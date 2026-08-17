Лекарствата за разреждане на кръвта и сърдечна слабост поевтиняват в Сърбия

Две групи лекарства са по-евтини от днес в Сърбия като част от пакет от мерки в подкрепа на гражданите, обявен от президента Александър Вучич, предава БТА.
Мярката обхваща основно медикаменти, отпускани само с лекарска рецепта, и е насочена към лекарства за предотвратяване на съсирването на кръвта и за лечение на сърдечна слабост.
При медикаментите срещу съсирването на кръвта става въпрос за общо 16 лекарства, продавани на сръбския пазар. До вчера цените им са били между 1700 и 6000 динара (14-50 евро), а от днес те ще струват между 600 и 1100 динара (5-9 евро).
Пациентите ще заплащат 30% от стойността на лекарствата, докато останалите 70% ще бъдат покривани от държавата.
Втората група включва медикаменти за лечение на сърдечна слабост. Досега цените им са варирали между 2500 и 4500 динара (21–38 евро), а от днес те ще бъдат намалени с най-малко 50%.
„Това са най-важните лекарства. Това са лекарствата, които означават живот за хората“, заяви Вучич при представянето на мерките.
За всички медикаменти, включени в двете групи, е необходима лекарска рецепта.
Сръбската държава ще отдели 3,7 млрд. динара (около 32 млн. евро) за финансиране на мярката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
11:04 17.08.2026
2 Що за новина на часа?
Коментиран от #3
11:06 17.08.2026
3 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #2 от "Що за новина на часа?":Болестите при които се прилагат тези лекарства са убиец 1 и за нас , и за братята сърби . / В Сърбия, отнемат живота на повече от 50 000 души годишно (което представлява малко над 50-55% от общата смъртност в страната). / В България Водеща причина за смърт: Сърдечно-съдовите заболявания причиняват между 60% и 65% от всички смъртни случаи в страната. Това е най-високият процент в целия Европейски съюз.
Коментиран от #4
11:11 17.08.2026
4 Уточнение
До коментар #3 от "Елементарно , бе Уотсън !":" убиец 1 "
11:15 17.08.2026
5 Трол
Коментиран от #6
11:20 17.08.2026
6 Всъщност
До коментар #5 от "Трол":Обикновено пускаш иронии . Но сега е и ирония , и истина .
11:25 17.08.2026
7 факт
11:25 17.08.2026
8 Някой
11:30 17.08.2026
9 Авторът " мисирката"
11:32 17.08.2026
10 Благодаря
И че нямам нито компетенции, нито нужди от такива медикаменти!
12:18 17.08.2026