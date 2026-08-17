Първото електрическо Ferrari бе продадено на търг за... 40 милиона долара!

Преходът на италианската легенда Ferrari към батерийната задвижваща технология официално прекрачи прага на колекционерския феномен. По време на престижните аукционни дни в Монтерей, Калифорния, организаторите от RM Sotheby's преминаха през наддаване, което ще остане в аналите на автомобилната индустрия. Първият сериен екземпляр от изцяло електрическия модел Luce, носещ уникалното обозначение „Шаси 0“, бе продаден на търга за зашеметяващата сума от 40 милиона щатски долара.

Продажбата надмина първоначалните очаквания на експертите и инвеститорите, надхвърляйки предварително прогнозните оценки десетократно. Целият финансов ресурс от залаганията ще постъпи директно в благотворителния фонд The Ferrari Foundation. Отпуснатата сума е предназначена изцяло за финансиране и развитие на международни образователни инициативи, превръщайки историческия дебют на електрическото задвижване в мащабна социална кауза.

Конкретният автомобил представлява уникат, изработен през дивизията за персонално персонализиране Ferrari Tailor Made. Специалният проект, чиято официална премиера бе на 26 май, съчетава ексклузивни екстериорни покрития, специално разработени материали за интериора и специална идентифицираща плака, потвърждаваща статуса на първата производствена бройка с нулеви емисии от Маранело.

Макар че първоначалното разкриване на модела през пролетта предизвика известна скептичност сред традиционните инвеститори – довела до моментен спад в цената на акциите на компанията с малко над 8% – резултатът от калифорнийския търг категорично демонстрира, че колекционерската стойност на уникалните модели от италианската марка остава на изключително високо ниво.