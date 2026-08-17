Барселона громи в последната си контрола, Ямал се завърна, а новите блестят

Шампионът на Испания Барселона спечели предпоследната си лятна контрола с 5:2 като гост на Базел. Трябва да отбележим, че повечето от попаденията за каталунците бяха дело на нови попълнения.

Резултатът беше открит в 34-тата минута, когато купеният от Борусия Дортмунд Карим Адейеми получи пас от капитана Рафиня на добра позиция и със своя удар отбеляза дебютния си гол за „блаугранас“. Девет минути по-късно домакините съумяха да възстановят равенството чрез мощен шут на Жан Дукуре.

В 49-ата минута египетският талант на Барселона Хамза Абделкарим беше точен отблизо след асистенция на Адейеми. Така 18-годишният нападател отбеляза третия си гол в предсезонната подготовка, откакто се присъедини към каталунците.

Следващите два гола в срещата пък бяха от дузпи. Първо появилият се от пейката Ламин Ямал увеличи аванса на каталунците в 81-вата минута, но само три по-късно резервата Казим Олаигбе върна едно попадение за Базел също от бялата точка.

Последните два гола в двубоя пък бяха вкарани от най-новото попълнение на Барса – 18-годишният халф Джеси Бисиву, който беше привлечен от Брюж. В 89-ата минута той прати топката в мрежата със страхотен далечен изстрел след асистенция на резервата Дани Олмо, а в добавеното време оформи крайното 5:2 с удар отблизо след пас на Ямал.

Барселона има да изиграе още една контрола преди да стартира сезона си в Ла Лига, като тя е в сряда срещу египетския А Ахли.