Жозе Моуриньо официално се завърна в Реал Мадрид!

Жозе Моуриньо официално се завърна начело на Реал Мадрид! Новината беше потвърдена от пресслужбата на „кралския клуб“.

Португалският специалист подписа договор за три сезона - до 30 юни 2029-а година. Очаква се Моуриньо да се присъедини към отбора на 13 юли, когато започва предсезонната подготовка на „лос бланкос“.

Специалния заменя на поста Алваро Арбелоа и ще има задачата да върне Реал Мадрид към трофеите след два последователни сезона без значим успех. Назначението му идва в ключов момент за клуба, който търси нов импулс и по-ясна посока след труден период.

Моуриньо ще води Реал Мадрид за втори път в кариерата си. Първият му престой на „Сантиаго Бернабеу“ беше между 2010-а и 2013-а година, когато португалецът спечели Ла Лига, Купата на Краля и Суперкупата на Испания.

Португалският наставник пристига в Реал, след като от клуба са платили 15 милиона евро компенсация на Бенфика, за да го привлекат. Първоначално испанският тим бе планирал да плати само 3 милиона евро, каквато е била клаузата на наставника седмица след края на сезона в Португалия, но изборите забавиха този процес и това наложи плащането на цели 12 милиона повече.

🚨 OFFICIAL: José Mourinho, confirmed by Real Madrid as new head coach with club statement.



Benfica receive €15m fee.



“The Board of Directors of Real Madrid C.F., meeting today, Thursday, June 11, and chaired by Florentino Pérez, has agreed to appoint José Mourinho as… pic.twitter.com/OMBInqeB1s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2026

Завръщането му обаче не е изненада, след като в последните седмици именно той беше сочен като фаворит за поста след преизбирането на Флорентино Перес. Сега пред Моуриньо стои ясна цел - да възстанови победния манталитет на отбора и да върне Реал Мадрид на върха както в Испания, така и в Европа.