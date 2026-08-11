Apple вече разработва трето поколение сгъваем iPhone

Влизането на Apple в сегмента на гъвкавите дисплеи все още не е официално реализирано, но компанията от Купертино вече планира продуктова пътна карта, обхващаща няколко поколения, за своя високотехнологичен флагман. Според вътрешна информация от Марк Гурман от Bloomberg, гигантът от Силициевата долина полага основите за второ и трето поколение на своя отдавна обсъждан сгъваем смартфон, за който се предполага, че ще носи премиум наименованието iPhone Ultra, още преди моделът от първо поколение да направи своя публичен дебют в шоурумите.

Очаква се първият модел, чието официално представяне е насрочено, да постави основите на новата платформа на Apple с 5,5-инчов екран на капака, съчетан с обширен 7,8-инчов основен дисплей отвътре. Докато архитектурата на първото поколение ще покаже първите стъпки на Apple в областта на гъвкавите екрани, според информациите инжнерите залагат на еволюционна стратегия за обновяване за 2027 година. Очаква се този модел от второ поколение да запази оригиналните размери на шасито и разположението на корпуса, което ще позволи на инженерите да усъвършенстват вътрешния хардуер и термичното управление, без да променят коренно основния конструктивен дизайн.

Истинското преработване на поколението е планирано да се случи по-късно с варианта от трето поколение, чието потенциално пускане на пазара е предвидено за 2028 година. Този бъдещ флагмански модел се очаква да получи по-широко шаси и разширени пропорции, което ще осигури по-голяма дигитална площ както за външния екран, така и за основния вътрешен дисплей.