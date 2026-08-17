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Хееренвен измъкна точка от Аякс – Християн Петров отново с участие в Ередивизи

Хееренвен измъкна точка от Аякс – Християн Петров отново с участие в Ередивизи

17 Август, 2026 06:45 426 0

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  • футбол

Петров се включи в игра в 87-ата минута, когато резултатът вече беше оформен

Хееренвен измъкна точка от Аякс – Християн Петров отново с участие в Ередивизи - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Българският защитник Християн Петров записа нови минути в нидерландската Ередивизи, след като се появи като резерва при равенството 2:2 на Хееренвеен като гост на Аякс във втория кръг на първенството.

Петров се включи в игра в 87-ата минута, когато резултатът вече беше оформен.

Аякс започна силно срещата и поведе още в 7-ата минута след автогол на Клавербур. Домакините удвоиха преднината си в 33-ата минута, когато Уазан се разписа след подаване на Кайо Енрике.

Хееренвеен обаче успя да се върне в двубоя още преди почивката. В 45-ата минута Тренсков намали изоставането на гостите и върна интригата.

Изравнителното попадение падна в 82-ата минута, когато Ривера се разписа и донесе точката на „сърцата“, които заличиха пасив от два гола.

След равенството Аякс и Хееренвеен имат по четири точки в актива си след първите два кръга на новия сезон в Ередивизи.


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