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Първото електрическо Ferrari бе продадено на търг за... 40 милиона долара!

Първото електрическо Ferrari бе продадено на търг за... 40 милиона долара!

17 Август, 2026 10:49 728 7

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  • търг

Продажбата надмина първоначалните очаквания на експертите

Първото електрическо Ferrari бе продадено на търг за... 40 милиона долара! - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Преходът на италианската легенда Ferrari към батерийната задвижваща технология официално прекрачи прага на колекционерския феномен. По време на престижните аукционни дни в Монтерей, Калифорния, организаторите от RM Sotheby's преминаха през наддаване, което ще остане в аналите на автомобилната индустрия. Първият сериен екземпляр от изцяло електрическия модел Luce, носещ уникалното обозначение „Шаси 0“, бе продаден на търга за зашеметяващата сума от 40 милиона щатски долара.

Продажбата надмина първоначалните очаквания на експертите и инвеститорите, надхвърляйки предварително прогнозните оценки десетократно. Целият финансов ресурс от залаганията ще постъпи директно в благотворителния фонд The Ferrari Foundation. Отпуснатата сума е предназначена изцяло за финансиране и развитие на международни образователни инициативи, превръщайки историческия дебют на електрическото задвижване в мащабна социална кауза.

Първото електрическо Ferrari бе продадено на търг за... 40 милиона долара!

Конкретният автомобил представлява уникат, изработен през дивизията за персонално персонализиране Ferrari Tailor Made. Специалният проект, чиято официална премиера бе на 26 май, съчетава ексклузивни екстериорни покрития, специално разработени материали за интериора и специална идентифицираща плака, потвърждаваща статуса на първата производствена бройка с нулеви емисии от Маранело.

Макар че първоначалното разкриване на модела през пролетта предизвика известна скептичност сред традиционните инвеститори – довела до моментен спад в цената на акциите на компанията с малко над 8% – резултатът от калифорнийския търг категорично демонстрира, че колекционерската стойност на уникалните модели от италианската марка остава на изключително високо ниво.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има

    8 3 Отговор
    Логика!!!
    Теслювците са кретени!!!

    10:54 17.08.2026

  • 2 123465

    9 2 Отговор
    побърка се тоя свят , яко !

    10:54 17.08.2026

  • 3 Автоценител

    4 2 Отговор
    40 млн.? Това е много. Все едно сапунерка за милиони. И тази кола си е скучна. Това Ферари е едно от най-скучните ферарита, като скандалното Луче.

    10:55 17.08.2026

  • 4 Цъцъ

    0 0 Отговор
    За нечия музейна колекция с надеждата, че цената му, ще се качва, като "първото ел. ферари" и те така😉

    11:29 17.08.2026

  • 5 Копейко

    0 2 Отговор
    Никога мяма да си купя такава кола ,произведена в прогнилия запад

    11:32 17.08.2026

  • 6 Пилотът Гошу

    1 1 Отговор
    Не е точно така. Търгът не е за колата, а за дарение към фондацията на Ферари. Колата е подарък за дарителя... Чисто и просто пране на пари комбинирано с простотиите на Ферари...

    11:34 17.08.2026

  • 7 Сперанса

    2 2 Отговор
    Няма край извращението в света.
    Затова ще погине бързо

    11:58 17.08.2026