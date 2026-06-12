Новини
Спорт »
Световен футбол »
Жозе Моуриньо официално се завърна в Реал Мадрид!

Жозе Моуриньо официално се завърна в Реал Мадрид!

12 Юни, 2026 08:28 636 2

  • жозе моуриньо-
  • реал мадрид-
  • футбол-
  • флорентино перес

Новината беше потвърдена от пресслужбата на „кралския клуб“

Жозе Моуриньо официално се завърна в Реал Мадрид! - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Жозе Моуриньо официално се завърна начело на Реал Мадрид! Новината беше потвърдена от пресслужбата на „кралския клуб“.

Португалският специалист подписа договор за три сезона - до 30 юни 2029-а година. Очаква се Моуриньо да се присъедини към отбора на 13 юли, когато започва предсезонната подготовка на „лос бланкос“.

Специалния заменя на поста Алваро Арбелоа и ще има задачата да върне Реал Мадрид към трофеите след два последователни сезона без значим успех. Назначението му идва в ключов момент за клуба, който търси нов импулс и по-ясна посока след труден период.

Моуриньо ще води Реал Мадрид за втори път в кариерата си. Първият му престой на „Сантиаго Бернабеу“ беше между 2010-а и 2013-а година, когато португалецът спечели Ла Лига, Купата на Краля и Суперкупата на Испания.

Португалският наставник пристига в Реал, след като от клуба са платили 15 милиона евро компенсация на Бенфика, за да го привлекат. Първоначално испанският тим бе планирал да плати само 3 милиона евро, каквато е била клаузата на наставника седмица след края на сезона в Португалия, но изборите забавиха този процес и това наложи плащането на цели 12 милиона повече.

Завръщането му обаче не е изненада, след като в последните седмици именно той беше сочен като фаворит за поста след преизбирането на Флорентино Перес. Сега пред Моуриньо стои ясна цел - да възстанови победния манталитет на отбора и да върне Реал Мадрид на върха както в Испания, така и в Европа.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дедо Флашко

    0 0 Отговор
    Жозе Моуриньо официално се завърна в "Реал"- Мадрид. Нали не е имал контузия,като Ла Мин Я Мал?!

    09:19 12.06.2026

  • 2 в кратце

    0 0 Отговор
    Ако беше испанец,щеше на е Хосе Моурино.

    09:21 12.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове