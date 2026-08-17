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Лекарствата за разреждане на кръвта и сърдечна слабост поевтиняват в Сърбия

Лекарствата за разреждане на кръвта и сърдечна слабост поевтиняват в Сърбия

17 Август, 2026 10:54 766 10

  • сърбия-
  • лекарства-
  • поевтиняват

Цените на 16 медикамента срещу съсирването на кръвта падат до 600-1100 динара, а лекарствата за сърдечна слабост поевтиняват с поне 50%

Лекарствата за разреждане на кръвта и сърдечна слабост поевтиняват в Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Две групи лекарства са по-евтини от днес в Сърбия като част от пакет от мерки в подкрепа на гражданите, обявен от президента Александър Вучич, предава БТА.

Мярката обхваща основно медикаменти, отпускани само с лекарска рецепта, и е насочена към лекарства за предотвратяване на съсирването на кръвта и за лечение на сърдечна слабост.

При медикаментите срещу съсирването на кръвта става въпрос за общо 16 лекарства, продавани на сръбския пазар. До вчера цените им са били между 1700 и 6000 динара (14-50 евро), а от днес те ще струват между 600 и 1100 динара (5-9 евро).

Пациентите ще заплащат 30% от стойността на лекарствата, докато останалите 70% ще бъдат покривани от държавата.

Втората група включва медикаменти за лечение на сърдечна слабост. Досега цените им са варирали между 2500 и 4500 динара (21–38 евро), а от днес те ще бъдат намалени с най-малко 50%.

„Това са най-важните лекарства. Това са лекарствата, които означават живот за хората“, заяви Вучич при представянето на мерките.

За всички медикаменти, включени в двете групи, е необходима лекарска рецепта.

Сръбската държава ще отдели 3,7 млрд. динара (около 32 млн. евро) за финансиране на мярката.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    2 6 Отговор
    Вучич е като Пеевски.

    11:04 17.08.2026

  • 2 Що за новина на часа?

    5 5 Отговор
    Толкова ли е важна тази новина. Кажете колко струват у нас същите лекарства, направете анализ, а сега се чудим - какво е искал да каже с това автора(мисирката).

    Коментиран от #3

    11:06 17.08.2026

  • 3 Елементарно , бе Уотсън !

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Що за новина на часа?":

    Болестите при които се прилагат тези лекарства са убиец 1 и за нас , и за братята сърби . / В Сърбия, отнемат живота на повече от 50 000 души годишно (което представлява малко над 50-55% от общата смъртност в страната). / В България Водеща причина за смърт: Сърдечно-съдовите заболявания причиняват между 60% и 65% от всички смъртни случаи в страната. Това е най-високият процент в целия Европейски съюз.

    Коментиран от #4

    11:11 17.08.2026

  • 4 Уточнение

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    " убиец 1 "

    11:15 17.08.2026

  • 5 Трол

    7 0 Отговор
    a в България е точно обратното,цените скачат заради народа

    Коментиран от #6

    11:20 17.08.2026

  • 6 Всъщност

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Обикновено пускаш иронии . Но сега е и ирония , и истина .

    11:25 17.08.2026

  • 7 факт

    5 3 Отговор
    Изрично е казано, че се отпускат само с рецепта, т.е. не може да отиде човек там, да изяде една плескавица и да се снабди с лекарства за цяла година. Но, това не е важно за нас, те не са в клуба на богатите, а ние сме в този клуб и то с подкрепата на господин Борисов - банкянският специалист.

    11:25 17.08.2026

  • 8 Някой

    1 2 Отговор
    Аспиринът бил такъв. Смееха се на Мангъров при ковида, а американци отчитаха много по-ниска смъртност при взимащите го от лекуваните с ковида. Отделно появилият се проблем с ваксините. После променяха и една английска да няма това съсирване.

    11:30 17.08.2026

  • 9 Авторът " мисирката"

    6 2 Отговор
    както я нарича коментар 2 е искала да каже, че в България последна грижа на управляващите е живота на българите . Болните тук / а те са милиони, защото здрав човек почти не остана/ се информират, че и в Сърбия могат да си купуват както от Турция , от Сев.Македония и Гърция, където много лекарства са по евтини от тези в България. Не само цените на лекарствата принуждават пътувания до съседните страни. Хората купуват масло, сирене, кашкавал от Ниш и Пирот на нормални цени и добро качество, тъй като и Евростад обяви , че млечните продукти в България са с най- високи цени. България стана една скъпа дестинация. Резултатите са: лекарства от съседните страни , лечение в Турция, храни Сърбия и Гърция , почивки на Егейско море в Гърция. Остана и прахът за пране от Турция. Останалото е мълчание.

    11:32 17.08.2026

  • 10 Благодаря

    0 0 Отговор
    На Бог, че чета само от любопитство!!!
    И че нямам нито компетенции, нито нужди от такива медикаменти!

    12:18 17.08.2026

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