Джейми Варди на кръстопът: Бразилски гранд изпреварва конкуренцията за подписа му

Бразилският гранд Сао Пауло е отправил предложение към Джейми Варди да се присъедини към клуба като свободен агент, съобщи трансферният експерт Фабрицио Романо.

Клубът от Бразилия се опитва да изпревари конкуренцията в надпреварата за подписа на легендата на естър.

Варди стана свободен агент, след като договорът му с Кремонезе, който изпадна от Серия "А", изтече. По-рано се появи информация, че Уест Хам също следи ситуацията около 39-годишния футболист.

Англичанинът разглежда няколко възможности и все още не е взел окончателно решение за бъдещия си клуб, подчертава Романо.