в различен вид за приятелския мач на Реал Мадрид срещу Шалке (завършил 3:0).

На лицето на португалеца ясно се виждаше синина под едното око, което предизвика любопитство и въпроси сред медиите и феновете.

"Специалния" бързо разясни мистерията зад видимата хематома. Оказа се, че травмата не е резултат от конфликт извън терена, а от рутинен инцидент по време на тренировка.

"Топка ме удари в лицето по време на тренировка", обясни Моуриньо.

Той допълни, че именно носенето на очила е допринесло за по-сериозния резултат от удара.

"Ако не бях с очила, сигурно нямаше да е голям проблем", коментира той и с характерното си чувство за хумор добави: "Можеше да бъде и по-лошо."