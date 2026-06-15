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Реал Мадрид с изненадващ трансфер

Реал Мадрид с изненадващ трансфер

15 Юни, 2026 07:29 661 0

  • челси-
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  • футбол

Сделката за Кукурея се смята за практически сигурна, като общият ѝ пакет надхвърля 50 милиона евро

Реал Мадрид с изненадващ трансфер - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид е на път да финализира един от най-изненадващите трансфери през това лято, след като според информация на Фабрицио Романо клубът е договорил привличането на левия защитник на Челси Марк Кукурея. Ходът буди сериозно учудване, тъй като „белите“ вече разполагат с Алваро Карерас на същата позиция – футболист, за когото платиха около 50 милиона евро само преди година, когато го взеха от Бенфика.

Сделката за Кукурея се смята за практически сигурна, като общият ѝ пакет надхвърля 50 милиона евро. Това означава, че Реал Мадрид ще инвестира приблизително 100 милиона евро само в двама леви бранители – необичайна стратегия за клуба, който рядко дублира толкова скъпо една и съща позиция. Трансферната политика на мадридчани това лято е силно насочена към подсилване на защитата, след като вече бяха привлечени Ибрахима Конате и Дензъл Дъмфрис.

Кукурея е известен с агресивната си игра един на един, стабилността в дефанзивен план и високата интензивност, която внася по фланга. През последния сезон в Челси той записа четири асистенции и един гол, а общо във Висшата лига има девет асистенции. Въпреки че не е сред най-резултатните крайни защитници, испанецът се отличава с постоянство и тактическа дисциплина – качества, които очевидно са впечатлили ръководството на Реал Мадрид.

Очаква се трансферът да бъде обявен официално в следващите дни, като Кукурея ще се превърне в поредното попълнение в защитната линия на мадридчани за новия сезон.


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