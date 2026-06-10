Венци Стефанов под обстрел: Фенове настояват за оставка, президентът на Славия отвръща с гордост

Лятната подготовка на Славия започна с ново напрежение. Около двадесетина запалени фенове на "белите" се събраха пред стадиона, за да изразят своето разочарование от ръководството. Скандиранията "Оставка!" огласиха пространството, но охраната не позволи на недоволните да прекрачат прага на спортното съоръжение.

В типичния си стил, президентът на Славия Венцеслав Стефанов не остана длъжен на критиките. На традиционната пресконференция преди началото на подготовката, той коментира остро поведението на протестиращите: "Ясно ми е кои са тези хора. Един от тях наскоро беше задържан за притежание на наркотици. Ако имат сериозни претенции, нека доведат човек, с когото да разговаряме. Славия няма никакви дългове и е сред малкото български клубове, които могат да се похвалят с това."

Стефанов не пропусна да подчертае успехите на клуба, като акцентира върху трансфера на Кристиян Балов в сръбския гранд Цървена звезда, който ще се състезава в Шампионската лига: "Питам ви, журналисти – кой друг български отбор може да се похвали, че продава футболисти на отбори, които играят в Шампионската лига? Това е доказателство за качеството на нашата школа и работата ни през годините."