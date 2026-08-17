Новини
Спорт »
Световен футбол »
Джейми Варди на кръстопът: Бразилски гранд изпреварва конкуренцията за подписа му

Джейми Варди на кръстопът: Бразилски гранд изпреварва конкуренцията за подписа му

17 Август, 2026 07:30 369 1

  • сао пауло-
  • джейми варди-
  • оферта-
  • трансфер-
  • футбол

Англичанинът разглежда няколко възможности и все още не е взел окончателно решение за бъдещия си клуб

Джейми Варди на кръстопът: Бразилски гранд изпреварва конкуренцията за подписа му - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бразилският гранд Сао Пауло е отправил предложение към Джейми Варди да се присъедини към клуба като свободен агент, съобщи трансферният експерт Фабрицио Романо.

Клубът от Бразилия се опитва да изпревари конкуренцията в надпреварата за подписа на легендата на естър.

Варди стана свободен агент, след като договорът му с Кремонезе, който изпадна от Серия "А", изтече. По-рано се появи информация, че Уест Хам също следи ситуацията около 39-годишния футболист.

Англичанинът разглежда няколко възможности и все още не е взел окончателно решение за бъдещия си клуб, подчертава Романо.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Полюцай

    0 0 Отговор
    Намерил и той къде да варди. Колеги, научете го човека, че се варди не на кръстопът, където всяка потенциална шофираща жертва може да те види, а добре скрит в храстите.

    07:53 17.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове