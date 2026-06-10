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Венци Стефанов под обстрел: Фенове настояват за оставка, президентът на Славия отвръща с гордост

Венци Стефанов под обстрел: Фенове настояват за оставка, президентът на Славия отвръща с гордост

10 Юни, 2026 20:20 677 6

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  • трансфер-
  • цървена звезда

Напрежение преди старта на сезона: Привърженици на Славия отново изразиха недоволство

Венци Стефанов под обстрел: Фенове настояват за оставка, президентът на Славия отвръща с гордост - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лятната подготовка на Славия започна с ново напрежение. Около двадесетина запалени фенове на "белите" се събраха пред стадиона, за да изразят своето разочарование от ръководството. Скандиранията "Оставка!" огласиха пространството, но охраната не позволи на недоволните да прекрачат прага на спортното съоръжение.

В типичния си стил, президентът на Славия Венцеслав Стефанов не остана длъжен на критиките. На традиционната пресконференция преди началото на подготовката, той коментира остро поведението на протестиращите: "Ясно ми е кои са тези хора. Един от тях наскоро беше задържан за притежание на наркотици. Ако имат сериозни претенции, нека доведат човек, с когото да разговаряме. Славия няма никакви дългове и е сред малкото български клубове, които могат да се похвалят с това."

Стефанов не пропусна да подчертае успехите на клуба, като акцентира върху трансфера на Кристиян Балов в сръбския гранд Цървена звезда, който ще се състезава в Шампионската лига: "Питам ви, журналисти – кой друг български отбор може да се похвали, че продава футболисти на отбори, които играят в Шампионската лига? Това е доказателство за качеството на нашата школа и работата ни през годините."


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВЪН!

    6 0 Отговор
    Бензинджията да си ходи!31 години си пълни джобовете от Славия.

    Коментиран от #3

    20:34 10.06.2026

  • 2 Дебелия балет

    2 1 Отговор
    Грандиозните успехи на Славия през последните години засенчиха дори тези на Реал Мадрид, разните му там наркоманчета и мисирки само завиждат.

    20:39 10.06.2026

  • 3 Друго

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "ВЪН!":

    Венци говори истини и не цепи басма на никого. Затова му правят протести. Феновете не са фактор, някой авторитет мъти водата.

    20:41 10.06.2026

  • 4 факт

    1 0 Отговор
    имат и фенове, ти да ги не видиш....

    20:43 10.06.2026

  • 5 Давид

    3 0 Отговор
    Системата на ДС се пропуква с всеки изминал ден ;) не се ли промените ще ви променят същите тези хора , които мислите за глупави ;) народа е мъдър и дълготърпелив но ще отмъсти с лихвите ;)

    20:52 10.06.2026

  • 6 на снимката

    1 0 Отговор
    долна мутра!

    21:25 10.06.2026

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