Лекарствата за разреждане на кръвта и сърдечна слабост поевтиняват в Сърбия

Две групи лекарства са по-евтини от днес в Сърбия като част от пакет от мерки в подкрепа на гражданите, обявен от президента Александър Вучич, предава БТА.

Мярката обхваща основно медикаменти, отпускани само с лекарска рецепта, и е насочена към лекарства за предотвратяване на съсирването на кръвта и за лечение на сърдечна слабост.

При медикаментите срещу съсирването на кръвта става въпрос за общо 16 лекарства, продавани на сръбския пазар. До вчера цените им са били между 1700 и 6000 динара (14-50 евро), а от днес те ще струват между 600 и 1100 динара (5-9 евро).

Пациентите ще заплащат 30% от стойността на лекарствата, докато останалите 70% ще бъдат покривани от държавата.

Втората група включва медикаменти за лечение на сърдечна слабост. Досега цените им са варирали между 2500 и 4500 динара (21–38 евро), а от днес те ще бъдат намалени с най-малко 50%.

„Това са най-важните лекарства. Това са лекарствата, които означават живот за хората“, заяви Вучич при представянето на мерките.

За всички медикаменти, включени в двете групи, е необходима лекарска рецепта.

Сръбската държава ще отдели 3,7 млрд. динара (около 32 млн. евро) за финансиране на мярката.